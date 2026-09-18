XRP Ledger, ağ verimliliğini artıran 3.4.0 güncellemesini yayımladı

XRP Ledger, ağın daha verimli ve istikrarlı çalışmasını hedefleyen 3.4.0 sürümünü bu hafta kullanıma sundu. Güncelleme; performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve protokolde yapılan değişikliklerin yanı sıra iki yeni değişikliği de içeriyor. Bunlardan biri, ağın borç verme işlevinin geliştirilmiş bir sürümü olarak öne çıktı.

Sunucu tarafında dikkat çeken değişiklikler

Güncellemenin önemli bölümü doğrudan son kullanıcı arayüzünde görünmeyecek. Buna karşın XRP Ledger sunucuları, işlemlerin işlenmesi, defter kayıtlarının saklanması ve ağdaki diğer makinelerle iletişimin sürdürülmesi açısından kritik rol üstleniyor. Bu nedenle altyapı düzeyindeki değişiklikler, ağın genel işleyişi için önem taşıyor.

Sürüm 3.4.0 ile öne çıkan performans değişikliklerinden biri, sunucuların güncel kalmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Daha önce bir sunucu, yakın işlem geçmişinde boşluklar bulunsa bile eski defter verilerini silmeye devam edebiliyordu. Yeni sürümle birlikte bu davranış değişti ve bu tür boşluklar tespit edildiğinde çevrim içi silme işlemi duraklatılacak.

XRP Ledger 3.4.0 sürümü, performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve protokol değişiklikleriyle birlikte iki yeni değişiklik getiriyor.

Bu düzenleme, düğümlerin eski verileri temizlerken ağın gerisinde kalma riskini azaltabilir. Özellikle yoğun veri işleyen sistemlerde, geçmiş kayıtların temizlenmesi ile güncel işlem akışının takibi arasındaki dengenin korunması hedefleniyor.

Daha hızlı işleme ve daha sıkı koruma

Yeni sürüm, yazılımı hızlandırmak ve kaynak kullanımını daha verimli hale getirmek için daha küçük ölçekli çeşitli iyileştirmeler de içeriyor. Geliştiriciler, Multi Purpose Tokens olarak bilinen MPT yapılarıyla ilgili bazı denetimleri optimize etti. Böylece bir varlığın dondurulup dondurulmadığını belirlemek gerektiğinde, sunucuların aynı bilgiyi defterden tekrar tekrar okumasının önüne geçiliyor.

Mini sözlük: MPT, ağ üzerinde farklı kullanım alanlarına göre tasarlanabilen çok amaçlı token yapısını ifade eder. Bu yapı, belirli varlık kurallarının daha esnek biçimde yönetilmesine imkan sağlayabilir.

Sürüm 3.4.0, olağan dışı girdilere ve uç senaryolara karşı defteri daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlayan çok sayıda düzeltme de barındırıyor. Aşırı büyük işlem mesajlarına karşı korumalar eklendi, sunucuların eşlerden gelen verileri işleme biçimi geliştirildi, bazı işlem alanlarında doğrulama kuralları sıkılaştırıldı ve yüksek kaynak tüketimine yol açabilecek veritabanı işlemlerine karşı ek önlemler alındı.

Ağ, yeni değişikliklere hazırlanırken hizmetin kesintisiz sürmesi için operatörlerin sunucularını en kısa sürede 3.4.0 sürümüne yükseltmesi gerekiyor.

Operatörlere yükseltme çağrısı

Güncelleme yalnızca yeni özelliklerden ibaret değil. Geliştiriciler kod tabanının bazı bölümlerini modernize etti, eski yazılım kütüphanelerinin yerine daha güncel bileşenler kullandı ve test altyapısını güçlendirdi. Bu bakım çalışmaları, uzun vadede yazılımın daha sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

XRP Ledger operatörlerinden sunucularını mümkün olan en kısa sürede 3.4.0 sürümüne yükseltmeleri isteniyor. Bu adım, ağ yeni değişikliklere hazırlanırken hizmet sürekliliğinin korunması açısından gerekli görülüyor.