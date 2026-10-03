BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de yükseliş ne kadar sürecek? Son bir sert düşüş mü geliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🎯 Analist Killa, Bitcoin’de yılın zirvesini 97.000 dolar olarak bekliyor; kısa vadede 80.000–83.000 dolar bölgesi ise kritik destek.
  • 📉 Bu desteğin kırılması halinde 74.000–77.000 dolar aralığının yükseliş öncesindeki son dip olabileceğini düşünüyor.
  • 💰 ABD spot EFT'lere 2 Ekim’de (dün) 31,7 milyon dolar net giriş oldu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Kripto para yatırımcısı Killa, Bitcoin’in yıl içindeki zirvesinin 97.000 dolar olmasını beklerken, bu hedef öncesinde 80.000–83.000 dolar bölgesinin belirleyici olacağını söylüyor. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik sermaye akışı ise eylül ayının son günündeki çıkışın ardından yeniden pozitife döndü. Coinglass verilerine göre 2 Ekim (dün) için 31,7 milyon dolarlık net giriş görülürken, Bitcoin ve Ether’in günlük performansının üç katını hedefleyen kaldıraçlı ETF’lerin listelenmesine ilişkin onay da gündeme geldi.

İçindekiler
1 Bitcoin’de kritik eşik 80–83 bin dolar
2 Spot ETF’lere giriş sürüyor
3 SEC’den onay geldi

Bitcoin’de kritik eşik 80–83 bin dolar

Killa, Bitcoin’in yılın büyük bölümünde 97.000 dolar seviyesinin altında yatay hareket etmesini bekliyor. Kısa vadede ise 80.000–83.000 dolar aralığının piyasanın düşündüğünden daha önemli olduğunu vurguluyor.

Yatırımcıya göre bu bölgenin aşağı yönlü kırılması, fiyatı 74.000–77.000 dolar aralığına taşıyabilir. Killa, söz konusu bölgenin 97.000 dolara doğru beklediği yükseliş öncesinde son satışların yaşanacağı dip olabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte yükseliş ivmesinin korunması, daha sınırlı geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Bu senaryoda Bitcoin’in bir sonraki yükseliş hareketinden önce yalnızca 80.000 dolar civarına gerilemesi mümkün. Bitcoin odaklı işlem stratejileri uygulayan Killa, mevcut boğa döngüsünün Mayıs 2025’teki zirvesini doğru tahmin etmesiyle tanınıyor.

Spot ETF’lere giriş sürüyor

Coinglass’a göre, 2 Ekim’de spot Bitcoin ETF’lerine toplam 31,7 milyon dolar net giriş kaydedildi. Bunun 29,3 milyon doları FBTC’ye, 2,4 milyon doları ise MSBT’ye yöneldi.

Bir önceki işlem günü olan 1 Ekim’de toplam net giriş 102,7 milyon dolar olmuştu. IBIT’e 195,6 milyon dolar, BTC’ye 14,6 milyon dolar ve MSBT’ye 7 milyon dolar giriş kaydedildi. Buna karşılık GBTC’den 31,4 milyon dolar, FBTC’den 60,7 milyon dolar, ARKB’den 7,7 milyon dolar, BITB’den 6,9 milyon dolar, BTCO’dan 4,2 milyon dolar ve HODL’den 3,6 milyon dolar çıktı. BRRR, EZBC ve BTCW’de ise akış görülmedi.

Bu iki pozitif günün öncesinde, 30 Eylül’de 148,7 milyon dolarlık net çıkış yaşanmıştı. Çıkışların en büyük bölümü 125,6 milyon dolarla FBTC’de gerçekleşirken, IBIT’ten 9,5 milyon dolar ve BITB’den 13,6 milyon dolar çıktı. Diğer fonlarda sıfır akış gösterildi.

Tablonun önceki günlerinde de net girişler dikkat çekiyor. 29 Eylül’de IBIT’e 51,1 milyon dolar ve ARKB’ye 33,2 milyon dolar giriş yapılırken, BITB’den 18,1 milyon dolar çıkış yaşandı. Böylece günlük net giriş 66,2 milyon dolar oldu. 28 Eylül’de ise IBIT’e 54,8 milyon dolar ve BTC’ye 10,3 milyon dolar girişe karşılık, GBTC’den 23,2 milyon dolar ve FBTC’den 10,9 milyon dolar çıkış kaydedildi. Günün toplamı 31 milyon dolar net giriş olarak gerçekleşti. Her iki günde de diğer fonların akışları sıfır olarak gösterildi.

SEC’den onay geldi

ETF cephesindeki bir diğer gelişme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Bitcoin ve Ether dahil altı varlığın günlük getirisinin üç katını hedefleyen kaldıraçlı ETF’lerin listelenmesine onay vermesi oldu. Ürün grubu altın, gümüş, ham petrol ve doğal gaza bağlı fonları da kapsıyor.

Bloomberg Intelligence kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, 2 Ekim’de X’te yaptığı paylaşımda SEC’nin bu ürünlere 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında onay verdiğini belirtti. Yayımlanan başvuru belgesine göre SEC, Cboe BZX Exchange’in fonları listelemek ve işleme açmak için sunduğu kural değişikliği teklifini kabul etti.

Fonlar, ücret ve giderler düşülmeden önce ilgili endekslerin günlük performansının üç katını sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla vadeli işlem sözleşmeleri ve diğer finansal araçlar kullanılacak. Bitcoin ve Ether ürünlerinin dayanağını ise Chicago Mercantile Exchange’deki (CME) vadeli işlem fiyatları oluşturuyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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