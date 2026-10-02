SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu için orta vadede bir sıfır silme hedefi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Orta vadede $SHIB için bir sıfır silme ihtimali yeniden öne çıktı.
  • 📈 Haftalık göstergeler, 0.0000053 ile 0.0000055 dolar bandında güçlü taban oluştuğunu gösteriyor.
  • 🎯 İlk eşik 3.73 milyar dolar, daha geniş hedef ise 7.14 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
  • 🧭 Olumlu senaryonun bozulacağı seviye 0.00000515 dolar olarak izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu çevresinde dördüncü çeyreğin başında orta vadeli bir hareket beklentisi güç kazandı. Daha yüksek zaman dilimlerinde izlenen bazı teknik göstergeler, uzun süren birikim dönemi ile RSI tarafındaki güçlü uyumsuzluğun aynı anda ortaya çıktığına işaret ediyor. Haftalık grafikte göreceli güç endeksinin 52 seviyesinin üzerinde kalması, satış baskısının zayıfladığına dair önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde öne çıkan eşikler
2 Üst sıralardaki varlıklara yaklaşma ihtimali
3 Geçersizlik seviyesi aşağıda kalıyor

Teknik görünümde öne çıkan eşikler

Fiyatın 0.0000053 ile 0.0000055 dolar aralığında alıcı bulması, bu bölgenin kısa ve orta vadede taban alanı olarak izlendiğini gösteriyor. Shiba Inu, 3.47 milyar dolarlık piyasa değeriyle küresel sıralamada 30. basamakta yer alıyor ve 0.0000059 dolardan işlem görüyor. Mevcut dönüş yapısının, Kasım 2024 öncesindeki yükselişten önce görülen teknik görünüme kıyasla daha güçlü olduğu değerlendiriliyor.

Kasım 2024 döneminde konsolidasyon bölgesinden gelen kırılma, piyasa dengesini yeniden kurmuş ve tokenin piyasa değerini 19.8 milyar dolara kadar taşımıştı. Son görünümde ise daha dayanıklı bir taban oluşumunun öne çıktığı belirtiliyor. Bu tablo, yeni döngüye daha sağlam bir zeminle girildiği yönündeki beklentileri destekliyor.

Haftalık grafikte RSI göstergesinin 52 seviyesinin üzerinde kalması, satış baskısının zayıfladığına ve 0.0000053 ile 0.0000055 dolar bandının alıcılar için güçlü bir taban haline geldiğine işaret ediyor.

Üst sıralardaki varlıklara yaklaşma ihtimali

İzlenen ilk önemli eşik, 50 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu ve piyasa değerinde yaklaşık 3.73 milyar dolara denk gelen bölge olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde Shiba Inu’nun Bittensor’u geride bırakabileceği ve yukarı yönlü hareket için yeni alan açılabileceği değerlendiriliyor.

Daha geniş hedefte ise 200 haftalık hareketli ortalama izleniyor. Bu seviye yaklaşık 0.00001217 dolara ve 7.14 milyar dolarlık piyasa değerine karşılık geliyor. Böyle bir senaryoda topluluk içinde uzun süredir psikolojik eşik olarak görülen, fiyattan bir sıfırın silinmesi ihtimali yeniden gündeme gelebilir.

VarlıkPiyasa değeriSHIB için anlamı
Bittensor3.73 milyar dolar eşiğiİlk aşamada geçilebilecek seviye
Litecoin5.46 milyar dolarYükselişte yaklaşılabilecek rakiplerden biri
Uniswap5.64 milyar dolarÜst sıra hedefleri arasında yer alıyor
NEAR Protocol6.34 milyar dolarDaha güçlü yükseliş senaryosunda izleniyor
Dogecoin15.05 milyar dolarFarkın yarıdan fazla azalabileceği belirtiliyor

Bu orta vadeli hareketin gerçekleşmesi halinde meme coin kategorisindeki varlığın küresel ilk 30 sıralamasında 16 ile 17 bandına yükselebileceği hesaplanıyor. Ekim ayına ilişkin projeksiyonlar, grafiğin bir sıfır eksiltmeye uygun bir yapıya yaklaştığını gösteriyor. Bu süreçte Litecoin, Uniswap ve NEAR Protocol gibi büyük varlıkların piyasa değerlerinin geride bırakılması ihtimal dahilinde görülüyor.

200 haftalık hareketli ortalamaya doğru olası bir yükseliş, Shiba Inu’nun piyasa değerini 7.14 milyar dolara taşıyabilir ve küresel sıralamada ilk 20’ye yaklaşmasını sağlayabilir.

Geçersizlik seviyesi aşağıda kalıyor

Olumlu senaryoyu bozabilecek ana seviye ise 0.00000515 dolar olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altına inilmesi halinde mevcut toparlanma yapısının zayıflaması ve orta vadeli beklentilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. Bu nedenle fiyatın taban bölgesi üzerindeki seyrini koruyup koruyamayacağı yakından izleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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