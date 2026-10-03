SHIBA INU (SHIB)

Shibarium için bakım ve güncellemeleri Kaal Dhairya üstlendiğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kaal Dhairya, Shibarium’un bakım ve güncelleme yükünü kendisinin üstlendiğini açıkladı.
  • 🔍 Blast ağının kapanma kararı sonrası $SHIB ekosistemindeki Shibarium için finansman soruları yeniden öne çıktı.
  • 🛠️ Ağda RPC geçişi, düğüm rotasyonu ve teknik altyapı yenilemeleri son haftalarda hız kazandı.
  • 📊 Shibariumscan verileri, yeniden indeksleme sürecinde blokların %54’ünün tamamlandığını gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu ekosisteminin geliştiricilerinden Kaal Dhairya, aylardır süren sınırlı sessizliğini X platformunda kısa bir mesajla bozdu. Dhairya, Shibarium ağının bakım, güncelleme ve teknik süreklilik maliyetlerinin kim tarafından karşılandığı sorusuna “Bendeniz” yanıtını verdi.

İçindekiler
1 Blast kararı sonrası gözler Shibarium’a çevrildi
2 Altyapı tarafında güncellemeler sürüyor
3 Zincir tarayıcısında yeniden indeksleme sürüyor

Blast kararı sonrası gözler Shibarium’a çevrildi

Bu çıkış, Ethereum tabanlı ikinci katman ağlarından Blast’in faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından geldi. Blast ekibi, işletme giderlerinin gelirleri aştığını ve projenin ekonomik olarak sürdürülebilir bir yolunun kalmadığını açıkladı. Kullanıcılara da varlıklarını 26 Ekim’e kadar platform arayüzü üzerinden çekmeleri için süre tanındı.

Blast’in kapanma kararı, yine Ethereum üzerinde çalışan bir ikinci katman çözümü olan Shibarium için de benzer soruları gündeme taşıdı. X kullanıcısı Ed Salomons, ağın güçlendirilmesi, güncellemeleri ve devam eden teknik bakımının finansmanını kimin sağladığını sordu. Dhairya’nın kısa yanıtı, ağın sahipsiz bırakılmadığını ortaya koydu ancak ne kadar kaynak ayrıldığına, hangi kurum ya da ekiplerin sürece dahil olduğuna ve uzun vadeli finansman yapısına ilişkin ayrıntı vermedi.

Ed Salomons’un ağın bakım maliyetlerine ilişkin sorusuna Kaal Dhairya, “Bendeniz” yanıtını vererek Shibarium’un arkasında doğrudan durduğunu gösterdi.

Altyapı tarafında güncellemeler sürüyor

Shibarium tarafında teknik çalışmaların devam ettiği görülüyor. Dhairya’ya atfedilen son güncellemelerden birinde, ağda yaşanan bir yeniden düzenleme sorununun çözüldüğü belirtildi. Sürecin kalan bölümünde ise DRPC’nin ağın yeni ortamına geçişini tamamlamasının beklendiği kaydedildi.

Mini sözlük: RPC, uygulamaların bir blokzincir ağına bağlanıp veri okumasını ve işlem göndermesini sağlayan teknik erişim noktasıdır. DRPC ise geliştiricilere ve uygulamalara dağıtık altyapı bağlantısı sunan bir hizmet sağlayıcısı olarak biliniyor.

2025’in sonlarına doğru Shibarium’a bağlanan eski halka açık RPC uç noktaları kapatıldı. Bu adım, daha resmi, daha istikrarlı ve daha merkeziyetsiz bir RPC altyapısına geçiş kapsamında atıldı. Geçen ay topluluk üyelerinden Mazrael de düğüm operatörlerini eş rotasyonu konusunda bilgilendirdi. Yeni Bor statik düğümleri ile Heimdall persistent_peers bilgilerinin yayımlandığı, önceki düğüm kümesinin ise artık geçerliliğini yitirdiği aktarıldı.

Zincir tarayıcısında yeniden indeksleme sürüyor

Ağın bağlantı tarafındaki değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı. Shibarium’un RPC listesi, ethereum-lists/chains kayıtlarında yenilendi ve güncel bağlantı bilgilerinin Chainlist üzerinden erişime açıldığı belirtildi. Bu adımlar, ağın geliştirici ve operatör tarafında daha düzenli bir yapıya taşınması hedefiyle atılıyor.

Shibariumscan verilerine göre ağ gezgininde zincirin yeniden indekslenmesi halen sürüyor. Mevcut durumda blokların %54’ü indekslenmiş görünüyor. Bu veri, altyapı tarafındaki geçiş ve yenileme çalışmalarının henüz tamamlanmadığına işaret ediyor.

Shibariumscan verileri, zincirin yeniden indeksleme sürecinin devam ettiğini ve blokların %54’ünün şu anda tarandığını gösteriyor.

Shibarium, Shiba Inu ekosisteminin Ethereum üzerindeki ikinci katman ağı olarak işlem maliyetlerini düşürmeyi ve ağ kullanımını artırmayı hedefliyor. Son açıklamalar, projenin teknik olarak aktif kaldığını gösterse de finansman modelinin kapsamı konusunda belirsizlik sürüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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