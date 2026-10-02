BITCOIN (BTC)

Novogratz, Bitcoin’in yılı 100 bin dolara yakın kapatabileceğini söylüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Mike Novogratz, Bitcoin'in 2026 sonunda 100 bin dolara yakın kapanabileceğini söyledi.
  • 📉 Novogratz, 60 bin dolar bölgesinin bu döngünün dip seviyesi olabileceğini belirtti.
  • 💬 Kayıt sırasında yaklaşık 84 bin dolarda bulunan $BTC için 80 bin doların haftalık kapanışlarda kritik olduğu vurgulandı.
  • 📊 Novogratz, satış yapmak zorunda kalan yatırımcıların büyük kısmının piyasadan çıkmış olabileceğini ifade etti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Galaxy Digital Üst Yöneticisi Mike Novogratz, Bitcoin‘in son düşüş döneminde en zorlu bölümün geride kalmış olabileceğini söyledi. Novogratz, 2026 sonunda Bitcoin’in psikolojik açıdan önemli görülen 100 bin dolar seviyesine yakın bir yerde yılı tamamlayabileceğini dile getirdi.

İçindekiler
1 80 bin dolar seviyesi öne çıktı
2 Satış baskısının büyük kısmı geride kalmış olabilir
3 Yıl sonu beklentisi altı haneli seviyeye işaret ediyor

80 bin dolar seviyesi öne çıktı

Anthony Scaramucci ile yaptığı söyleşide konuşan Novogratz, Bitcoin için kısa vadede en kritik eşiklerden birinin haftalık kapanışlarda 80 bin doların korunması olduğunu vurguladı. Kayıt sırasında Bitcoin yaklaşık 84 bin dolardan işlem görüyordu. Novogratz, fiyatın yeniden 78 bin dolar civarına inmesini dışlamasa da mevcut görünümde 80 bin ile 100 bin dolar arasında bir bant oluştuğunu düşünüyor.

Mike Novogratz, Bitcoin’de 60 bin dolar bölgesinin bu döngünün dip seviyesi olabileceğini, buna karşılık haftalık kapanışlarda 80 bin doların korunmasının kısa vadeli görünüm açısından önem taşıdığını belirtiyor.

Novogratz’a göre 60 bin dolara doğru görülen geri çekilme, mevcut piyasa döngüsünün en düşük seviyesi olarak kalabilir. Bu görüş, son haftalarda görülen satış baskısının önemli ölçüde sindirildiği ve piyasanın daha dengeli bir aralığa yerleştiği beklentisine dayanıyor.

Satış baskısının büyük kısmı geride kalmış olabilir

Galaxy Digital, dijital varlıklar ve blokzincir odaklı finansal hizmetler sunan büyük yatırım şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin başındaki Novogratz, piyasada satış yapmak zorunda kalan yatırımcıların önemli bölümünün pozisyonlarını zaten kapatmış olabileceğini ifade etti. Bu durumun, ilave aşağı yönlü baskıyı sınırlayabilecek unsurlardan biri olduğu değerlendiriliyor.

Novogratz, satış yapması gereken birçok yatırımcının bunu büyük ölçüde tamamladığını, bu nedenle piyasadaki zorunlu satış etkisinin zayıflamış olabileceğini kaydediyor.

Novogratz ayrıca Bitcoin’in daha geniş kripto para piyasasından ayrıştığını söyledi. Ona göre Bitcoin, diğer dijital varlıklardan farklı bir konumda bulunsa da piyasanın genel enerjisini ve yönünü belirleyen başlıca unsur olmayı sürdürüyor.

Yıl sonu beklentisi altı haneli seviyeye işaret ediyor

Novogratz’ın değerlendirmesi, Bitcoin’in yılın geri kalan bölümünde dalgalı bir seyir izlese bile yeniden altı haneli seviyelere yaklaşabileceği beklentisini yansıtıyor. Buna göre 78 bin dolar çevresine olası bir geri çekilme ihtimali masada kalırken, ana senaryoda 100 bin dolara yakın bir yıl sonu kapanışı öne çıkıyor.

Ünlü yatırımcı, bu görünümün kesin bir yön işareti vermediğini ancak piyasada dip bölgesinin büyük ölçüde test edilmiş olabileceğine işaret etti. Kısa vadede gözler, Bitcoin’in haftalık bazda 80 bin doların üzerinde kalıp kalamayacağına çevrilmiş durumda.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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