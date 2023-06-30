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Eli Kulağında! Efsane Analist En Büyük Altcoin’den Umutlu! Bitcoin’in İzinden Giderse Patlar!

Özet

  • Kripto analisti Inmortal, en büyük altcoin Ethereum'da yükseliş bekliyor.
  • Analist, ETH'nin BTC'nin izinden gitmesi halinde patlamasını öngörüyor.
  • Inmortal ayrıca kripto para piyasasının genel olarak bir yıl içinde güçlü bir çıkış yapmasını bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:16
30 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği anonim kripto para analisti Inmortal, en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) için şu anda düşüş beklemenin yanlış olduğunu belirterek yükseliş öngörüsünde bulundu.

“ETH, BTC’nin İzinden Gidecek Olursa Patlar”

Anonim kripto para analisti Inmortal, ETH için 2 bin dolar seviyesinin Bitcoin‘in (BTC) 2019’da 6 bin dolardan fiyatlandırılması gibi olduğunu ve en büyük altcoin’in 2022’nin yazından bu yana makroda yükselen dipler kaydettiğini belirterek şunları söyledi:

ETH’nin düşüş trendinde olduğunu söylemek zor. Şu yapıya bir bakın. 2 bin dolar seviyesi 2019’da BTC’de 6 bin dolar seviyesine denk geliyor ve 2022’nin yazından bu yana makroda yükselen dipler kaydederek gidiyor.

Ethereum bu yazının hazırlandığı sırada bin 878 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para ve aynı zamanda en büyük altcoin olan ETH, son 24 saatte yüzde 2’nin üzerinde yükseliş yapmış durumda. Analistin beklentisi ETH’nin BTC‘nin 2019’da yaptığını yaparak yukarı yönde sert şekilde patlaması yönünde.

Kripto Para Piyasasının 1 Yıl İçinde Sert Şekilde Yükselmesini Bekliyor

Öte yandan Inmortal, kripto para piyasasının bir bütün olarak bir yıl içinde güçlü bir çıkış yapmasını öngörüyor. Analist, “Benim stratejim son derece basit. Bir yıl içinde fiyatların şimdikinden çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Bu yüzden fiyatları fazla dikkate almadan satın alıyorum.” dedi.

Analist, en büyük kripto para BTC‘nin 35 bin dolara sıçramasının ise artık an meselesi olduğunu da ekledi.

Inmortal ayrıca kalabalık yatırımcı duyarlılığının nasıl doğru okunabileceğine dair görüşlerini de paylaştı. Analist, “Fiyat arttığında yüksek etkileşimli düşüş paylaşımları inançsızlık demektir ve insanlar daha düşük fiyatlardan alım yapmak isteyerek oyun dışı kalıyorlar demektir. Fiyat arttığında yüksek etkileşimli yükseliş paylaşımları ise açgözlülük demektir. Fiyatlar yüzde 10 düşecek olursa trene geç atlayan yatırımcılar su altında kalacak demektir.” ifadelerini kullandı.

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