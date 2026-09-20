RIPPLE (XRP)

XRP’de balina birikimi 96 saatte 2,2 milyar dolara ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Büyük yatırımcılar 96 saat içinde yaklaşık 1,54 milyar XRP topladı ve hareketlilik $XRP’de hızlandı.
  • 📈 XRP, 1,24 ile 1,26 dolar bölgesinden toparlandıktan sonra 1,40 doların üzerine çıktı.
  • 🏦 Binance’e son 30 günde 1,6 milyar XRP girişi oldu ve bu seviye mart ayından beri en yükseğe ulaştı.
  • 📊 Kısa vadede 1,45 ile 1,50 dolar direnç, 1,36 ile 1,39 dolar ise ilk destek bölgesi olarak izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP piyasasında büyük cüzdan hareketleri son günlerde belirgin biçimde arttı. Santiment verilerini paylaşan kripto analisti Ali Martinez, büyük yatırımcıların 96 saat içinde yaklaşık 1,54 milyar XRP topladığını açıkladı. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 2,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde XRP fiyatı, son yükseliş denemesinin ardından dar bir bantta dalgalandı.

İçindekiler
1 Fiyat toparlandı, kritik bölge gündemde kaldı
2 Birikim ile borsa girişi aynı sinyali vermiyor
3 Teknik görünümde 1,50 dolar seviyesi izleniyor

Fiyat toparlandı, kritik bölge gündemde kaldı

XRP, daha önce 1,24 ile 1,26 dolar aralığından tepki aldıktan sonra 1,40 doların üzerine çıktı. 19 Eylül tarihinde iki saatlik grafikte fiyatın yaklaşık 1,27 dolardan 1,43 dolara yükseldiği görüldü. Bu hareket, daha yüksek diplerin oluştuğu kısa vadeli bir toparlanmaya işaret etti. Ancak 1,45 ile 1,50 dolar aralığı güçlü arz bölgesi olarak öne çıkmayı sürdürdü.

Fiyat daha sonra yeniden 1,37 ile 1,39 dolar bandına doğru çekildi. Bu nedenle 1,40 dolar seviyesi kısa vadede önemli bir eşik haline geldi. XRP, 20 Eylül itibarıyla yaklaşık 1,41 dolar civarında işlem gördü ve son test edilen 1,44 ile 1,45 dolar bölgesinin altında kaldı.

Ali Martinez, büyük cüzdanların yalnızca 96 saat içinde yaklaşık 1,54 milyar XRP topladığını ve izlenen toplam bakiyenin 9,81 milyar token düzeyine yükseldiğini paylaştı.

Birikim ile borsa girişi aynı sinyali vermiyor

Zincir üstü verilerde dikkat çeken bir başka başlık da Binance tarafındaki girişler oldu. CryptoQuant, son 30 günlük dönemde Binance’e toplam yaklaşık 1,6 milyar XRP aktarıldığını duyurdu. Şirketin analisti Arab Chain, bu seviyenin mart ayından bu yana görülen en yüksek değer olduğunu kaydetti. CryptoQuant, blokzincir verilerini inceleyen bir analiz platformu olarak büyük cüzdan hareketleri ve borsa akışları gibi metrikleri takip ediyor.

Mini sözlük: Borsa girişi, bir kripto varlığın kişisel cüzdandan alım satım platformuna transfer edilmesini ifade eder. Bu hareket satış hazırlığı anlamına gelebilse de likidite yönetimi, teminat kullanımı veya portföy düzenlemesi amacıyla da yapılabilir.

Bununla birlikte büyük cüzdan birikimi ile borsaya giriş verisi aynı anlama gelmiyor. Bir tarafta büyük yatırımcıların toplam bakiyesinde artış görülürken, diğer tarafta işlem platformuna taşınan token miktarı yükselmiş durumda. Bu yüzden iki veri birlikte yüksek aktiviteye işaret etse de tek başına fiyat yönünü kesin biçimde göstermiyor.

GöstergeMiktarDönem
Büyük cüzdan birikimi1,54 milyar XRP96 saat
Binance’e giriş1,6 milyar XRP30 gün

CryptoQuant, son 30 günde Binance’e ulaşan kümülatif XRP girişinin yaklaşık 1,6 milyar token olduğunu ve bunun mart ayından bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçtiğini aktardı.

Teknik görünümde 1,50 dolar seviyesi izleniyor

Teknik tabloda 1,45 ile 1,50 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. İki saatlik grafikte bu alanın bir arz bölgesi olduğu değerlendiriliyor. Fiyatın 1,50 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1,56 ile 1,58 dolar bandı yeni odak noktası olabilir.

Aşağı yönde ise 1,36 ile 1,39 dolar aralığı ilk destek bölgesi olarak izleniyor. Bunun altında 1,27 ile 1,30 dolar bandı, daha derinde ise 1,24 ile 1,26 dolar bölgesi yapısal destek konumunda bulunuyor. Kısa ve uzun dönemli hareketli ortalamalar da fiyatın halen bazı önemli referans seviyelerin üzerinde kaldığını gösteriyor.

Ali Martinez ayrıca günlük grafikte ters omuz baş omuz formasyonuna dikkat çekti ve boyun çizgisini 1,55 dolar civarında işaret etti. Bu senaryo teknik bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Buna karşılık Binance’e yönelen yüksek miktardaki XRP, kısa vadede piyasaya ek arz gelebileceği ihtimalini de masada tutuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Ledger, toplu işlem güncellemesini 29 Eylül’de devreye alabilir

XRP Ledger’da yakılan ücretler %84 arttı

DCENT, XRP kullanıcıları için acil güvenlik uyarısı yayımladı

Volatility Shares, 3x XRP ETF başvurusunu 18 Ekim 2026’ya erteledi

ABD Senatosu, kripto piyasası çerçevesini hedefleyen tasarıyı ilerletmedi

XRP Ledger değişiklikleri, Ripple’ın değil doğrulayıcıların onayıyla etkinleşiyor

XRP balinaları 96 saatte 1,54 milyar token topladı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Şimdi Alınabilecek En İyi Kripto Para: MemeToro, Yapay Zekâ Launchpad Kodunu Paylaştı, 7. Aşamada 139 Bin Doları Aştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Şimdi Alınabilecek En İyi Kripto Para: MemeToro, Yapay Zekâ Launchpad Kodunu Paylaştı, 7. Aşamada 139 Bin Doları Aştı
Meme Token
Fransa’da kripto bağlantılı aile baskınında 40 bin avroluk transfer yapıldı
Kripto Para
Lost your password?