Kripto Para

Zcash geliştiricileri, NU7 güncellemesini 5 Kasım’da devreye alacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash geliştiricileri, NU7 güncellemesini 5 Kasım'da devreye almayı hedefliyor.
  • ⚙️ Güncelleme, $ZEC ağında blok süresini 75 saniyeden 25 saniyeye indirecek.
  • 📈 Korumalı işlem sayısı geçen hafta 62.379'a çıkarak 2022'den bu yana en yüksek haftalık düzeye ulaştı.
  • 🧪 Test ağı etkinleştirmesinin 6 Ekim'de başlaması planlanıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Zcash ekosisteminde ağın bir sonraki büyük güncellemesi olan NU7 için 5 Kasım tarihi hedefleniyor. Geliştiriciler, bu sürümle birlikte en dikkat çekici değişikliğin blok süresinde yaşanacağını açıkladı. Buna göre ağda onaylanan işlem grupları arasındaki süre 75 saniyeden 25 saniyeye inecek.

İçindekiler
1 Güncellemenin öne çıkan başlıkları
2 Korumalı işlemlerde son dört yılın en yüksek seviyesi
3 Kuantum güvenli Bitcoin işlemi de gündemde

Güncellemenin öne çıkan başlıkları

NU7 güncellemesinin test ağında 6 Ekim’de etkinleştirilmesi planlanıyor. Paket içinde 25 saniyelik blok aralığına ek olarak v4 işlemlerinin devre dışı bırakılması ve NSM entegrasyonu yer alıyor. Geliştiriciler ayrıca anket sonuçları doğrultusunda yarılanma yapısının korunacağını, yeniden uygulamanın ise Şubat 2031’den itibaren başlayacağını duyurdu.

Mini sözlük: NSM, ağın durum geçişlerini ve doğrulama mantığını daha düzenli bir yapıda ele almayı amaçlayan teknik bir entegrasyon yaklaşımı olarak öne çıkıyor. ZIP ise Zcash Improvement Proposal ifadesinin kısaltmasıdır ve ağdaki teknik değişiklik önerilerini tanımlar.

Zcash geliştiricileri, NU7 ile birlikte blok aralığının 75 saniyeden 25 saniyeye düşeceğini ve test ağı etkinleştirmesinin 6 Ekim’de yapılmasının planlandığını duyurdu.

Korumalı işlemlerde son dört yılın en yüksek seviyesi

Ağ kullanım verileri de son dönemde hızlandı. Korumalı Zcash işlemlerinin sayısı geçen hafta 62.379’a ulaştı. Bu rakam, haftalık bazda 2022’den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor ve korumalı işlem yapısı kullanıcı verilerinin zincir üzerinde sınırlı görünmesini hedefliyor.

Zcash’in kurucu ortaklarından Eli Ben Sasson, bazı temel özelliklerin daha geniş kullanım kazanabilmesi için düşük maliyetli ve kolay kullanılabilir olması gerektiğini vurguladı. Ben Sasson, aynı zamanda sıfır bilgi ispatları alanında çalışan StarkWare’in de kurucu ortakları arasında yer alıyor.

Eli Ben Sasson, bu iki özelliğin yaygınlaşması için her ikisinin de kullanımı kolay ve düşük maliyetli olması gerektiğini vurguluyor.

Kuantum güvenli Bitcoin işlemi de gündemde

Ağ yükseltmesiyle ilgili takvimin yanı sıra, ağın etrafındaki teknik tartışmalarda kuantum dayanıklılığı da öne çıktı. Ağustos ayında StarkWare katkısıyla ilk kuantum güvenli Bitcoin işlemi Bitcoin ana ağında çıkarıldı. Söz konusu işlemin, çalışan bir kuantum bilgisayar kullanan bir saldırgana karşı dayanıklılık gösterdiği aktarıldı.

Piyasa tarafında Zcash son 24 saatte yüzde 5,76 yükselerek 15,96 dolara çıktı. Haftalık artış ise yüzde 27 oldu. Fiyat hareketiyle birlikte yatırımcıların odağı, kasım ayında planlanan güncellemenin ağ performansı ve kullanım verileri üzerindeki etkisine çevrildi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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