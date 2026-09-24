Bitcoin 82.500 dolar desteğini korurken XRP ve DOGE zararda kaldı

Santiment verileri, 23 Eylül itibarıyla büyük kripto varlıklar arasında belirgin bir ayrışmaya işaret etti. Şirketin 365 günlük MVRV göstergesine göre XRP için oran eksi yüzde 11,75, Dogecoin için ise eksi yüzde 19,26 seviyesinde bulundu. Aynı dönemde Bitcoin, Ethereum ve Chainlink bu eşikte sıfırın hafif üzerine çıktı.

XRP ve Dogecoin tarafında zarar bölgesi sürüyor

MVRV göstergesi, bir varlığın güncel piyasa değeri ile ilgili dönemde en son el değiştiren coinlerin gerçekleşen maliyetini karşılaştırıyor. Santiment, bu göstergedeki negatif seviyelerin, incelenen yatırımcı grubunun ortalama olarak hala kağıt üzerinde zararda olduğunu gösterdiğini aktardı. Santiment, zincir üstü veri analitiği sağlayan ve piyasa davranışlarını onchain metriklerle izleyen bir araştırma şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: MVRV, piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki farkı izleyen bir zincir üstü göstergedir. Negatif MVRV, ilgili dönemde hareket eden coinleri tutan yatırımcıların ortalama maliyetinin mevcut fiyatın üzerinde kaldığını gösterir.

XRP ve Dogecoin’deki bu tablo, daha geniş piyasa toparlanmasına karşın uzun vadeli yatırımcıların önemli bölümünün henüz kara geçemediğine işaret ediyor. Buna karşılık Bitcoin, Ethereum ve Chainlink tarafında oranın sıfırın üzerine taşınması, bu varlıklarda ortalama maliyetin yeniden aşılmaya başladığını gösteriyor.

Santiment, XRP ve Dogecoin ile Bitcoin, Ethereum ve Chainlink arasında kayda değer bir karlılık farkı oluştuğunu vurguladı.

Bununla birlikte MVRV verisi tek başına bir varlığın ucuz ya da pahalı olduğunu göstermiyor. Bu metrik, yalnızca belirli bir yatırımcı grubunun mevcut karlılık durumunu yansıtıyor. Fiyat hareketi, likidite, talep ve genel piyasa koşulları da tabloyu belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Bitcoin için 82.500 dolar seviyesi öne çıkıyor

Bitcoin son dönemde 80 bin doların alt bölgesi ile 80 bin doların üst bandı arasında işlem gördü. Fiyatın 87 bin doların üzerine çıktıktan sonra geri çekildiği, son verilerde ise 80 bin doların orta bölümünde dengelendiği görüldü. Analist Ali Charts, günlük grafikte olası bir çift dip formasyonuna dikkat çekerken boyun çizgisini 82.500 dolar olarak gösteriyor.

Ali Charts, Bitcoin’de çift dip görünümünün 82.500 dolar seviyesini destek olarak öne çıkardığını ve formasyon hedefinin 100.000 dolar olduğunu belirtiyor.

Bu nedenle 82.500 dolar seviyesi teknik açıdan kritik bir referans olarak izleniyor. Fiyat bu bölgenin üzerinde kalırsa söz konusu yapının geçerliliği korunabilir. Buna karşılık bu desteğin belirgin şekilde aşağı kırılması halinde teknik görünümün yeniden değerlendirilmesi gerekecek.

ETF girişleri ve şirket alımları desteği güçlendirdi

Bitcoin’deki teknik görünüm, kurumsal talepteki artışla aynı döneme denk geldi. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine 21 Eylül’de 999 milyon dolar, 22 Eylül’de ise 714,7 milyon dolar giriş oldu. Bu akış, son yükseliş sırasında piyasa desteğini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

Şirket alımları da sürdü. Strategy, 20 Eylül ile biten haftada yaklaşık 75,7 milyon dolar karşılığında 950 Bitcoin satın aldı ve toplam varlığını 846.000 BTC’ye çıkardı. Strive ise 18 Eylül ile biten haftada yaklaşık 107,7 milyon dolar karşılığında 1.355 Bitcoin aldı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 26.355 BTC’ye ulaştı.

Varlık veya kurum Gösterge veya işlem Seviye XRP 365 günlük MVRV Eksi %11,75 Dogecoin 365 günlük MVRV Eksi %19,26 Bitcoin Çift dip boyun çizgisi 82.500 dolar ABD spot Bitcoin ETF’leri 21 Eylül net giriş 999 milyon dolar ABD spot Bitcoin ETF’leri 22 Eylül net giriş 714,7 milyon dolar Strategy Haftalık Bitcoin alımı 950 BTC

Veriler, son toparlanmanın tüm büyük kripto varlıklara eşit yansımadığını gösteriyor. XRP ve Dogecoin tarafında uzun vadeli zarar bölgesi korunurken, Bitcoin cephesinde odak noktası 82.500 dolar desteğinin korunup korunamayacağı ve kurumsal talebin sürüp sürmeyeceği oldu.