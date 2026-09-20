ABD Senatosu, kripto piyasası çerçevesini hedefleyen tasarıyı ilerletmedi

Ripple, ABD’de kripto şirketlerinin uzun süre belirsiz düzenlemeler altında faaliyet gösteremeyeceğini yıllardır savunuyordu. Washington yönetimi dijital varlıklar için daha geniş bir piyasa yapısı oluşturmaya yaklaşmış görünürken, CLARITY Act 15 Eylül’de Senato’da gerekli desteği alamadı. Şirket, oylama sonucunu tüketiciler ve dijital varlık sektörü için daha net kurallar getirebilecek bir fırsatın kaçırılması olarak değerlendirdi.

Ripple için tablo değişti

Bu gelişme Ripple açısından birkaç yıl öncesine kıyasla farklı bir anlam taşıyor. Şirket, 2020’de SEC’in XRP satışları nedeniyle açtığı davayla kripto sektörünün en kritik düzenleyici mücadelelerinden birini yaşadı. Uzun süren dava, XRP’nin hukuki statüsünü ABD’de merkezi başlıklardan biri haline getirmişti.

Ripple bugün kendi ekosistemi ve XRP bakımından geçmişe göre daha fazla hukuki netliğe sahip. Buna karşın ABD kripto piyasasının geneli için kapsamlı bir çerçeve hala oluşturulmuş değil. Ripple, ödeme odaklı blokzincir çözümleri ve XRP bağlantılı ürünleriyle tanınan ABD merkezli bir kripto şirketi olarak, bu boşluğun yalnızca kendi faaliyetlerini değil daha geniş sektörü etkilediğini vurguluyor.

Ripple, CLARITY Act oylamasının başarısız kalmasını büyük bir kaçırılmış fırsat olarak nitelendirirken, tasarının tüketiciler ve dijital varlık sektörü için daha açık kurallar sağlayabileceğini savundu.

Tasarının hedefi daha genişti

CLARITY Act yalnızca Ripple veya XRP ile sınırlı değildi. Tasarı, menkul kıymet düzenlemeleri ile emtia piyasası denetimi arasındaki sınırları daha belirgin hale getirmeyi amaçlıyordu. Ayrıca dijital varlık piyasalarında CFTC’ye daha geniş bir rol verilmesi de hedefleniyordu. Ancak Senato’daki oylama, tasarının ilerlemesi için gereken 60 oy barajının altında kaldı.

Bu durum, SEC ile CFTC arasındaki yetki paylaşımı tartışmasını yeniden öne çıkardı. ABD’de kripto varlıkların hangi kurum tarafından hangi ölçüde denetleneceği sorusu, yasa girişiminin ilerlememesiyle birlikte çözülmeden kaldı. XRP yatırımcıları açısından da temel soru değişmiş görünüyor. Tartışma artık yalnızca XRP’nin menkul kıymet sayılıp sayılmayacağıyla sınırlı değil; borsaların, aracı kurumların, tokenleştirilmiş piyasa platformlarının ve diğer kripto şirketlerinin ABD hukukuna göre nasıl faaliyet göstereceği de gündemde yer alıyor.

Mini sözlük: CFTC, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’dur ve emtia ile türev piyasalarını denetler. SEC ise menkul kıymet piyasalarını düzenleyen kurumdur; kripto varlıklarda hangi alanın hangi kuruma girdiği uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Piyasa tepkisi ve ETF ayrışması

Piyasa, başarısız oylamayı yakından izledi. XRP, oylama sonrası sert gerilerken ABD’deki XRP ETF’leri yaklaşık 1,1 milyar token tutmayı sürdürdü. Bu tablo, kurumsal yatırım altyapısının büyümesi ile düzenleyici belirsizliğin aynı anda varlığını koruduğunu gösterdi.

XRP’deki düşüşe rağmen ABD’deki XRP ETF’lerinin yaklaşık 1,1 milyar token tutmaya devam etmesi, kurumsal ilgi ile düzenleyici belirsizlik arasındaki gerilimi öne çıkardı.

Düzenleyici süreç devam ediyor

Senato’daki sonucun ABD kripto politikasını tamamen durdurduğu söylenemez. SEC, kripto varlıklarla bağlantılı bazı yatırım sözleşmeleri için çerçeve oluşturmayı amaçlayan Regulation Crypto Assets adlı düzenleme önerisini daha önce gündeme getirdi. CFTC de mevcut emtia ve türev yetkileri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Buna rağmen, Kongre tarafından kabul edilmiş tek ve kapsamlı bir piyasa yapısı yasası bulunmadığı için sektör genelindeki hukuki tablo parçalı kalıyor. Ripple, XRP çevresinde yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından daha sağlam bir zemine ulaşmış olsa da, tartışmanın odağı artık borsalara, tokenleştirilmiş varlıklara, stabilcoin’lere ve federal kurumlar arasındaki yetki sınırlarına kaymış durumda.