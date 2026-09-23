Kripto piyasasında sert düzeltme, 24 saatte 504 milyon dolarlık tasfiye getirdi

Kripto para piyasasındaki yükseliş, sert bir yerel düzeltmeyle önemli bir sınav verdi. Satış dalgası sırasında vadeli işlemlerdeki yüksek kaldıraç, zorunlu pozisyon kapatmalarını hızlandırdı. Kısa zaman dilimlerinde uzun pozisyonlardaki tasfiyelerin, kısa pozisyon zararlarını 30 kattan fazla aşması dikkat çekti.

Tasfiyelerde uzun pozisyonlar öne çıktı

CoinGlass verilerine göre toplam tasfiye tutarı son 24 saatte 504,62 milyon dolara ulaştı. Bunun 359,45 milyon doları alım yönlü pozisyonlardan, 145,16 milyon doları ise satış yönlü işlemlerden kaynaklandı. Aynı dönemde 121 bin 934 yatırımcının pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı. CoinGlass, türev piyasalardaki tasfiye ve açık pozisyon verileriyle yakından izlenen bir piyasa veri platformu olarak biliniyor.

Son 24 saatte 504,62 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti; bunun 359,45 milyon doları uzun pozisyonlarda, 145,16 milyon doları kısa pozisyonlarda görüldü.

Baskı, düzeltmenin son saatinde daha da arttı. Bu bölümde yalnızca alım yönlü pozisyonlarda 230,24 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Aynı saat içinde satış yönlü pozisyonların kaybı 7,31 milyon dolarda kaldı. Böylece saatlik dengesizlik oranı yüzde 3.049 seviyesine çıktı. En büyük tekil tasfiye ise Binance üzerinde gerçekleşti; ETHUSDT paritesindeki 10,04 milyon dolarlık uzun pozisyon kapandı.

Varlık bazında bakıldığında Ethereum’da 49,16 milyon dolar, Bitcoin’de 37,77 milyon dolar tutarında kaldıraçlı pozisyon silindi. Büyük altcoinler de satış baskısından etkilendi. XRP tarafında uzun pozisyon tasfiyeleri 7,68 milyon dolara ulaştı.

Likidite haritası aşağı yönlü baskının sürebileceğine işaret etti

Aylık Kripto Para Tasfiye Azami Acı haritası, fiyat baskısının henüz tamamen sona ermemiş olabileceğini gösterdi. Piyasanın çekim noktası gibi çalışan en yakın likidite kümeleri, mevcut seviyelerin altında bulunuyor. Bitcoin için uzun pozisyonlarda en yoğun bölge 79.780 dolar seviyesinde yer alırken burada 118,83 milyon dolarlık olası tasfiye birikiyor. Kısa pozisyon yoğunlaşması ise 87.318 dolarda ve 87,05 milyon dolar büyüklüğe sahip.

Mini sözlük: Azami acı haritası, kaldıraçlı piyasalarda en fazla pozisyonun zarara uğrayabileceği fiyat bölgelerini gösteren bir likidite görünümüdür. Yatırımcılar bu veriyi, fiyatın hangi seviyelere doğru çekilebileceğini anlamak için izler.

Varlık Uzun pozisyon yoğunlaşması Kısa pozisyon yoğunlaşması BTC 79.780 dolar, 118,83 milyon dolar 87.318 dolar, 87,05 milyon dolar ETH 2.344 dolar, 59,85 milyon dolar Belirtilmedi XRP 1,4789 dolar, 11,53 milyon dolar 1,65978 dolar, 5,47 milyon dolar

Ethereum fiyatı 2.654 dolar civarında seyrederken kaldıraçlı uzun pozisyonların ağırlık merkezi 2.344 dolarda toplandı. Bu seviyede 59,85 milyon dolarlık potansiyel tasfiye bulunuyor. XRP ise 1,5052 dolardan işlem görürken alım yönlü aylık azami acı noktası 1,4789 dolara kaydı. Bu seviyedeki olası tasfiye tutarı 11,53 milyon dolar oldu. Kısa pozisyonlar ise daha yukarıda, 1,65978 dolarda ve 5,47 milyon dolar büyüklüğünde sıkıştı.

Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimi güçlendi

Zorunlu pozisyon kapanışları, küresel piyasalardaki klasik riskten kaçış hareketiyle aynı döneme denk geldi. Bitcoin yüzde 2,24 gerileyerek 84.271 dolara indi. ABD borsalarında S&P 500 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 7.722,44 puana çekildi. Piyasalardaki oynaklığı izleyen VIX endeksi ise yüzde 3,23 yükseldi.

Satış dalgası yalnızca dijital varlıklarla sınırlı kalmadı; hisse senetleri ve güvenli liman olarak görülen altın da geri çekilirken, likiditenin emtiaya yöneldiği görüldü.

Güvenli liman olarak izlenen altın da düzeltmeden payını aldı ve yüzde 1,66 düşerek 4.285,90 dolara geriledi. Buna karşılık yatırımcıların kullanılabilir likiditeyi emtiaya yönlendirmesiyle Brent petrol varil başına 101 doların üzerine çıktı. Brent petroldeki günlük artış yüzde 3,17 olarak kaydedildi. Bu tablo, aşırı ısınmış dijital varlıklarda alım yönlü pozisyonların ihtiyaç duyduğu desteği zayıflattı.