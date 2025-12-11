ALTCOINBITCOIN (BTC)

Yatırımcılar Şaşkın: FED Kararı Sonrası Kripto Neden Yükselmedi?

Özet

  • Bitcoin sert düşüşle 90 bin doların altına inerek piyasayı tedirgin etti.
  • Fed’in şahin tonda faiz indirimi risk iştahını belirgin biçimde zayıflattı.
  • Japonya ve Avrupa kaynaklı makro baskılar kripto piyasasında satışları hızlandırdı.
İlayda Peker
İlayda Peker


Küresel kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan sert dalgalanma, yatırımcıların risk iştahını ciddi ölçüde zayıflattı. Toplam piyasa değeri yüzde 3 gerileyerek 3,1 trilyon dolara düşerken, Bitcoin $0.00000000000000 gün içinde 94.000 doların üzerinden 89.975 dolara kadar çekildi. Ethereum $0.00000000000000 yüzde 3,4 değer kaybederek 3.123 dolara gerilerken, XRP yüzde 4 kayıpla 2 dolara indi. Orta ölçekli tokenlarda kayıpların daha da ağırlaşması, piyasanın genel görünümünü belirgin şekilde olumsuzlaştırdı. Uniswap yüzde 7, Polkadot yüzde 8, Ethena ise yüzde 10 geriledi. Korku ve Açgözlülük Endeksi 29 seviyesinde kalsa da bu rakam piyasadaki tedirginliği gizleyemiyor.

Fed’in “Güvercin Değil Şahin” İndirimi Piyasayı Sarstı

Piyasadaki dalgalanmanın ana nedeni olarak, 10 Aralık’ta gerçekleşen ve uzun süredir fiyatlanan Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi gösteriliyor. Her ne kadar piyasa indirime yüzde 89 olasılık tanımış olsa da, karar sonrası beklenen rahatlama gelmedi. Çünkü Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde olduğuna dikkat çekerek para politikasında sınırlı gevşeme mesajı verdi. Yani indirim geldi ama piyasaya yeterince “güvercin” bir tonda sunulmadı.

Powell’ın temkinli açıklamalarıyla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,25’e yükseldi. Bu artış finansal koşulları sıkılaştırırken, kripto piyasasında yüksek kaldıraçlı pozisyonlar için baskıyı artırdı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 519 milyon dolarlık pozisyon likide oldu. Bunun 370 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan geldi. Açık pozisyon oranının yüzde 1,7 düşerek 131 milyar dolara inmesi, yatırımcıların risk azaltmaya yöneldiğini gösteriyor.

Japonya Etkisi ve Küresel Baskı

ABD tarafındaki belirsizlik yetmezmiş gibi, Japonya’dan gelen faiz sinyalleri de piyasayı sarstı. Japonya 2 yıllık tahvil faizinin 10 yılın ardından ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkması, özellikle yen fonlamasıyla oluşturulan carry trade pozisyonlarını riskli hale getirdi. Bu pozisyonların çözülmesi, küresel ölçekte kaldıraç kullanımını azaltarak kripto fiyatlarını daha da kırılgan hale getirdi.

Analistler, özellikle Bitcoin’in 88.000–84.000 dolar aralığında ilk güçlü destek bölgesini bulabileceğini belirtiyor. Standard Chartered, Fed’in “şahin indirim” kararının yıl sonu fiyat hedeflerini aşağı yönlü revize etmelerine yol açtığını açıkladı. Coin Bureau’nun kurucu ortağı Nic Puckrin ise piyasadaki belirsizliğin aralık ayında güçlü bir ralli ihtimalini azalttığını söylüyor. Ona göre kısa vadeli toparlanma ancak daha istikrarlı fonlama koşulları ve spot piyasadan daha net bir talep işaretiyle mümkün olabilir.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın son makro sinyalleri de kripto piyasasında temkinli havayı pekiştiriyor. Euro Bölgesi’nde beklenenden yüksek gelen çekirdek enflasyon verileri, ECB’nin yakın vadede faiz indirimine gitmesini zorlaştırıyor. Bu durum da tıpkı Fed sürecinde olduğu gibi yatırımcıların riskli varlıklara yönelme isteğini zayıflatıyor ve kripto piyasasında aşağı yönlü baskıyı destekliyor.

İlayda Peker
By İlayda Peker
