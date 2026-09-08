ABD Senatosu’nda CLARITY Act oylamasının başarısız olması bekleniyor

ABD’de kripto para piyasasına yönelik kapsamlı düzenleme girişimlerinden biri olan CLARITY Act için Senato’daki kritik sürece ilişkin beklentiler zayıfladı. Cumhuriyetçi senatörler, tasarının gelecek hafta yapılacak oylamada yeterli desteği bulamayabileceğini değerlendiriyor.

Kritik oylama 15 Eylül’de yapılacak

Senato, CLARITY Act olarak bilinen H.R. 3633 için usule ilişkin cloture oylamasını 15 Eylül 2026’da ABD Doğu saatiyle yaklaşık 14.15’te gerçekleştirecek. Bu oylama, tasarının Senato’da nihai aşamaya ilerleyip ilerleyemeyeceği açısından belirleyici görülüyor.

Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Beyaz Saray’ın taraflar arasındaki görüş ayrılığını azaltmaması halinde tasarının başarısız olacağını düşündüğünü söyledi.

Tasarıya ilişkin siyasi ayrılık giderilmezse Senato’daki sürecin sonuçsuz kalabileceği, Cumhuriyetçi isimler tarafından açık biçimde dile getiriliyor.

Düzenleme gecikirse takvim uzayabilir

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis de bu hafta yaptığı açıklamada, CLARITY Act’in bu Kongre döneminde kabul edilmemesi halinde kripto para düzenlemesi için bir sonraki ciddi fırsatın 2030’a kadar sarkabileceği uyarısında bulundu. Lummis, ABD’de dijital varlıklara yönelik yasal çerçevenin ertelenmesinin sektör açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

CLARITY Act, kripto varlıklar için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı ve yatırımcı korumasını güçlendirmeyi hedefliyor. Tasarının yasalaşması halinde, piyasadaki hukuki belirsizliğin azalması ve yatırımcı güveninin artması bekleniyor. Kripto sektöründe uzun süredir dolandırıcılık vakaları ve siber saldırılar öne çıkarken, destekçiler bu düzenlemenin daha güvenli bir piyasa yapısına katkı sağlayabileceğini savunuyor.

Finans çevrelerinden destek sürüyor

Tasarı, yalnızca kripto sektörü temsilcilerinden değil, geleneksel finans çevrelerinden de destek görüyor. Bank of America ve Citi gibi büyük finans kuruluşları, düzenlemenin kabul edilmesi çağrısında bulunan kurumlar arasında yer alıyor. Beyaz Saray da özellikle ABD Başkanı Donald Trump üzerinden tasarıya güçlü destek verdi ve düzenlemenin kripto varlıkları geleneksel ABD finans sistemi içinde daha görünür hale getirebileceğini vurguladı.

Cynthia Lummis, CLARITY Act’in bu Kongre döneminde geçmemesi halinde kripto düzenlemesi için gerçek fırsatın 2030’a kadar gecikebileceğini söyledi.

Buna karşın sektör temsilcileri, CLARITY Act olmadan da faaliyetlerin süreceğini, ancak kalıcı bir yasal düzenlemenin uzun vadeli sermayeyi çekmek ve piyasa aktörlerine daha fazla öngörülebilirlik sağlamak açısından kritik olduğunu belirtiyor. SEC ise kripto saklama hizmetlerini güncellemek ve sektör için daha açık kurallar oluşturmak amacıyla yeni düzenleme teklifleri sunacağını daha önce açıklamıştı.

Yine de ABD’de kripto piyasasının geleceği açısından en büyük eşiklerden biri olarak CLARITY Act öne çıkıyor. Tasarının akıbeti, ülkenin dijital varlıklara yaklaşımında önümüzdeki dönemin yönünü belirleyebilecek başlıca başlıklardan biri olmaya devam ediyor.