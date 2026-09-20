Fransa’da kripto bağlantılı aile baskınında 40 bin avroluk transfer yapıldı

Fransa’nın kuzeyindeki Pas de Calais bölgesinde yaşayan bir aile, kripto para bağlantılı olduğu değerlendirilen silahlı ev baskınında saatler süren ağır bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Vendin le Vieil’de 19 Eylül’ü 20 Eylül’e bağlayan gece meydana gelen olayda maskeli dört kişi eve girerek anne, baba ve yaşları 8 ile 12 olan iki çocuğu etkisiz hale getirdi.

Saldırıda çocuklar da hedef oldu

Soruşturmaya yakın kaynakların aktardığına göre kripto para sektöründe çalışan baba darbedildi. Ailenin 12 yaşındaki kız çocuğu da yüzüne araba anahtarıyla vurularak yaralandı. Saldırganların evde arama yaptığı, ardından babayı tehdit ederek yaklaşık 40 bin avro değerinde kripto para transferi yapmaya zorladığı belirtildi.

Dört şüpheli olay yerinden kaçtı. Pazar günü itibarıyla zanlıların yakalanmadığı bildirildi. Olayın ardından büyük sarsıntı yaşayan aileye acil sağlık ekipleri müdahale etti.

Fransız savcılar olayla ilgili örgütlü suç kapsamında adam kaçırma ve şantaj soruşturması başlattı.

Soruşturmaya siber suç birimi de dahil edildi

Dosya, Pas de Calais ve Nord adli polis birimleriyle birlikte Fransa’nın siber suçlarla mücadele ofisi OFAC’a verildi. İlk bulgular, saldırının doğrudan kripto varlıkları hedef alan planlı bir gasp girişimi olabileceğine işaret ediyor.

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Fransa’da kripto bağlantılı fiziksel saldırılar arttı

Fransa son dönemde kripto para bağlantılı fiziksel şantaj ve kaçırma olaylarında artışla karşı karşıya kaldı. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez haziran ayında yaptığı açıklamada, 2026 başından bu yana kripto parayla bağlantılı adam kaçırma, alıkoyma, şantaj veya saldırı girişimi kapsamında 77 olay kayda geçtiğini, bu dosyalarla bağlantılı yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, 2026’nın başından bu yana kripto bağlantılı 77 olay kayda geçtiğini ve yaklaşık 200 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bu dalga, Ledger kurucu ortağı David Balland ve partnerinin Vierzon yakınlarındaki evlerinden kaçırılmasıyla daha geniş yankı uyandırdı. Balland kurtarılmadan önce parmaklarından biri kesildi. Mayıs ayında da Paris’in 14. bölgesinde varlıklı bir kripto yatırımcısının babası kaçırıldı ve yaklaşık 58 saat sonra kurtarıldı. Bu olayda da mağdurun parmaklarından biri kesildi.

Şubat ayında ise 35 yaşındaki bir Fransız hakim ile 66 yaşındaki annesi, hakimin kripto para bilgisine sahip partneri üzerinden varlık elde etme amacı taşıdığı düşünülen bir girişimde kaçırıldı. Son olay, Fransa’da kripto para sahiplerini hedef alan fiziksel baskı ve zorla transfer vakalarının güvenlik kurumları açısından hala ciddi bir tehdit oluşturduğunu yeniden ortaya koydu.