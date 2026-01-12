Kripto Para

12-18 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

  • Kripto paralarda haftanın en büyük önemli gelişmesi Çarşamba günü açıklanması beklenen Yüksek Mahkeme tarife kararı. Saat 18:00 ile en geç 03:00 arasında kararın açıklanması bekelniyor.
  • Perşembe: Starknet (STRK) Kilit Açılışı (Arzın %4,83’ü)
  • Hafta boyunca Fed üyelerinin yoğun açıklamaları olacak. Powell'ın Trump'ı halka şikayet etmesinin ardından kurumun bağımsızlığı tartışmaları fiyatları aşağı çekebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Powell son paylaştığı video ile Trump’ın devam eden baskılarına dikkat çekti ve yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Bu hafta çok büyük gelişmeler yaşanacak ve bunlar kripto para grafiklerini fazlasıyla etkileyecek. Her hafta olduğu gibi bugün de kripto para yatırımcılarını bekleyen önemli gelişmeleri ele alıyoruz.

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Yüksek Mahkeme tarife kararı bu haftaya kaldı ve enflasyon raporu da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ocak ayının en önemli haftası eğer Yüksek Mahkeme kararını açıklarsa bu hafta olacak. Kurumların bağımsızlığına karşı savaş açan Trump’ın Fed konusunda devam eden agresif adımları, Göçmen Polisi (ICE)’nin Amerika’da neden olduğu kaos ve yaklaşan seçimler risk piyasalarını fazlasıyla etkiliyor.

Peki önümüzdeki günlerde piyasalarda ne gibi önemli gelişmeler bekleniyor?

12 Ocak Pazartesi

  • 20:30 Fed/Bostic Konuşacak
  • 20:45 Fed/Barkin
  • Qtum (QTUM) Hard Fork

13 Ocak Salı

  • 02:00 Fed/Williams
  • 16:30 ABD TÜFE Yıllık (Beklenti ve Önceki: %2,7)
  • 16:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,6)
  • 16:30 JPMorgan Kazanç Raporu
  • 18:00 Fed/Musalem

14 Ocak Çarşamba

  • 00:00 Fed/Barkin
  • 14:45 Bank of Amerika ve Wells Fargo Kazanç Raporu
  • 16:30 ABD Perakende Satışlar Aylık (Beklenti: %0,5 Önceki: %0)
  • 16:30 ABD ÜFE Yıllık (Beklenti ve Önceki: %2,7)
  • 16:30 ABD Çekirdek ÜFE Yıllık (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,6)
  • 17:50 Fed/Paulson
  • 18:00 ABD Yüksek Mahkemesi Gümrük Tarifeleri Kararı
  • 18:00 Fed/Miran
  • 20:00 Fed Bostic ve Kashkari Konuşacak
  • 22:10 Fed/Williams
  • Mantle (MNT) Mainnet V1.4.2

15 Ocak Perşembe

  • 02:50 Japonya ÜFE Yıllık (Beklenti: %2,4 Önceki: %2,7)
  • 14:00 BlackRock Kazanç Raporu
  • 15:30 Goldman Sachs Kazanç Raporu
  • 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 215K Önceki: 208K)
  • 16:35 Fed/Bostic
  • 17:15 Fed/Barr
  • 20:40 Fed/Barkin
  • Starknet (STRK) Kilit Açılışı (Arzın %4,83’ü)
  • SEI Kilit Açılışı (Arzın %1,05’i)
  • BitMine Yatırımcı Toplantısı (En büyük ETH rezerv şirketi)

16 Ocak Cuma

  • 19:00 Fed/Bowman
  • 23:30 Fed/Jefferson
  • ARB Kilit Açılışı (Arzın %1,86’sı)

Dikkat Edilecekler

Geçen hafta Yüksek Mahkemenin olası tarife kararının ne denli volatilite doğurduğunu gördük bu hafta da durum farklı olmayacak. Hükümet kapanması nedeniyle Aralık ayında gelen enflasyon raporları güvenilir kabul edilmemişti yani bu hafta gelecek enflasyon verileri ekonominin net biçimde güncel durumunu yansıtacağından son derece önemli.

Powell’ın Trump’ı halka şikayet etmesi volatilite sinyalidir eğer bu tonda gelişmeler görmeye devam ederse altın ve gümüş gibi varlıklar yükselirken kripto riski fiyatlayabilir. Hatırlarsanız Trump geçen yıl Powell’ı daha sonra da şahin Fed üyesi Bostic’i görevden almaya çalışırken sağlam düşüşler görmüştük.

