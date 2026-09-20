Shibarium altyapı geçişinde yeniden düzenleme sorununu çözdü

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium için yürütülen altyapı geçişinde yeni bir aşamaya gelindi. Topluluğun uzun süredir takip ettiği isimlerden Mazrael, Shiba Inu geliştiricisi Kaal Dhairya’dan gelen güncellemeyi X üzerinden paylaştı ve Shibarium’daki yeniden düzenleme sorununun çözüldüğünü duyurdu. Sürecin tamamlanması için geriye yalnızca DRPC tarafındaki geçişin yeni ortamda bitirilmesi kaldı.

Geçiş sürecinde son durum

Shibarium, 2025 sonlarında eski halka açık RPC uç noktalarını kapatarak daha istikrarlı ve daha merkeziyetsiz olarak tanımlanan yeni resmi RPC altyapısına geçiş başlatmıştı. Son paylaşım, bu taşınmanın teknik açıdan kritik başlıklarından birinin geride bırakıldığına işaret ediyor. Ancak yeniden düzenleme ve geçişin kapsamına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Mini sözlük: RPC, bir blokzincir ağına veri göndermek veya ağdan veri almak için kullanılan bağlantı katmanıdır. Reorg ise zincirdeki blok sıralamasının yeniden düzenlenmesi anlamına gelir ve bazı işlemlerin ağ görünümünde geçici değişiklik yaratmasına yol açabilir.

Mazeal’in paylaştığı güncellemeye göre Kaal Dhairya, Shibarium’daki yeniden düzenleme sorununun çözüldüğünü, sürecin ilerlemesi için DRPC tarafındaki geçişin tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Shiba Inu, meme coin kimliğinin ötesinde Shibarium ve ShibaSwap gibi ürünlerle kendi altyapısını büyütmeye çalışan bir ekosistem olarak öne çıkıyor. Bu nedenle ağ tarafındaki teknik güncellemeler, yalnızca geliştiriciler değil, SHIB sahipleri tarafından da yakından izleniyor.

Düğüm operatörleri için yapı değişti

Mazrael, 15 Eylül 2026 tarihli başka bir paylaşımında Shibarium düğüm operatörlerine eş rotasyonu yapıldığını bildirdi. Buna göre yeni Bor static node listesi ile Heimdall persistent peer bilgileri yayımlandı ve eski küme geçerliliğini yitirdi. Yapılan değişikliğin ekleme değil, tam rotasyon olduğu; yeni IP setinin önceki yapıdan tamamen farklı olduğu kaydedildi.

Mazrael, yayımlanan yeni eş listesinin önceki yapıya ekleme olmadığını, tam bir rotasyon niteliği taşıdığını ve eski kümenin artık kullanılmadığını vurguladı.

Bor ve Heimdall, Polygon tabanlı mimarilerde ağın blok üretimi ve doğrulama koordinasyonunda rol oynayan temel bileşenler arasında yer alıyor. Shibarium’daki bu güncelleme, ağın arka plan bağlantı yapısının yeniden düzenlendiğini gösteriyor.

Listeleme, tarayıcı ve alan taşıma adımları

Shibarium’un RPC kaydı da ethereum lists chains kayıt defterinde yenilendi. Güncellenen bağlantı bilgileri Chainlist üzerinde kullanıma açıldı. Bu düzeltme, Shibarium’un Kasım 2025’te halka açık RPC altyapısını taşımasının ardından kayıt girişinin güncellenmemiş olmasından kaynaklanan eksikliği giderdi.

Öte yandan Shibariumscan verileri, zincirin yeniden indekslenme sürecinin sürdüğünü gösteriyor. Mevcut durumda blokların yüzde 53’ü indekslenmiş bulunuyor. Bu oran, ağ verilerinin tarayıcı tarafında kademeli olarak yeniden işlenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Shiba Inu ekosisteminde ayrı fakat bağlantılı bir başka adım da resmi internet varlıklarında atıldı. 12 Eylül 2026’da shib.io ile ShibaSwap sayfası Cloudflare altyapısına taşındı ve her iki yapıya IPv6 desteği eklendi. Eski barındırma sistemi geride bırakılırken, doc.shib.io üzerindeki resmi dokümantasyonun da aynı süreçte taşındığı belirtildi.