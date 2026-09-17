XRP Ledger ağındaki işlem hareketliliği son dönemde belirgin biçimde hızlandı. Ağ verileri, hem toplam işlemlerde hem de ödeme sayısında dikkat çekici artışa işaret ederken, işlem ücretleriyle gerçekleşen XRP yakımı da yeniden öne çıktı. Buna karşın yakılan miktarın, dolaşımdaki toplam arz üzerinde doğrudan anlamlı bir etki yaratacak büyüklüğe ulaşmadığı görülüyor.

Ağ kullanımında belirgin artış

XRPL verilerine göre toplam işlem sayısı yaklaşık 2,1 milyona çıkarak %23,9 yükseldi. Başarıyla tamamlanan işlem sayısı ise %15,7 artışla 1,6 milyona ulaştı. Defter başına işlem sayısı %24,6 artarak 103,33 seviyesine çıkarken, ödeme işlemleri %31,5 yükselişle 708 bin 100 oldu.

XRPL yapısı gereği işlem ücretleri doğrulayıcılara dağıtılmıyor ve kalıcı olarak yakılıyor. Bu nedenle ağdaki kullanım arttığında dolaşımdan çıkan XRP miktarı da yükseliyor. Son verilerde ücretler yoluyla yakılan XRP miktarı 337,2 olarak ölçüldü. Bu seviye, yaklaşık 319 XRP olan 30 günlük ortalamanın hafif üzerinde bulunuyor.

XRPL’de işlem ücretleri doğrulayıcılara aktarılmıyor, kalıcı olarak yakılıyor; bu yüzden ağdaki kullanım arttıkça dolaşımdan çıkan XRP miktarı da yükseliyor.

Yakım etkisi arz tarafında sınırlı

Yıllık görünümde zaman zaman daha keskin sıçramalar da kaydedildi. Eylül ayındaki bir artışta yakım miktarı 1.000 XRP’nin üzerine çıktı. Ancak dolaşımda on milyarlarca XRP bulunduğu düşünüldüğünde, yüzlerce ya da birkaç bin XRP’lik yakımın arzı kayda değer ölçüde daraltması beklenmiyor.

Bu nedenle yakım verisi, fiyat üzerinde doğrudan bir kıtlık etkisi yaratmaktan çok, XRPL üzerindeki gerçek kullanımın göstergesi olarak izleniyor. Piyasa katılımcıları özellikle işlem yoğunluğu, ödeme akışı ve zincir üstü hareketliliği birlikte değerlendiriyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Fiyatta destek ve direnç bölgeleri öne çıktı

Teknik görünümde ise XRP daha kırılgan bir yapıya işaret ediyor. Varlık, 1,40 ile 1,45 dolar arasındaki önceki yatay bölgeden sert biçimde geriledikten sonra yaklaşık 1,30 dolarda işlem görüyor. Satış baskısı sırasında fiyat kısa süreliğine 1,27 dolara yaklaşırken, uzun vadeli hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 1,35 dolar seviyesinin de altına indi.

Satış dalgasına işlem hacmindeki artışın eşlik etmesi, son kırılmanın teknik açıdan daha dikkatle izlenmesine neden oldu. Buna karşılık 1,27 ile 1,30 dolar aralığında yükselen başka bir hareketli ortalama güçlü destek bölgesi oluşturmaya devam ediyor. Bu bandın altında ise 1,24 ile 1,25 dolar aralığı öne çıkıyor.

Fiyatın önce 1,35 dolar seviyesini geri alması, ardından 1,40 ile 1,45 dolar bandına dönmesi gerekiyor; önceki teknik yapının yeniden kurulması buna bağlı görünüyor.

Göreceli güç endeksi de ağustos sonrası yükselişin büyük bölümünde yüksek kaldıktan sonra daha nötr bir bölgeye yaklaştı. Bu görünüm, kısa vadede alıcıların mevcut destek kümesini koruyup koruyamayacağının belirleyici olabileceğine işaret ediyor. Ağ etkinliğindeki artış olumlu karşılansa da, mevcut yakım miktarı XRP arzını tek başına etkileyecek ölçekte bulunmuyor.