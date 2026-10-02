Shiba Inu için orta vadede bir sıfır silme hedefi öne çıkıyor

Shiba Inu çevresinde dördüncü çeyreğin başında orta vadeli bir hareket beklentisi güç kazandı. Daha yüksek zaman dilimlerinde izlenen bazı teknik göstergeler, uzun süren birikim dönemi ile RSI tarafındaki güçlü uyumsuzluğun aynı anda ortaya çıktığına işaret ediyor. Haftalık grafikte göreceli güç endeksinin 52 seviyesinin üzerinde kalması, satış baskısının zayıfladığına dair önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Teknik görünümde öne çıkan eşikler

Fiyatın 0.0000053 ile 0.0000055 dolar aralığında alıcı bulması, bu bölgenin kısa ve orta vadede taban alanı olarak izlendiğini gösteriyor. Shiba Inu, 3.47 milyar dolarlık piyasa değeriyle küresel sıralamada 30. basamakta yer alıyor ve 0.0000059 dolardan işlem görüyor. Mevcut dönüş yapısının, Kasım 2024 öncesindeki yükselişten önce görülen teknik görünüme kıyasla daha güçlü olduğu değerlendiriliyor.

Kasım 2024 döneminde konsolidasyon bölgesinden gelen kırılma, piyasa dengesini yeniden kurmuş ve tokenin piyasa değerini 19.8 milyar dolara kadar taşımıştı. Son görünümde ise daha dayanıklı bir taban oluşumunun öne çıktığı belirtiliyor. Bu tablo, yeni döngüye daha sağlam bir zeminle girildiği yönündeki beklentileri destekliyor.

Haftalık grafikte RSI göstergesinin 52 seviyesinin üzerinde kalması, satış baskısının zayıfladığına ve 0.0000053 ile 0.0000055 dolar bandının alıcılar için güçlü bir taban haline geldiğine işaret ediyor.

Üst sıralardaki varlıklara yaklaşma ihtimali

İzlenen ilk önemli eşik, 50 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu ve piyasa değerinde yaklaşık 3.73 milyar dolara denk gelen bölge olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde Shiba Inu’nun Bittensor’u geride bırakabileceği ve yukarı yönlü hareket için yeni alan açılabileceği değerlendiriliyor.

Daha geniş hedefte ise 200 haftalık hareketli ortalama izleniyor. Bu seviye yaklaşık 0.00001217 dolara ve 7.14 milyar dolarlık piyasa değerine karşılık geliyor. Böyle bir senaryoda topluluk içinde uzun süredir psikolojik eşik olarak görülen, fiyattan bir sıfırın silinmesi ihtimali yeniden gündeme gelebilir.

Varlık Piyasa değeri SHIB için anlamı Bittensor 3.73 milyar dolar eşiği İlk aşamada geçilebilecek seviye Litecoin 5.46 milyar dolar Yükselişte yaklaşılabilecek rakiplerden biri Uniswap 5.64 milyar dolar Üst sıra hedefleri arasında yer alıyor NEAR Protocol 6.34 milyar dolar Daha güçlü yükseliş senaryosunda izleniyor Dogecoin 15.05 milyar dolar Farkın yarıdan fazla azalabileceği belirtiliyor

Bu orta vadeli hareketin gerçekleşmesi halinde meme coin kategorisindeki varlığın küresel ilk 30 sıralamasında 16 ile 17 bandına yükselebileceği hesaplanıyor. Ekim ayına ilişkin projeksiyonlar, grafiğin bir sıfır eksiltmeye uygun bir yapıya yaklaştığını gösteriyor. Bu süreçte Litecoin, Uniswap ve NEAR Protocol gibi büyük varlıkların piyasa değerlerinin geride bırakılması ihtimal dahilinde görülüyor.

200 haftalık hareketli ortalamaya doğru olası bir yükseliş, Shiba Inu’nun piyasa değerini 7.14 milyar dolara taşıyabilir ve küresel sıralamada ilk 20’ye yaklaşmasını sağlayabilir.

Geçersizlik seviyesi aşağıda kalıyor

Olumlu senaryoyu bozabilecek ana seviye ise 0.00000515 dolar olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altına inilmesi halinde mevcut toparlanma yapısının zayıflaması ve orta vadeli beklentilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. Bu nedenle fiyatın taban bölgesi üzerindeki seyrini koruyup koruyamayacağı yakından izleniyor.