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Kripto Para

BitMEX kurucusu Ben Delo, Reform UK’ye 36 milyon sterlin bağışladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BitMEX kurucusu Ben Delo, Reform UK'ye 36 milyon sterlin bağış yaptı.
  • 📌 Bu ödeme, İngiltere'de bir siyasi partiye yapılan en büyük bağış olarak kayda geçti.
  • 💬 Nigel Farage, desteği partiye duyulan güvenin işareti olarak yorumladı.
  • ₿ Kripto sektörü bağlantılı bağışlar, İngiltere siyasetinde $BTC değil siyasi etki tartışmasını büyüttü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

BitMEX’in kurucu ortaklarından Ben Delo, Nigel Farage liderliğindeki Reform UK’ye 36 milyon sterlin bağış yaptı. Bu tutar, İngiltere’de bir siyasi partiye yapılan en büyük bağış olarak kayda geçti. Delo, ödemeyi seçimlerde “adil bir mücadele” sağlamak amacıyla yaptığını söyledi.

İçindekiler
1 Bağışın boyutu ve siyasi etkisi
2 Kripto sektörünün siyasetteki etkisi tartışılıyor
3 Delo’nun geçmişi yeniden gündemde

Bağışın boyutu ve siyasi etkisi

36 milyon sterlinlik katkı, Delo’yu Reform UK’nin en büyük destekçisi konumuna taşıdı. Daha önce partinin en büyük bağışçısı, geçen ağustosta 9 milyon sterlin veren milyarder Christopher Harborne olmuştu. Reform UK, Nigel Farage’ın liderliğinde faaliyet gösteren ve son yıllarda göç, ekonomi ve egemenlik başlıklarıyla öne çıkan bir İngiliz siyasi partisi olarak biliniyor.

Ben Delo, bağışı seçimlerde adil bir yarışın önünü açmak için yaptığını belirtirken, Nigel Farage da bu desteğin Reform UK’ye duyulan güveni gösterdiğini savundu.

The Telegraph’ın aktardığı plana göre bu meblağ, 2029’da yapılması öngörülen genel seçime kadar ayda 1 milyon sterlinlik destek anlamına geliyor. Ancak Delo’nun, olası bir engeli önlemek için toplam tutarı peşin ödediği belirtildi.

Kripto sektörünün siyasetteki etkisi tartışılıyor

Kripto sektörüne bağlı isimlerden gelen yüksek tutarlı destekler, İngiltere siyasetinde etki ve şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Christopher Harborne ve George Cottrell ile bağlantılı bağışlar ve hediyeler nedeniyle Nigel Farage bir süredir inceleme altında bulunuyordu.

Temmuz ayında bazı İşçi Partili milletvekilleri, martta geçici olarak duyurulan kripto bağışı moratoryumunun kalıcı hale getirilmesini değerlendirmeye aldı. Tartışmanın merkezinde, dijital varlık bağlantılı fonların siyasi karar alma süreçleri üzerindeki olası etkisi yer alıyor.

İngiltere’de bazı milletvekilleri, kripto varlık bağlantılı bağışların siyaset üzerindeki etkisine ilişkin kaygılar nedeniyle mevcut kısıtlamaların kalıcı hale getirilmesini değerlendiriyor.

Delo’nun geçmişi yeniden gündemde

Ben Delo, kripto türev borsası BitMEX’in kurucu ortakları arasında yer alıyor. BitMEX, özellikle yüksek kaldıraçlı kripto işlemleriyle tanınan platformlardan biri olarak sektör tarihinde önemli bir yer edindi.

Delo daha önce ABD’de Banka Gizliliği Yasası ihlalleriyle bağlantılı federal suçlamalarda suçunu kabul eden üç BitMEX kurucusundan biri olmuştu. 2022’de 10 milyon dolar ceza ödemeyi kabul eden Delo hapis yatmadı. Delo ile birlikte Arthur Hayes ve Samuel Reed, Mart 2025’te ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi.

Nigel Farage ise temmuz ayında kripto bağlantılı bağış tartışmaları sürerken milletvekilliğinden istifa etmiş, ardından yapılan ara seçimi oyların %63’ünü alarak kazanmıştı. Bu süreç, İngiltere’de dijital varlık sektörü ile siyaset arasındaki ilişkinin daha yakından incelenmesine yol açtı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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