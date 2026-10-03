SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da sınırlı borsa arzı, toparlanma eğilimini destekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu'da sınırlı net borsa artışı, fiyat toparlanmasıyla aynı dönemde öne çıktı.
  • 📊 Son 24 saatte girişler 623.3 milyar, çıkışlar 449.8 milyar SHIB olarak kaydedildi.
  • 💹 $SHIB temmuzdaki 0.0000041 dolar dibinden sonra 0.0000055 doların üzerine yerleşti.
  • 🧭 Borsa rezervleri sert büyümedikçe mevcut toparlanma yapısı önemini koruyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu, fiyat görünümündeki iyileşme ile borsalardaki görece sınırlı hareketin aynı anda görülmesiyle dikkat çekiyor. SHIB, son durumda 0.00000592 dolar civarında işlem görürken, son 24 saatte net borsa bakiyesindeki artış yaklaşık 20 milyar token seviyesinde kaldı. Bu tablo, kısa vadede satış baskısının sert biçimde büyümediğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Borsa hareketlerinde denge korunuyor
2 Fiyat yapısında toparlanma öne çıkıyor
3 Risk unsuru borsa girişlerinde yoğunlaşıyor

Borsa hareketlerinde denge korunuyor

Veriler, toplam giriş ve çıkış arasındaki farkın dikkatle izlenmesi gerektiğini gösteriyor. Borsalara giren SHIB miktarı yaklaşık 623.3 milyar olurken, çıkışlar 449.8 milyar seviyesinde gerçekleşti. Her iki yönde de yüksek hacimli hareket görülse de, borsalarda tutulan toplam rezerv 87.83 trilyon SHIB düzeyinde ve son 24 saatte yalnızca %0.2 değişti.

Borsalardaki hareketlilik sürse de, SHIB arzında işlem platformlarına yığılan belirgin bir artış görülmüyor.

Bu ayrım önemli kabul ediliyor çünkü borsalara yatırılan varlıklar genellikle kısa vadeli satış likiditesinin öncü göstergelerinden biri sayılıyor. Hazır satış arzının sınırlı artması, fiyatın aynı dönemde toparlanma sergilemesiyle birlikte daha yapıcı bir görünüm oluşturabiliyor.

Fiyat yapısında toparlanma öne çıkıyor

Teknik görünümde SHIB, yaz aylarındaki dip seviyelerden bu yana belirgin bir iyileşme gösterdi. Temmuz ayında yaklaşık 0.0000041 dolara kadar gerileyen token, ardından daha yüksek dipler oluşturarak 0.0000055 dolar bölgesinin üzerine çıktı. Son yükseliş dalgası fiyatı kısa süreliğine 0.0000062 doların üstüne taşıdı, ardından oynaklık yeniden arttı.

Daha dikkat çekici unsur ise SHIB’in uzun vadeli ana hareketli ortalamanın üzerine yerleşmesi oldu. Yaklaşık 0.0000056 ile 0.0000057 dolar aralığı daha önce direnç görevi görüyordu. Fiyatın şimdi bu bandın üzerinde tutunması, toparlanmanın kalıcılığı açısından önemli bir sınama niteliği taşıyor.

Risk unsuru borsa girişlerinde yoğunlaşıyor

Momentum göstergeleri de tamamen aşırıya kaçmış bir tabloya işaret etmiyor. Günlük RSI göstergesi düşük 60’lı seviyelerde bulunuyor. Bu da SHIB’in klasik anlamda aşırı alım bölgesine henüz tam olarak girmediğini gösteriyor. Yakın vadede 0.0000060 ile 0.0000063 dolar aralığı öne çıkarken, bu bölgenin aşılması halinde mayıs dönemindeki 0.0000065 ile 0.0000067 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Net akış pozitif olsa da, son hareketin SHIB’in dolaşımdaki arzı ve borsa rezervleriyle kıyaslandığında sınırlı kaldığı görülüyor.

Ana risk başlığı ise borsalara yeni token girişlerinin hızlanması olarak öne çıkıyor. Mevcut net akışın pozitif bölgede bulunması, verilerin doğrudan güçlü bir birikime işaret ettiği anlamına gelmiyor. Buna rağmen son net hareketin toplam arz ve borsa rezervlerine kıyasla düşük kalması, fiyat yapısının şimdilik daha baskın sinyal verdiğini düşündürüyor. Borsa bakiyelerinde keskin bir genişleme yaşanmadığı sürece, toparlanma eğilimi izlenmeye devam edebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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