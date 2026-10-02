Evernorth, Nasdaq’ta 8 Ekim’de XRPN koduyla işlem görmeye hazırlanıyor

Evernorth, Nasdaq’ta işlem görme sürecinde son aşamaya yaklaştı. Şirketin Armada ile planladığı iş birleşmesi için hissedar onayının alınmasının ardından, işlemin 7 Ekim’de tamamlanması ve birleşik şirket hisselerinin 8 Ekim’de XRPN koduyla Nasdaq’ta işlem görmeye başlaması bekleniyor.

SEC onayı ve hissedar kararı öne çıktı

Şirket, daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na Form S 4 kayıt beyanını sunmuştu. Hissedar onayı ve diğer kapanış koşulları, halka arz niteliği taşıyan bu süreçte kalan son adımlar arasında yer alıyordu. Son gelişmelerle birlikte Evernorth, SEC onayını aldı ve Armada hissedarları da iş birleşmesi teklifini kabul etti.

Evernorth, bilançosunda XRP tutmayı merkezine alan bir yapı kurmayı hedefliyor. Şirketin kısa bir kimliği de burada öne çıkıyor: Evernorth, faaliyet modelini XRP rezervi üzerine inşa eden ve halka açık bir şirket yapısına geçmeye çalışan bir hazine şirketi olarak konumlanıyor.

Evernorth, işlemin 7 Ekim’de tamamlanmasının ardından birleşik şirket hisselerinin 8 Ekim’de Nasdaq’ta XRPN koduyla işlem görmesinin beklendiğini açıkladı.

Bilançoda 473 milyon XRP hedefi

Şirket, işlemin kapanmasının ardından bilançosunda 473 milyon XRP’ye kadar varlık bulundurmayı beklediğini duyurdu. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda Evernorth, halka açık şirketler arasında en büyük XRP hazine şirketi konumuna yükselebilir.

Planlanan işlem yalnızca dijital varlık rezerviyle sınırlı değil. Yatırımcıların da bu sürece XRP katkısı sunduğu belirtilirken, birleşmenin Evernorth’a yaklaşık 300 milyon dolar brüt nakit geliri sağlaması öngörülüyor. Şirketin bilanço yapısında hem XRP varlığının hem de nakit kaynağın birlikte öne çıkması bekleniyor.

Şirket, kapanış sonrası bilançosuna 473 milyon XRP’ye kadar eklemeyi ve böylece halka açık en büyük XRP hazine şirketi olmayı hedefliyor.

İşlemin tamamlanması için son koşullar bekleniyor

Buna karşın Nasdaq’ta işlem başlangıcı kesinleşmiş değil. XRPN koduyla listelenmesi planlanan hisseler için kalan kapanış koşullarının da tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle 8 Ekim tarihi öngörülen başlangıç günü olarak öne çıksa da sürecin resmen sonuçlanması, işlemin tüm teknik ve hukuki adımlarının tamamlanmasına bağlı olacak.

Evernorth’un son dönemde attığı adımlar, şirketin halka açık piyasalara girişini hızlandırdı. Hissedar oylamasının tamamlanması ve SEC nezdindeki ek başvuruların yapılması, sürecin zamanlamasını netleştiren temel gelişmeler arasında yer aldı.

Şirketin Nasdaq planı gerçekleşirse, XRPN koduyla işlem görecek yapı hem kurumsal XRP rezervi hem de halka açık şirket statüsü açısından piyasada yakından izlenecek yeni bir örnek haline gelecek.