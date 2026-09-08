Shiba Inu’nun günlük yakım oranı %1307 yükseldi

Shiba Inu ağında son 24 saatte 46,25 milyon SHIB dolaşımdan kalıcı olarak çıkarıldı. Shibburn verileri, bu işlemle birlikte günlük yakım oranının %1307 yükseldiğini gösterdi. Ağdaki hareketliliğin sürdüğü bir dönemde gelen bu artış, token arzındaki daralmayı yeniden gündeme taşıdı.

Son 24 saatte 46,25 milyon SHIB yakıldı

Salı günü paylaşılan zincir üstü verilere göre 46,25 milyon SHIB, erişilemeyen cüzdanlara gönderildi. Kripto varlıklarda yakım, token’ların geri alınamayacak adreslere aktarılması yoluyla dolaşımdaki arzın azaltılması anlamına geliyor. Shibburn ise Shiba Inu yakım işlemlerini izleyen veri platformu olarak öne çıkıyor.

Son 24 saatte erişilemeyen cüzdanlara gönderilen 46,25 milyon SHIB, günlük yakım oranını %1307 artırdı.

Bu son hareketle birlikte haftalık toplam yakım miktarı 126 milyon SHIB’i aştı. Mevcut işlem fiyatı dikkate alındığında bu tutarın yaklaşık 678 dolar değerinde olduğu hesaplanıyor. Veriler, son günlerde yakım tarafında belirgin bir ivmelenmeye işaret etti.

Fiyat ile arz verisi aynı yönde ilerlemedi

Buna karşın SHIB fiyatındaki görünüm aynı ölçüde güçlenmedi. Varlık, 0.0000052 dolar seviyesinin biraz üzerinde yatay seyrederken gün içi işlemlerde zayıf bir tablo izledi. Bu durum, arz daralmasının kısa vadede fiyat üzerinde otomatik bir etki yaratmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Piyasa izleyicileri, yüksek yakım oranlarının çoğu zaman ağ büyümesi ve topluluk etkinliği açısından olumlu bir işaret sayıldığını vurguluyor. Ancak bu gösterge tek başına fiyat artışını açıklamaya yetmiyor. Fiyatın yönünde genel piyasa koşulları, işlem hacmi ve yatırımcı iştahı da belirleyici olmaya devam ediyor.

Yakım işlemleri arzı azaltıyor

Büyük ölçekli yakımlar, teorik olarak satışa konu olabilecek token miktarını azaltıyor ve varlığın kıtlığını artırıyor. Bu nedenle yakım verileri, özellikle topluluk odaklı projelerde yakından izleniyor. Yine de arz azalması ile fiyat hareketi arasında her zaman doğrudan ve anlık bir ilişki kurulmuyor.

Yakım işlemleri satışa açık arzı azaltabilir, ancak bu veri tek başına SHIB fiyatını yukarı taşımaya yetmeyebilir.

Shiba Inu, geniş yatırımcı kitlesi ve topluluk temelli yapısıyla öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Son veriler, ağ aktivitesinin canlı kaldığını gösterse de fiyat tarafında daha net bir yön için yakım oranının ötesindeki piyasa dinamiklerinin izlenmesi gerekiyor.