12-18 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Powell son paylaştığı video ile Trump’ın devam eden baskılarına dikkat çekti ve yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Bu hafta çok büyük gelişmeler yaşanacak ve bunlar kripto para grafiklerini fazlasıyla etkileyecek. Her hafta olduğu gibi bugün de kripto para yatırımcılarını bekleyen önemli gelişmeleri ele alıyoruz.

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Yüksek Mahkeme tarife kararı bu haftaya kaldı ve enflasyon raporu da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ocak ayının en önemli haftası eğer Yüksek Mahkeme kararını açıklarsa bu hafta olacak. Kurumların bağımsızlığına karşı savaş açan Trump’ın Fed konusunda devam eden agresif adımları, Göçmen Polisi (ICE)’nin Amerika’da neden olduğu kaos ve yaklaşan seçimler risk piyasalarını fazlasıyla etkiliyor.

Peki önümüzdeki günlerde piyasalarda ne gibi önemli gelişmeler bekleniyor?

12 Ocak Pazartesi

20:30 Fed /Bostic Konuşacak

/Bostic Konuşacak 20:45 Fed/Barkin

Qtum (QTUM) Hard Fork

13 Ocak Salı

02:00 Fed/Williams

16:30 ABD TÜFE Yıllık (Beklenti ve Önceki: %2,7)

Yıllık (Beklenti ve Önceki: %2,7) 16:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,6)

16:30 JPMorgan Kazanç Raporu

18:00 Fed/Musalem

14 Ocak Çarşamba

00:00 Fed/Barkin

14:45 Bank of Amerika ve Wells Fargo Kazanç Raporu

16:30 ABD Perakende Satışlar Aylık (Beklenti: %0,5 Önceki: %0)

16:30 ABD ÜFE Yıllık (Beklenti ve Önceki: %2,7)

16:30 ABD Çekirdek ÜFE Yıllık (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,6)

17:50 Fed/Paulson

18:00 ABD Yüksek Mahkemesi Gümrük Tarifeleri Kararı

18:00 Fed/Miran

20:00 Fed Bostic ve Kashkari Konuşacak

22:10 Fed/Williams

Mantle (MNT) Mainnet V1.4.2

15 Ocak Perşembe

02:50 Japonya ÜFE Yıllık (Beklenti: %2,4 Önceki: %2,7)

14:00 BlackRock Kazanç Raporu

15:30 Goldman Sachs Kazanç Raporu

16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 215K Önceki: 208K)

16:35 Fed/Bostic

17:15 Fed/Barr

20:40 Fed/Barkin

Starknet (STRK) Kilit Açılışı (Arzın %4,83’ü)

SEI Kilit Açılışı (Arzın %1,05’i)

BitMine Yatırımcı Toplantısı (En büyük ETH rezerv şirketi)

16 Ocak Cuma

19:00 Fed /Bowman

/Bowman 23:30 Fed/Jefferson

ARB Kilit Açılışı (Arzın %1,86’sı)

Dikkat Edilecekler

Geçen hafta Yüksek Mahkemenin olası tarife kararının ne denli volatilite doğurduğunu gördük bu hafta da durum farklı olmayacak. Hükümet kapanması nedeniyle Aralık ayında gelen enflasyon raporları güvenilir kabul edilmemişti yani bu hafta gelecek enflasyon verileri ekonominin net biçimde güncel durumunu yansıtacağından son derece önemli.

Powell’ın Trump’ı halka şikayet etmesi volatilite sinyalidir eğer bu tonda gelişmeler görmeye devam ederse altın ve gümüş gibi varlıklar yükselirken kripto riski fiyatlayabilir. Hatırlarsanız Trump geçen yıl Powell’ı daha sonra da şahin Fed üyesi Bostic’i görevden almaya çalışırken sağlam düşüşler görmüştük.