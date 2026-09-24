Shiba Inu’da borsalardan 74 milyar SHIB çıktı

Shiba Inu, son fiyat yükselişinin ardından hız kesti ve kripto para piyasasında satış baskısının artmasıyla yeniden eksi bölgeye döndü. Buna karşın zincir üstü veriler, fiyat hareketiyle çelişen bir tabloya işaret ediyor.

Borsalardan çıkan SHIB miktarı dikkat çekti

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa net akışı negatife döndü. Bu gösterge, belirli bir dönemde borsalara giren ve borsalardan çıkan token miktarı arasındaki farkı ölçüyor. Son 24 saatte net akış eksi 74.374.900.000 SHIB seviyesinde gerçekleşti.

Mini sözlük: Borsa net akışı, bir kripto varlığın borsalara giren ve çıkan miktarı arasındaki farkı gösterir. Negatif net akış, genellikle varlığın borsalardan çekildiğine ve kısa vadeli satış baskısının azalabileceğine işaret eder.

Yaklaşık %3’lük sınırlı bir gerilemeye rağmen oluşan bu negatif denge, yatırımcıların sattıklarından daha fazla SHIB’i borsalardan çektiğini ortaya koydu. Veriler, alım amacıyla borsalardan çıkarılan token miktarının son 24 saatte borsalara geri gönderilen miktarı 74 milyardan fazla aştığını gösterdi.

CryptoQuant verileri, son 24 saatte borsalardan çıkan SHIB miktarının borsalara dönen miktarı 74 milyardan fazla geçtiğini ortaya koyuyor.

Fiyat düşerken talep sinyali güçlendi

Borsa net akışları, bir kripto varlığa yönelik talebin izlenmesinde yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor. Bu nedenle mevcut negatif tablo, fiyat zayıf seyrini korusa da Shiba Inu tarafında talebin tamamen kaybolmadığını düşündürüyor.

Normal şartlarda bu ölçekte borsa çıkışı, yatırımcıların birikim yaptığını ve kısa vadede satış eğiliminin sınırlanabileceğini gösterebilir. Ancak SHIB fiyatı şu aşamada bu hareketi doğrulayan bir performans sergilemiyor ve varlık kırmızı bölgede işlem görmeyi sürdürüyor.

Fiyat tarafındaki zayıflığa rağmen borsa verileri, SHIB üzerinde alım yönlü ilginin tamamen sönmediğine işaret ediyor.

Yeni hedef 0.000008 dolar olarak öne çıktı

Borsa hareketliliği ile fiyat arasındaki uyumsuzluk devam etse de bazı yatırımcıların kademeli biçimde pozisyon aldığı görülüyor. Bu görünüm, piyasada yükseliş beklentisinin temkinli biçimde güçlenmesine yol açtı.

Bu çerçevede, olumlu borsa aktivitesinin sürmesi halinde Shiba Inu için yeniden yükseliş denemesinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. İzlenen seviyeler arasında 0.000008 dolar öne çıkıyor.