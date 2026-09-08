Meksika, hidroelektrik hattına kaçak bağlı kripto tesisini kapattı

Meksika’da yetkililer, federal bir hidroelektrik kompleksiyle bağlantılı altyapıdan yasa dışı elektrik çektiği öne sürülen büyük bir kripto madenciliği tesisini ortaya çıkardı. Puebla eyaletinin kuzeyindeki dağlık bölgede yer alan Tlaola belediyesinde bulunan tesiste yaklaşık 300 özel amaçlı bilgisayarın çalıştığı belirtildi.

Soruşturma Puebla çevresine genişletildi

EL PAÍS’in 8 Eylül tarihli aktarımına göre ekipler, tesise düzenlenen baskında transformatörlere, orta gerilim ekipmanlarına, yaklaşık 300 işlem birimine ve faal durumdaki uydu internet antenlerine el koydu. İncelemenin odağında, sistemin Nuevo Necaxa hidroelektrik barajıyla ilişkili altyapıya kaçak biçimde bağlanıp bağlanmadığı yer alıyor.

Yetkililer, baraj çevresindeki şüpheli hareketlilikle ilgili daha önce ihbar aldıklarını, ardından olağan dışı elektrik bağlantısını tespit ettiklerini kaydetti. Soruşturma şimdi yalnızca Tlaola ile sınırlı değil. Yakındaki belediyelerde ve komşu eyaletlerde benzer tesislerin bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

Yetkililer, baskında ele geçirilen ekipmanların ölçeğinin sıradan bir bireysel kurulumun ötesine geçtiğini ve altyapıya izinsiz bağlantı iddiasının ayrıntılı biçimde incelendiğini ortaya koyuyor.

Hangi varlığın üretildiği netleşmedi

Soruşturmacılar, tesiste tam olarak hangi kripto varlıkların üretildiğini henüz belirleyemedi. Dosyada, faaliyetlerin para aklama ile bağlantılı olup olmadığı da değerlendiriliyor. Kripto madenciliği, blokzincir ağlarında işlemleri doğrulamak için yüksek işlem gücü kullanan ve bu nedenle yoğun elektrik tüketen bir faaliyet olarak biliniyor.

Bu yüksek enerji ihtiyacı ve cihazların çıkardığı gürültü, bazı işletmeleri daha izole alanlara yöneltebiliyor. Puebla’daki son operasyon da yerleşim merkezlerinden uzakta kurulan tesislerin denetim açısından ayrı bir risk alanı oluşturduğunu gösterdi.

2025 içinde bölgede dördüncü operasyon oldu

EL PAÍS, Meksikalı yetkililerin 2025 boyunca Puebla çevresi ile komşu Tlaxcala eyaletinde üç ayrı kripto madenciliği operasyonunu daha dağıttığını bildirdi. Son baskınla birlikte bölgede enerji hırsızlığıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen tesis sayısı artmış oldu.

Benzer örnekler başka ülkelerde de görülüyor. Malezya Enerji Bakanlığı verilerine göre, ülkenin ulusal elektrik şirketi Tenaga Nasional, 2020 ile Ağustos 2025 arasında kripto madenciliğiyle bağlantılı elektrik hırsızlığı nedeniyle yaklaşık 1,11 milyar dolar kayıp yaşadı. Tenaga Nasional, Malezya’nın ana elektrik dağıtım şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Malezya’da 2020 ile Ağustos 2025 arasında elektrik hırsızlığı kaynaklı kaybın yaklaşık 1,11 milyar dolara ulaşması, bu tür faaliyetlerin yalnızca yerel değil uluslararası ölçekte de enerji altyapısını zorladığını gösteriyor.

ABD’de de benzer bir olay Massachusetts eyaletinde kayda geçti. Polis, Cohasset Middle High School binasının altındaki dar bir teknik boşlukta izinsiz kurulmuş bir kripto madenciliği düzeneği buldu. Bu örnekler, yetkisiz enerji kullanımıyla bağlantılı madencilik faaliyetlerinin farklı coğrafyalarda benzer güvenlik ve denetim sorunları doğurduğuna işaret ediyor.