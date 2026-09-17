RIPPLE (XRP)

XRP’de büyük cüzdan sayısı artarken ağustos rallisi hızlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ağustos rallisinden iki gün önce XRP'de 85 büyük cüzdan daha ortaya çıktı.
  • 📈 17 Ağustos ile 21 Ağustos arasında $XRP fiyatı 0,98 dolardan 1,64 dolara yükseldi.
  • 🧾 Düzeltme sonrasında da 1 milyon XRP ve üzeri adres sayısı 2.100'ün üstünde kaldı.
  • 🏛️ Kurumsal tarafta ETF girişleri ve Evernorth'un 473 milyon XRP birikimi öne çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

XRP’de ağustos ortasında görülen sert yükselişten hemen önce zincir üstü veriler dikkat çekici bir hareketliliğe işaret etti. Santiment Intelligence verilerine göre en az 1 milyon XRP tutan 85 yeni XRP Ledger adresi, fiyatın 17 Ağustos ile 21 Ağustos arasında %67 yükselmesinden iki gün önce ortaya çıktı.

İçindekiler
1 Büyük cüzdanlardaki artış öne çıktı
2 Düzeltmeye rağmen sayı yüksek kaldı
3 Kurumsal ilgi de genişliyor

Büyük cüzdanlardaki artış öne çıktı

Bu artış, 1 milyon XRP ve üzeri bakiye taşıyan adreslerde bir günde yaklaşık %4,2’lik yükselişe karşılık geldi. Söz konusu dönemde XRP fiyatı 0,98 dolardan 1,64 dolara çıktı. Yükselişin doğrudan büyük yatırımcı alımlarıyla gerçekleştiği kesin olarak söylenemese de, zamanlama büyük bakiyeli cüzdanlardaki değişimi önemli hale getirdi.

Ani artıştan önce en az 1 milyon XRP tutan yaklaşık 2.025 adres bulunuyordu. Buna 85 yeni adresin eklenmesiyle sayı 2.110 seviyesine yaklaştı, ardından yaklaşık 2.117’ye ulaştı. Dikkat çeken nokta, bu genişlemenin fiyat kırılımından sonra değil, hemen önce yaşanmış olması oldu.

1 milyon XRP eşiği, XRP fiyatının 1 dolar olduğu bir senaryoda en az 1 milyon dolarlık varlığa karşılık geliyor. Bununla birlikte bir adresin tek bir yatırımcıyı temsil etmesi gerekmiyor. Borsalar ve saklama hizmeti veren kurumlar birden fazla cüzdanı yönetebilirken, tek bir yatırımcı da varlıklarını farklı adreslere bölebiliyor.

Büyük bakiyeli adreslerdeki artış, mutlaka 85 yeni milyoneri işaret etmiyor; veriler daha çok yüksek tutarlı cüzdan sayısındaki yükselişi gösteriyor.

Düzeltmeye rağmen sayı yüksek kaldı

Asıl dikkat çeken gelişme ise rallinin ardından görüldü. XRP, ağustostaki kazançlarının bir bölümünü geri verse de Santiment’in son verilerine göre 1 milyon XRP ve üzeri tutan adreslerin sayısı düzeltme sürecinde de 2.100’ün üzerinde kaldı.

Bu tablo, fiyat gerilerken en büyük adreslerin sayısının yüksek seviyesini koruduğunu ortaya koydu. Bu durum cüzdanların alım yapmayı sürdürdüğünü tek başına kanıtlamasa da, fiyat düşüşü başladığında büyük adreslerdeki artışın tamamen geri alınmadığını gösteriyor.

Kurumsal ilgi de genişliyor

Zincir üstü hareketlilik, XRP’ye yönelik kurumsal erişimin genişlediği bir döneme denk geldi. ABD’de işlem gören borsa yatırım ürünleri, yatırımcılar için varlığa yeni bir giriş kanalı sundu. Bitcoin fonlarında sert çıkışların görüldüğü dönemlerde bile XRP ETF’leri sermaye çekmeyi sürdürdü.

Ripple destekli Evernorth da planlanan halka arzı öncesinde hazinesi için yaklaşık 473 milyon XRP biriktirdi. Bu adım, XRP ile geleneksel yatırımcı tabanı arasında yeni bir bağlantı oluşturabilir. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapısına odaklanan ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Fiyat geri çekilse de 1 milyon XRP ve üzeri adreslerin 2.100 seviyesinin üstünde kalması, ağustos hareketinin ardından büyük cüzdan ilgisinin tamamen dağılmadığına işaret ediyor.

ABD’de kripto sektörünün geniş kapsamlı düzenleme arayışı sürerken, XRP’nin birçok rakip tokene kıyasla daha net bir hukuki zemine sahip olması da varlığa yönelik ilgiyi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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