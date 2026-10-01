XRP yatırımcılarında kötümserlik son bir ayın en düşük seviyesine indi

XRP etrafındaki piyasa söylemi sert biçimde bozuldu. Zincir üstü ve sosyal medya verileri izleyen Santiment, XRP için pozitif ve negatif yorum oranının yaklaşık son bir ayın en düşük düzeyine gerilediğini açıkladı. Oran 0,67 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, tokenın yakın dönemde güçlü bir yükseliş yaşamış olmasına rağmen yatırımcıların belirgin şekilde temkinli kaldığını gösteriyor.

XRP için sosyal medya görünümü zayıfladı

Santiment, yalnızca X üzerindeki paylaşımları değil, Telegram, Reddit ve diğer kripto para topluluklarındaki yorum akışını da izliyor. Şirketin verilerine göre XRP hakkında yapılan değerlendirmelerde olumsuz ton baskın hale geldi. Kripto piyasasında duyarlılık ölçümleri sunan Santiment, özellikle kısa vadeli yatırımcı eğilimlerini takip eden veri platformları arasında öne çıkıyor.

XRP için pozitif ve negatif yorum oranı 0,67’ye indi; kripto para topluluklarında kötümser söylem şu anda belirgin üstünlük kurmuş durumda.

XRP’deki duyarlılık son aylarda fiyat hareketlerine benzer şekilde keskin dalgalanmalar gösterdi. Eylüldeki ralli sırasında kısa süreli iyimserlik öne çıkarken, ekim ayının başında tablo yeniden zayıfladı ve duyarlılık son dönem aralığının alt bandına yaklaştı.

Bazı yatırımcıların rahatsızlığı, XRP Ledger tarafında kurumsal benimsenme açısından dikkat çeken bir gelişme yaşanmasına rağmen fiyatın yatay seyretmesinden kaynaklanıyor. Piyasadaki bazı yorumcular, bu tür gelişmelerin fiyatlara yeterince yansımadığını savunuyor.

Ethereum tarafında da tablo bozuldu

Benzer bir zayıflama Ethereum için de görüldü. Santiment verilerine göre Ethereum’da yükseliş ve düşüş yönlü yorum oranı 0,89 seviyesine geriledi. Bu seviye 7 Haziran’dan bu yana en düşük okuma olarak kayda geçti. Buna karşın Ethereum’daki bozulmanın, XRP kadar derin olmadığı belirtiliyor.

Ethereum için ölçülen 0,89’luk oran 7 Haziran’dan bu yana en zayıf seviyeyi işaret ediyor, ancak görünüm XRP kadar olumsuz değil.

Negatif duyarlılık ters sinyal olarak izleniyor

Santiment, bu derece olumsuz duyarlılığın bazı durumlarda ters yönlü bir sinyal olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor. Mantık oldukça basit işliyor: Sosyal medyada yeni bir düşüş bekleyenlerin sayısı arttığında, satış yapmak isteyenlerin önemli bir bölümü pozisyonunu önceden kapatmış olabilir. Bu da fiyatın ters yönde tepki verme ihtimalini gündeme getirebilir.

Bununla birlikte, aşırı kötümserliğin daha da derinleşmesi ihtimali masada kalmayı sürdürüyor. Negatif söylem tek başına dip oluştuğunu göstermiyor. Fiyatlardaki gerileme devam ederse yatırımcı psikolojisi daha da bozulabilir ve sosyal medya verileri yeni düşük seviyeler üretebilir.

Bu nedenle mevcut veriler, kısa vadeli yön hakkında kesin bir sonuç sunmaktan çok, piyasanın ruh halindeki sert bozulmayı ortaya koyuyor. Duyarlılık göstergeleri hızlı değişebildiği için önümüzdeki günlerde XRP ve Ethereum çevresindeki söylemin yeniden şekillenmesi de mümkün görünüyor.