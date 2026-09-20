RIPPLE (XRP)

ABD Senatosu, kripto piyasası çerçevesini hedefleyen tasarıyı ilerletmedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu, kripto piyasası çerçevesi kurmayı hedefleyen CLARITY Act’i ilerletmedi.
  • 📉 Oylama sonrası $XRP değer kaybederken ABD’deki XRP ETF’leri yaklaşık 1,1 milyar token tutmayı sürdürdü.
  • 🏛️ Tasarı, SEC ile CFTC arasındaki yetki sınırlarını netleştirmeyi ve dijital varlıklara daha açık kurallar getirmeyi amaçlıyordu.
  • 🔎 Ripple için XRP tarafındaki belirsizlik azalırken ABD kripto piyasasının genelinde düzenleme soruları açık kaldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple, ABD’de kripto şirketlerinin uzun süre belirsiz düzenlemeler altında faaliyet gösteremeyeceğini yıllardır savunuyordu. Washington yönetimi dijital varlıklar için daha geniş bir piyasa yapısı oluşturmaya yaklaşmış görünürken, CLARITY Act 15 Eylül’de Senato’da gerekli desteği alamadı. Şirket, oylama sonucunu tüketiciler ve dijital varlık sektörü için daha net kurallar getirebilecek bir fırsatın kaçırılması olarak değerlendirdi.

İçindekiler
1 Ripple için tablo değişti
2 Tasarının hedefi daha genişti
3 Piyasa tepkisi ve ETF ayrışması
4 Düzenleyici süreç devam ediyor

Ripple için tablo değişti

Bu gelişme Ripple açısından birkaç yıl öncesine kıyasla farklı bir anlam taşıyor. Şirket, 2020’de SEC’in XRP satışları nedeniyle açtığı davayla kripto sektörünün en kritik düzenleyici mücadelelerinden birini yaşadı. Uzun süren dava, XRP’nin hukuki statüsünü ABD’de merkezi başlıklardan biri haline getirmişti.

Ripple bugün kendi ekosistemi ve XRP bakımından geçmişe göre daha fazla hukuki netliğe sahip. Buna karşın ABD kripto piyasasının geneli için kapsamlı bir çerçeve hala oluşturulmuş değil. Ripple, ödeme odaklı blokzincir çözümleri ve XRP bağlantılı ürünleriyle tanınan ABD merkezli bir kripto şirketi olarak, bu boşluğun yalnızca kendi faaliyetlerini değil daha geniş sektörü etkilediğini vurguluyor.

Ripple, CLARITY Act oylamasının başarısız kalmasını büyük bir kaçırılmış fırsat olarak nitelendirirken, tasarının tüketiciler ve dijital varlık sektörü için daha açık kurallar sağlayabileceğini savundu.

Tasarının hedefi daha genişti

CLARITY Act yalnızca Ripple veya XRP ile sınırlı değildi. Tasarı, menkul kıymet düzenlemeleri ile emtia piyasası denetimi arasındaki sınırları daha belirgin hale getirmeyi amaçlıyordu. Ayrıca dijital varlık piyasalarında CFTC’ye daha geniş bir rol verilmesi de hedefleniyordu. Ancak Senato’daki oylama, tasarının ilerlemesi için gereken 60 oy barajının altında kaldı.

Bu durum, SEC ile CFTC arasındaki yetki paylaşımı tartışmasını yeniden öne çıkardı. ABD’de kripto varlıkların hangi kurum tarafından hangi ölçüde denetleneceği sorusu, yasa girişiminin ilerlememesiyle birlikte çözülmeden kaldı. XRP yatırımcıları açısından da temel soru değişmiş görünüyor. Tartışma artık yalnızca XRP’nin menkul kıymet sayılıp sayılmayacağıyla sınırlı değil; borsaların, aracı kurumların, tokenleştirilmiş piyasa platformlarının ve diğer kripto şirketlerinin ABD hukukuna göre nasıl faaliyet göstereceği de gündemde yer alıyor.

Mini sözlük: CFTC, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’dur ve emtia ile türev piyasalarını denetler. SEC ise menkul kıymet piyasalarını düzenleyen kurumdur; kripto varlıklarda hangi alanın hangi kuruma girdiği uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Piyasa tepkisi ve ETF ayrışması

Piyasa, başarısız oylamayı yakından izledi. XRP, oylama sonrası sert gerilerken ABD’deki XRP ETF’leri yaklaşık 1,1 milyar token tutmayı sürdürdü. Bu tablo, kurumsal yatırım altyapısının büyümesi ile düzenleyici belirsizliğin aynı anda varlığını koruduğunu gösterdi.

XRP’deki düşüşe rağmen ABD’deki XRP ETF’lerinin yaklaşık 1,1 milyar token tutmaya devam etmesi, kurumsal ilgi ile düzenleyici belirsizlik arasındaki gerilimi öne çıkardı.

Düzenleyici süreç devam ediyor

Senato’daki sonucun ABD kripto politikasını tamamen durdurduğu söylenemez. SEC, kripto varlıklarla bağlantılı bazı yatırım sözleşmeleri için çerçeve oluşturmayı amaçlayan Regulation Crypto Assets adlı düzenleme önerisini daha önce gündeme getirdi. CFTC de mevcut emtia ve türev yetkileri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Buna rağmen, Kongre tarafından kabul edilmiş tek ve kapsamlı bir piyasa yapısı yasası bulunmadığı için sektör genelindeki hukuki tablo parçalı kalıyor. Ripple, XRP çevresinde yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından daha sağlam bir zemine ulaşmış olsa da, tartışmanın odağı artık borsalara, tokenleştirilmiş varlıklara, stabilcoin’lere ve federal kurumlar arasındaki yetki sınırlarına kaymış durumda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Ledger değişiklikleri, Ripple’ın değil doğrulayıcıların onayıyla etkinleşiyor

XRP balinaları 96 saatte 1,54 milyar token topladı

XRP Ledger’da günlük işlem sayısı 2,34 milyonu aştı

XRP, piyasa toparlanmasının etkisiyle 1,44 doların üzerine çıktı

XRP’de 1,55 doların aşılması halinde 2 dolar hedefi öne çıkıyor

Evernorth, Güney Kore’den 30 milyon dolar kaynak sağladı

XRP Ledger işlemleri hızlandı, ödeme hacmi 1,1 milyar XRP’yi aştı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP Ledger değişiklikleri, Ripple’ın değil doğrulayıcıların onayıyla etkinleşiyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de eski teknoloji tartışması yeniden alevlendi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bitcoin’de eski teknoloji tartışması yeniden alevlendi
BITCOIN (BTC)
XRP Ledger değişiklikleri, Ripple’ın değil doğrulayıcıların onayıyla etkinleşiyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?