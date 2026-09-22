Pyth Network’e Nasdaq onayı geldi: Pyth fiyatında ani sıçrama

Pyth, Nasdaq’ın ABD hisse senetlerine yönelik gerçek zamanlı fiyat ve işlem verilerini içeren Nasdaq Basic ürününün harici dağıtıcısı olarak onaylandı. Nasdaq Basic verileri bundan böyle Pyth Data Marketplace üzerinden yazılım tabanlı ve blockchain odaklı uygulamalara ulaştırılabilecek.

Gelişmeyle birlikte PYTH fiyatında da dikkat çekici bir hareketlilik görüldü. PYTH/USDT paritesi gün içinde 0,06139 dolara kadar gerilemesinin ardından 0,07436 dolara yükseldi. Böylece gün içi dip ile zirve arasındaki fark yüzde 21’i aştı. Sert yükselişin ardından kazançlarının bir bölümünü geri veren PYTH, verilerin alındığı sırada 0,06621 dolar seviyesinde işlem görerek son 24 saatte yüzde 1,93 artıda bulunuyordu.

PYTH’nin 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 49,95 milyon USDT’ye, vadeli işlemlerdeki açık pozisyon büyüklüğü ise 11,57 milyon USDT’ye ulaştı.

Nasdaq Basic hangi verileri sunuyor?

Nasdaq Basic, ABD hisse senetlerine ilişkin gerçek zamanlı en iyi alış ve satış fiyatları ile bu seviyelerdeki işlem miktarlarını içeriyor. Ürün ayrıca Nasdaq’ın ABD’deki işlem platformlarında ve FINRA/Nasdaq Trade Reporting Facility üzerinden bildirilen işlemlerde gerçekleşen son fiyat ve miktar bilgilerini aktarıyor.

Veri kapsamı, hangi borsada listelendiğine bakılmaksızın ABD borsalarında işlem gören tüm menkul kıymetleri kapsıyor. Nasdaq Basic ayrıca piyasanın açılış ve kapanışında pozisyonların değerlenmesinde kullanılan Nasdaq Resmî Açılış Fiyatı ile Nasdaq Resmî Kapanış Fiyatı’nı da sağlıyor.

On yılı aşkın süredir kullanılan ürün; aracı kurumlar, bankalar, finansal teknoloji platformları ve bireysel yatırım uygulamalarına gerçek zamanlı ABD hisse verilerine erişim imkânı sunuyor.

Pyth veri dağıtım ağını genişletiyor

Pyth Data Marketplace, veri sağlayıcılarının kendilerine ait veri setlerini tek bir entegrasyon üzerinden farklı uygulamalara ulaştırmasına olanak tanıyor. Bu modelde sağlayıcılar, verilerin kaynağına ilişkin görünürlüğü ve ticari kontrolü koruyor.

Yeni sistem kapsamında müşteriler, Nasdaq Basic verilerini Pyth üzerinden almak için doğrudan Nasdaq ile lisans sözleşmesi yapabilecek. Ancak veri akışının kullanılmaya başlanabilmesi için Nasdaq’tan önceden yazılı onay alınması gerekecek.

Pyth Core Contributor’ı Michael Cahill, finans piyasalarının her geçen yıl daha fazla yazılım üzerinden çalıştığını ve verilerin giderek çeşitlenen uygulamalara ulaştırılması gerektiğini belirtti. Cahill, Nasdaq Basic’in Pyth Data Marketplace üzerinden dağıtılmasını Nasdaq’ın verilerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırma yaklaşımının doğal bir devamı olarak değerlendirdi.

Pyth açısından iş birliği, farklı ve özgün veri setlerini kurumlarla bu verilere ihtiyaç duyan uygulamalar arasında buluşturma stratejisinin yeni bir adımını oluşturuyor.