Fed Sonrası Kapsamlı Analiz ve Kripto Para Tahminleri, Trump Neler Söyledi?

Kripto paralar için son derece önemli bir akşamdı ve BTC 94 bin doların üzerini test etti. Powell konuşurken Trump AI açıklamaları yaptı ve Powell korkulduğu kadar şahin tonda açıklamalar yapmadı. Hızlı şekilde bugünün ne anlama geldiğini ve bizi nelerin beklediğini ele alacağız.

Fed ve Kripto Paralar

Faiz indirimi geldi ve 40 milyar dolarlık hazine bonosu alımı açıklandı. Bu bilanço dengelemesi kapsamında yani tam anlamıyla parasal genişlemeden söz etmiyoruz ve aynı zamanda birkaç gün önce bahsetmiştik. Powell yumuşak geçiş için bu stratejiyi izliyor olsa da enflasyon endişelerine dair daha az uyarı görmüş olmamız bugünün en önemli detaylarındandı.

“Komite, rezerv bakiyelerinin yeterli seviyelere düştüğünü değerlendirerek, yeterli rezerv arzını korumak için gerektiğinde daha kısa vadeli Hazine tahvillerinin alımına başlayacaktır.” – Fed

Öyle ya da böyle Fed parasal genişleme evresine geçiyor. Yani gecikmeli olarak QE’ye doğru ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Powell bugün enflasyon hakkında endişelerden de bahsedebilirdi fakat o istihdamın sanılandan daha zayıf olabileceğini söyleyen veri revizyonları ve potansiyellerinden bahsetti. Kripto dalgalı olacaktır 94 bin dolar üstü kapanışlar görmediğimiz sürece 88 bin dolara yaklaşan volatilite düşüşleri şaşırtıcı olmaz çünkü büyük ölçüde vadeli taraftaki tasfiyelerle tetiklenen bir grafiğimiz var.

2026 sonu için %3,9’luk faiz oranı tahminleri, gelecek yıl faiz artışı olabileceğini ima etse de Powell “Şu anda faiz artışı kimsenin temel senaryosu değil. Ben böyle bir şey duymadım” dedi.

Nick Timiraos şu detaylara dikkat çekti;

, yeniden ayarlama aşamasının tamamlandığını açıkladı; artık “beklemek için uygun konumdalar. (Aralık ayında da toplantıdan toplantıya karar vereceklerini ve faiz indiriminin temel senaryo olmadığını söylemişti bu sefer biraz daha ciddiydi.) Komite içindeki bölünmeyi, ikili görevdeki olağandışı gerginliğe bağladı ve tartışmanın her iki tarafını da haklı buldu.

Ölçüm zorlukları nedeniyle istihdam artışının negatif olabileceğini şaşırtıcı bir şekilde doğrudan ifade etti. “İşgücü piyasasındaki kademeli soğuma, beklenenden biraz daha yavaş bir şekilde devam etti”, bu da hizmet enflasyonu konusundaki endişeleri azalttı.

Faiz oranları nötr seviyeye yakın olsa bile, faiz artışı kimsenin temel senaryosu değil. Görüşler “burada duralım”dan “daha fazla indirin”e kadar değişiyor.

Bugünkü faiz indiriminin sebebi açık biçimde gerçek istihdam rakamlarının daha düşük olduğunu kabul etmeleriydi.

“İşgücü piyasasının, düşündüğümüzden biraz daha yavaş olmakla birlikte, kademeli olarak soğumaya devam ettiğini söyleyebiliriz.”

Önümüzdeki toplantı yaklaşık 49 gün sonra ve o güne kadar gelecek veriler volatiliteyi artıracak. İstihdamda daha fazla daralma sonraki toplantılara dair beklentileri iyileştirirken enflasyonda %0,3’ün üzerinde artış endişe verici olacak. İlk indirim için piyasa beklentisi Nisan ayına işaret ediyor ve Temmuz’a kadar tek indirim bekleniyor. 2026 için piyasanın fiyatladığı senaryo sadece 2 indirim ancak yıl sonuna kadar Trump’ın yeni Fed başkanını açıklayarak yılın son 5 toplantısı için beklentileri iyileştirmesi olumlu. Powell’ın başkan olarak görev alacağı sadece Ocak, Mart ve Nisan toplantıları kaldı.

BTC yazı hazırlandığı sırada 92 bin dolar tabanına yaklaşıyor ve soru cevap bölümündeki kazançları siliyor.

Trump’ın Açıklamaları

Aynı ancak yapay zeka odaklı şirketlerin CEO’larıyla yuvarlak masa toplantısında Trump’ın açıklamalarını da takip ediyorduk. Powell konuşurken yaklaşan yükselişin sebeplerinden biri buydu. Trump regülasyon konusunda Senatörlerle konuştuğunu söyledi ve yapay zeka sektörünü rahatlatacağını ima etti. Biraz önce de Fed Başkanı seçimleri için bugün WARSH ile görüşeceğini açıkladı.

Ayrıca açıklamalarının öne çıkan başlıkları şöyle;

“Fabrika inşaatını birkaç hafta içinde onaylayacağız. Neden %20, %25 GSYİH büyümesi elde edemeyeceğimizi anlamıyorum bunu yapabiliriz. Piyasa, harika sonuçlarla yükselmeye devam etmelidir. GSYİH’nın %3 veya %4’ünden daha fazlasını başarabilmeliyiz. Faiz indirimi, daha fazla olabilecek küçük bir rakamdı. Fed’in faiz indirimi iki katına çıkarılabilirdi.”

Gündem yoğun ve yeni gelecek verilerin grafikler üzerinde etkileri fazla olacak. CryptoAppsy haberler bölümü bu konuda işinizi kolaylaştırabilir.