AIxCrypto Holdings kripto varlıklarını satarak robotik alana yönelecek

Amerikan teknoloji şirketi AIxCrypto Holdings, dijital varlık portföyünü tamamen tasfiye etme ve kripto hazine stratejisini sonlandırma kararı aldı. Şirket, bu adımı 4 Eylül 2026 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu S 1 formu değişikliğiyle duyurdu.

Portföy tamamen kapatılıyor

31 Ağustos itibarıyla paylaşılan bildirimde 33,49 BTC, 497,56 ETH ve 6.325,92 SOL satılan varlıklar arasında yer aldı. Daha küçük ölçekli LINK, BNB ve ADA pozisyonları da elden çıkarıldı. Yönetim, bu portföyde yaklaşık %50 düzeyinde gerçekleşmemiş zarar kaydetti.

Şirketin düzenleyici başvurularında XRP varlığı ise önemsiz seviyede gösterildi. Bu ifade, kayıpların ağırlıklı olarak Bitcoin ve Ethereum gibi büyük piyasa değerine sahip varlıklardaki gerilemeden kaynaklandığına işaret etti.

AIxCrypto Holdings, dijital varlık portföyünü tamamen tasfiye ederek kripto hazine stratejisini sona erdirme sürecini başlattı.

Daha önce ilaç sektöründe faaliyet gösteren şirket, değer kaybeden varlıkların satışının ardından iş modelini yeniden kurmayı ve RoboShare platformu üzerinden robotik pazarına tam geçiş yapmayı planlıyor. RoboShare, şirketin robotik alanındaki yeni büyüme odağı olarak öne çıkıyor.

Küçük şirketlerde benzer adımlar görüldü

Bu gelişme, küçük ölçekli halka açık şirketlerin ana faaliyetlerini korumak için altcoin zararlarını kapattığı ilk örnek olmadı. Japonya merkezli Remixpoint da daha önce benzer bir yol izleyerek ETH, SOL, DOGE ve 1,19 milyon XRP dahil altcoin varlıklarını tamamen elden çıkarmış, bilançosunda yalnızca Bitcoin bırakmıştı. Şirket, elde edilen kaynağı enerji depolama sistemleri alımında kullanmıştı.

Bu satışların piyasa genelinde bir panik dalgasından çok, küçük şirketlerin bilanço önceliklerini yeniden düzenlemesiyle bağlantılı olduğu görülüyor. Operasyonel baskı altındaki şirketler zararlarını sınırlamaya çalışırken, daha büyük sermaye grupları dijital varlıklara farklı araçlarla yöneliyor.

Kurumsal ilgi farklı kanallara kayıyor

Aynı dönemde Kinetics fonları, SEC bildirimlerinde Ripple Labs’in A serisi imtiyazlı hisselerinde doğrudan pozisyon açıkladı. Bu durum, bazı kurumsal yatırımcıların borsada işlem gören dalgalı tokenler yerine, ihraççı şirketin sermayesine ortak olmayı tercih ettiğini gösterdi.

Kinetics fonları, Ripple Labs’in A serisi imtiyazlı hisselerinde doğrudan pozisyon açıkladı.

Öte yandan XRP odaklı hazine şirketi Evernorth, yaklaşık 473 milyon XRP’yi bilançosunda tutmayı sürdürüyor. Şirketin bir SPAC birleşmesi yoluyla Nasdaq kotasyonuna hazırlandığı aktarıldı. Evernorth, bilançosunu büyük ölçüde XRP üzerine kuran az sayıdaki kurumsal yapı arasında bulunuyor.

Bu tablo, şirketlerin dijital varlıklardan bütünüyle uzaklaştığını değil, sermaye kullanımını daha seçici hale getirdiğini gösteriyor. Bir tarafta faaliyetlerini ayakta tutmak için satış yapan küçük şirketler yer alırken, diğer tarafta daha hedefli ve kurumsal yöntemlerle pozisyon alan yatırımcılar bulunuyor.