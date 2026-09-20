XRP balinaları 96 saatte 1,54 milyar token topladı

XRP piyasasında son dört günde dikkat çekici bir birikim yaşandı. Büyük yatırımcılar 96 saat içinde yaklaşık 1,54 milyar XRP satın aldı. Bu miktarın güncel değerinin 2,2 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Güçlü alım dalgası, piyasalarda 2 dolar seviyesini yeniden öne çıkan hedeflerden biri haline getirdi.

Balina birikimi hızlandı

Santiment verileri, ağdaki büyük cüzdanların pozisyonlarında keskin bir artışa işaret etti. Platform, zincir üstü veri analizi sunan bir şirket olarak özellikle cüzdan hareketleri ve arz dağılımı göstergeleriyle izleniyor. Arz dağılımı grafiğinde uzun süredir yatay seyreden büyük yatırımcı bakiyeleri birkaç gün içinde belirgin biçimde yükseldi ve önceki tepe bölgelere yaklaştı.

Büyük yatırımcıların bakiyelerindeki hızlı artış, XRP piyasasında kısa sürede güçlenen alım iştahına işaret ediyor.

Fiyat tarafında ise günlük XRP dolar grafiğinde ters omuz baş omuz formasyonunun oluştuğu görülüyor. Teknik görünümde 1,33 dolar bölgesi güçlü bir savunma alanı olarak öne çıkarken, bu seviye formasyonun sağ omuz yapısını destekliyor. XRP fiyatı 1,40 dolar civarında tutunurken alıcıların aşması gereken ana direnç 1,55 dolar seviyesinde bulunuyor.

Mini sözlük: Ters omuz baş omuz, düşüş eğiliminin zayıfladığına ve yukarı yönlü kırılma ihtimalinin arttığına işaret eden bir grafik formasyonudur. Boyun çizgisi olarak izlenen direnç bölgesi aşılırsa teknik teyit güçlenebilir.

Kritik eşik 1,55 dolar

Piyasadaki alım iştahı, yüksek miktardaki likidite girişine rağmen fiyatın güçlü kalmasını sağladı. Zincir üstü takip verileri, Binance borsasına kayda değer miktarda XRP girişi olduğunu gösterdi. Olağan koşullarda bu büyüklükteki transferler satış baskısını artırabilir ve fiyat üzerinde aşağı yönlü etki yaratabilir.

Buna karşın mevcut tabloda agresif talep, piyasaya gelen arzı büyük ölçüde karşıladı. Alınan tokenlerin hızla borsalardan çekilerek soğuk cüzdanlara taşındığı görülüyor. Bu eğilim, kısa vadeli satış baskısını azaltırken ani satış riskini de sınırlıyor.

1,55 dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşecek günlük kapanış, teknik görünümde yükseliş senaryosunu teyit edebilir.

2 dolar hedefi yeniden gündemde

Önümüzdeki yön açısından belirleyici alan mevcut fiyat aralığında şekilleniyor. Son 96 saatte oluşan momentum korunur ve alıcılar 1,55 dolar direncinin üzerinde günlük kapanış yaparsa, yükseliş formasyonu doğrulanabilir. Bu durumda teknik görünüm XRP için psikolojik önemi yüksek 2 dolar seviyesine doğru doğrudan bir alan açabilir.

Bununla birlikte piyasanın kısa vadede büyük cüzdan hareketleri, borsalara giriş çıkış dengesi ve 1,55 dolar çevresindeki fiyat tepkisine odaklanması bekleniyor. Özellikle güçlü talebin sürüp sürmeyeceği, mevcut birikim dalgasının kalıcılığı açısından yakından izleniyor.