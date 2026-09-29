Shiba Inu yakım oranı sert düştü, fiyat ivmesi zayıfladı

Shiba Inu’da günlük token yakım oranı 28 Eylül’de yüzde 91,31 geriledi. Shibburn verilerine göre dolaşımdan çıkarılan miktar yaklaşık 338 bin 50 adet SHIB ile sınırlı kaldı. Bir önceki dönemde bu rakam yaklaşık 3,9 milyon seviyesindeydi. Zayıflama, SHIB fiyatının 0,0000060 ile 0,0000062 dolar aralığındaki bölgeden geri çekildiği bir döneme denk geldi.

Fiyatta son yükseliş kalıcı olmadı

SHIB kısa süre önce 0,0000050 doların altından toparlanarak 0,0000060 doların üzerine çıktı. Ancak bu hareket kalıcı bir kırılmaya dönüşmedi. Token, 28 Eylül işlemlerinde 0,00000598 dolara kadar yükseldikten sonra günü yaklaşık 0,00000566 dolar civarında tamamladı.

Kısa vadeli görünümde 0,0000056 dolar çevresi önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Buna karşılık 200 günlük hareketli ortalama yaklaşık 0,0000058 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, SHIB’in son dönemde 0,0000061 dolara yöneldiği yükseliş denemesine kıyasla daha kırılgan bir görünüm sergilediğine işaret ediyor.

Shibburn verileri, 28 Eylül’de günlük yakım oranının yüzde 91,31 düştüğünü ve dolaşımdan çıkarılan miktarın yaklaşık 338 bin SHIB’e indiğini gösteriyor.

Yakım verisi tek başına fiyat yönünü belirlemiyor

Piyasada token yakımları, Shiba Inu ekosisteminde arzı azaltan en görünür unsurlardan biri olarak izleniyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş ve özellikle topluluk odaklı yapısıyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor. Buna karşın yakım oranındaki değişim ile fiyat hareketi arasında kısa vadede doğrudan ve düzenli bir ilişki kurmak kolay görünmüyor.

Daha önce de benzer örnekler görüldü. Yakım oranının yüzde 99 çöktüğü dönemlerde SHIB fiyatında yükseliş yaşandı. Başka bir örnekte ise yakım oranındaki yüzde 53 binlik sıçrama, fiyat düşüşünü engelleyemedi. Bu durum, günlük yakım verilerinin tek başına yön tayin eden bir gösterge olmadığını ortaya koyuyor.

SHIB’in dolaşımdaki arzı yüzlerce trilyon token ile ölçüldüğü için, yüz binlerce ya da milyonlarca tokenlik günlük yakımlar toplam arz içinde oldukça sınırlı bir paya karşılık geliyor.

Kısa vadede hangi seviyeler izleniyor

Dolaşımdaki arzın büyüklüğü dikkate alındığında, günlük bazda gerçekleşen yakımların toplam arz üzerindeki etkisi oldukça sınırlı kalıyor. Bu nedenle kısa vadede fiyat yapısı ve meme coin segmentindeki genel talep, SHIB üzerinde daha belirleyici olabilir.

Satış baskısının artması halinde 0,0000055 doların altı yeniden gündeme gelebilir. Böyle bir senaryoda bir sonraki dikkat çeken bölge 0,0000051 ile 0,0000052 dolar aralığında bulunuyor. Yukarı yönlü hareketin güç kazanabilmesi için ise son geri çekilmenin ardından piyasa ilgisinin yeniden toparlanması gerekecek.