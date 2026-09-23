SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu kritik direnci aştı, borsalara giriş baskısı arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, aylardır aşılamayan direncin üzerine çıktı ve $SHIB borsalara güçlü giriş gördü.
  • 📈 Fiyat 0.00000609 dolar civarında kalırken 0.00000560 dolar seviyesi kısa vadede kritik önem taşıdı.
  • 📊 Borsalara giriş 477,5 milyar SHIB’e ulaştı, net akış ise 191,1 milyar SHIB oldu.
  • 🧭 Haziran dibinden beri süren toparlanmada mayıs direnç bölgesi 0.00000650 ile 0.00000670 dolar aralığında yer aldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu, günlük grafikte uzun süredir izlenen önemli bir teknik eşiğin üzerine çıkarak toparlanma görünümünü güçlendirdi. Buna karşın borsalardaki rezerv artışı ve yaklaşık 191,1 milyar SHIB düzeyindeki pozitif net akış, yükselişin kısa vadede satış baskısıyla karşılaşabileceğine işaret etti.

İçindekiler
1 Teknik görünümde dikkat çeken kırılım
2 Borsa verileri satış riskini öne çıkardı
3 Öne çıkan fiyat aralıkları

Teknik görünümde dikkat çeken kırılım

SHIB, 0.00000500 doların altından başladığı sert hareketin ardından 0.00000609 dolar civarında işlem görüyor. Son yükseliş, tokenı uzun vadeli hareketli ortalamasının üzerine taşıdı. Yaklaşık 0.00000560 dolar seviyesindeki bu ortalama, ağustostan bu yana toparlanma girişimlerinin önünde kalıcı bir engel oluşturuyordu.

Grafikte haziran ayında yaklaşık 0.00000410 dolar seviyesinde görülen dipten bu yana daha yüksek dipler oluştu. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönelmesi de bu yapıyı destekledi. Son kırılımın işlem hacmindeki belirgin artışla birlikte gelmesi, teknik açıdan hareketin önemini artırdı.

SHIB’in 0.00000560 dolar seviyesinin üzerine hacim desteğiyle çıkması, günlük grafikte aylardır aşılamayan bir bariyerin geride kaldığını gösteriyor.

Borsa verileri satış riskini öne çıkardı

Buna karşılık zincir üstü veriler daha temkinli bir tablo ortaya koydu. SHIB’in borsa rezervlerinin toplam değeri 533,2 milyon dolara ulaştı ve 534 milyon dolar eşiğine yaklaştı. Token bazında rezervler ise son 24 saatte %0,22 artarak yaklaşık 87,7 trilyon SHIB seviyesine çıktı.

Aynı dönemde borsalara toplam giriş yaklaşık 477,5 milyar SHIB olurken, çıkış 286,4 milyar SHIB düzeyinde kaldı. Böylece net akış yaklaşık 191,1 milyar SHIB ile pozitif bölgede gerçekleşti. Bu tablo, piyasada işlem görmeye hazır arzın arttığını ve fiyatın kritik kırılımı korumaya çalıştığı sırada ek baskı oluşabileceğini gösterdi.

Teknik seviyeleri ve yatırımcı hareketlerini izleme ihtiyacı bu tür dönemlerde daha da öne çıkıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Öne çıkan fiyat aralıkları

Alıcıların 0.00000560 ile 0.00000570 dolar bölgesini koruması halinde son fitil zirvelerinin bulunduğu 0.00000620 ile 0.00000630 dolar bandı yeniden test edilebilir. Bu aralığın aşılması durumunda mayıs ayındaki direnç bölgesi olan 0.00000650 ile 0.00000670 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü senaryoda ise artan borsa arzının alıcılar tarafından karşılanamaması belirleyici olacak. Fiyatın 0.00000560 doların altına dönmesi, kırılımın kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırabilir. 0.00000520 ile 0.00000500 dolar aralığının kaybedilmesi halinde mevcut toparlanma yapısı daha ciddi biçimde zayıflayabilir.

Borsalara yönelen yaklaşık yarım trilyon SHIB, alıcıların bu kırılımı ne ölçüde taşıyabileceğine dair ilk ciddi sınamayı oluşturuyor.

Mevcut görünümde SHIB teknik olarak önemli bir eşiği geride bırakmış olsa da, bundan sonraki yön üzerinde borsa akışlarının etkisi yakından izleniyor. Özellikle pozitif net akışın sürmesi halinde, yükseliş denemesinin daha sert satışlarla karşılaşması olası görülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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