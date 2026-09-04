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Robinhood Chain’de blok üretimi 13 dakikalık kesinti sonrası yeniden başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Robinhood Chain'de blok üretimi 4 Eylül'de 13 dakika durdu.
  • 📌 İşlemler bu sürede zincire kaydedilmedi ve üretim sonra aralıklı biçimde yeniden başladı.
  • 📈 1 Temmuz'daki lansman sonrası $ROBINHOOD Chain'de günlük işlem sayısı 22 binden 8,5 milyona çıktı.
  • 🛠️ Robinhood kesintinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Robinhood Chain, 4 Eylül’de geçici bir ağ kesintisi yaşadı. Blokzincir bir süre yeni blok üretmeyi durdurdu ve bu sırada işlemler zincire kaydedilemedi.

İçindekiler
1 Kesinti 13 dakika sürdü
2 Ağ kullanımı hızlı artmıştı
3 Resmi açıklama bekleniyor

Kesinti 13 dakika sürdü

Blockscout verilerine göre ağ, 13 dakika boyunca yeni bir işlem kaydetmedi. Daha sonra blok üretimi aralıklı şekilde yeniden başladı. Gezgin üzerinde görünen son bloğun zaman damgası 21:06 olarak kayda geçti.

Blockscout verileri, Robinhood Chain’in 13 dakika boyunca yeni işlem kaydetmediğini ve ardından blok üretiminin aralıklı biçimde yeniden başladığını gösterdi.

Kesintinin nedeni henüz açıklanmadı. Robinhood’un resmi durum sayfasında da 4 Eylül için yayımlanmış bir olay bildirimi yer almadı.

Ağ kullanımı hızlı artmıştı

Kesinti, Robinhood’un zincir üstü finans altyapısını genişlettiği bir dönemde yaşandı. Robinhood, hisse senedi alım satımı ve dijital varlık hizmetleriyle bilinen ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak son dönemde blokzincir tarafındaki çalışmalarına daha fazla ağırlık veriyor.

Kullanım verileri, Robinhood Chain’in 1 Temmuz’daki ana ağ lansmanının ardından dikkat çekici bir ivme yakaladığını ortaya koydu. Blockscout verilerine göre ağ, ilk veri haftasında günlük yaklaşık 22 bin işlem üretirken temmuz ortasında bu sayı 8,5 milyona ulaştı. Bu da günlük işlem sayısında %38.350 artışa işaret etti.

DönemGünlük işlem sayısıDeğişim
İlk veri haftası22.000Başlangıç seviyesi
Temmuz ortası8.500.000%38.350 artış

Resmi açıklama bekleniyor

Ağdaki kısa süreli duraksamanın, artan kullanım ile doğrudan bağlantılı olup olmadığı da netlik kazanmadı. Şu aşamada yalnızca blok üretiminin bir noktada kesildiği ve daha sonra tekrar devreye girdiği görülüyor.

Robinhood Chain’in son haftalarda artan işlem hacmi nedeniyle daha yakından izlenmeye başladığı bir dönemde yaşanan bu gelişmenin, teknik incelemelerin ardından daha ayrıntılı biçimde açıklığa kavuşması bekleniyor.

Robinhood’un resmi durum sayfasında 4 Eylül için herhangi bir olay bildirimi yer almazken, kesintinin nedeni de kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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