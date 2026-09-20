XRP’de balina birikimi 96 saatte 2,2 milyar dolara ulaştı

XRP piyasasında büyük cüzdan hareketleri son günlerde belirgin biçimde arttı. Santiment verilerini paylaşan kripto analisti Ali Martinez, büyük yatırımcıların 96 saat içinde yaklaşık 1,54 milyar XRP topladığını açıkladı. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 2,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde XRP fiyatı, son yükseliş denemesinin ardından dar bir bantta dalgalandı.

Fiyat toparlandı, kritik bölge gündemde kaldı

XRP, daha önce 1,24 ile 1,26 dolar aralığından tepki aldıktan sonra 1,40 doların üzerine çıktı. 19 Eylül tarihinde iki saatlik grafikte fiyatın yaklaşık 1,27 dolardan 1,43 dolara yükseldiği görüldü. Bu hareket, daha yüksek diplerin oluştuğu kısa vadeli bir toparlanmaya işaret etti. Ancak 1,45 ile 1,50 dolar aralığı güçlü arz bölgesi olarak öne çıkmayı sürdürdü.

Fiyat daha sonra yeniden 1,37 ile 1,39 dolar bandına doğru çekildi. Bu nedenle 1,40 dolar seviyesi kısa vadede önemli bir eşik haline geldi. XRP, 20 Eylül itibarıyla yaklaşık 1,41 dolar civarında işlem gördü ve son test edilen 1,44 ile 1,45 dolar bölgesinin altında kaldı.

Ali Martinez, büyük cüzdanların yalnızca 96 saat içinde yaklaşık 1,54 milyar XRP topladığını ve izlenen toplam bakiyenin 9,81 milyar token düzeyine yükseldiğini paylaştı.

Birikim ile borsa girişi aynı sinyali vermiyor

Zincir üstü verilerde dikkat çeken bir başka başlık da Binance tarafındaki girişler oldu. CryptoQuant, son 30 günlük dönemde Binance’e toplam yaklaşık 1,6 milyar XRP aktarıldığını duyurdu. Şirketin analisti Arab Chain, bu seviyenin mart ayından bu yana görülen en yüksek değer olduğunu kaydetti. CryptoQuant, blokzincir verilerini inceleyen bir analiz platformu olarak büyük cüzdan hareketleri ve borsa akışları gibi metrikleri takip ediyor.

Mini sözlük: Borsa girişi, bir kripto varlığın kişisel cüzdandan alım satım platformuna transfer edilmesini ifade eder. Bu hareket satış hazırlığı anlamına gelebilse de likidite yönetimi, teminat kullanımı veya portföy düzenlemesi amacıyla da yapılabilir.

Bununla birlikte büyük cüzdan birikimi ile borsaya giriş verisi aynı anlama gelmiyor. Bir tarafta büyük yatırımcıların toplam bakiyesinde artış görülürken, diğer tarafta işlem platformuna taşınan token miktarı yükselmiş durumda. Bu yüzden iki veri birlikte yüksek aktiviteye işaret etse de tek başına fiyat yönünü kesin biçimde göstermiyor.

Gösterge Miktar Dönem Büyük cüzdan birikimi 1,54 milyar XRP 96 saat Binance’e giriş 1,6 milyar XRP 30 gün

CryptoQuant, son 30 günde Binance’e ulaşan kümülatif XRP girişinin yaklaşık 1,6 milyar token olduğunu ve bunun mart ayından bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçtiğini aktardı.

Teknik görünümde 1,50 dolar seviyesi izleniyor

Teknik tabloda 1,45 ile 1,50 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. İki saatlik grafikte bu alanın bir arz bölgesi olduğu değerlendiriliyor. Fiyatın 1,50 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1,56 ile 1,58 dolar bandı yeni odak noktası olabilir.

Aşağı yönde ise 1,36 ile 1,39 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak izleniyor. Bunun altında 1,27 ile 1,30 dolar bandı, daha derinde ise 1,24 ile 1,26 dolar bölgesi yapısal destek konumunda bulunuyor. Kısa ve uzun dönemli hareketli ortalamalar da fiyatın halen bazı önemli referans seviyelerin üzerinde kaldığını gösteriyor.

Ali Martinez ayrıca günlük grafikte ters omuz baş omuz formasyonuna dikkat çekti ve boyun çizgisini 1,55 dolar civarında işaret etti. Bu senaryo teknik bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Buna karşılık Binance’e yönelen yüksek miktardaki XRP, kısa vadede piyasaya ek arz gelebileceği ihtimalini de masada tutuyor.