Shiba Inu’da Golden Cross oluştu, satış baskısı hızlandı

Shiba Inu’nun günlük grafiğinde, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla Golden Cross formasyonu oluştu. Piyasada güçlü yükseliş sinyali olarak görülen bu teknik gelişme, SHIB için Kasım 2024’ten bu yana ilk tam kesişim olarak öne çıktı. Ancak sinyalin ardından gelen fiyat hareketi beklendiği kadar güçlü olmadı.

Teknik sinyal satışlarla karşılaştı

SHIB, yerel dip olarak izlenen 0.00000550 dolar seviyesinden toparlandıktan sonra 0.00000625 dolar civarında tutunmaya çalıştı. Buna karşın satış baskısı kısa sürede ağır bastı ve token son 24 saatte %5.72 değer kaybederek 0.00000545 dolara geriledi. Böylece piyasa, psikolojik önem taşıyan 0.00000550 dolar destek bölgesini yeniden test etmeye başladı.

Göreceli Güç Endeksi de ilk alım ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor. RSI göstergesinin 45.30 seviyesine çekilmesi, piyasanın ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde bulunduğunu, ancak alıcıların kısa vadede güç kaybettiğini gösteriyor.

Shiba Inu’da oluşan Golden Cross, Kasım 2024’ten bu yana görülen ilk tam kesişim oldu; ancak geniş çaplı satış dalgası bu teknik sinyalin etkisini şimdilik sınırladı.

Türev piyasadaki tasfiyeler baskıyı artırdı

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto türev piyasasında 634 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi. En büyük kaybı yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcılar yaşadı. Uzun pozisyonlarda 572.36 milyon dolar silinirken, kısa pozisyonların zararı 61.91 milyon dolarda kaldı.

Bu sert tasfiye dalgası, SHIB’in yükselişi sürdürmesi için gereken likiditeyi zayıflattı. Varlığın daha önce de benzer kırılmalarda kalıcı ivme üretememesi, piyasadaki temkinli yaklaşımı yeniden güçlendirdi. Ağustos 2025’te görülen benzer toparlanma girişimi de kalıcı bir dönüşe dönüşmemişti.

Bu tür kırılma denemelerinde yalnızca fiyat seviyeleri değil, işlemlere katılan yatırımcı davranışları da yakından izleniyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Kritik destek bölgesi izleniyor

Piyasa baskısının sürmesi ve 0.00000530 doların altına inilmesi halinde, Golden Cross sinyalinin geçersiz kalabileceği değerlendiriliyor. Bu durumda SHIB’in aşağı yönlü kanalına dönmesi ve 0.00000450 doların altını test etmesi ihtimal dahilinde bulunuyor.

Buna karşılık mevcut seviyelerin önümüzdeki birkaç seansta korunması, tasfiye dalgasının etkisinin sindirilmesine alan açabilir. Böyle bir senaryoda 0.00000650 dolar ara hedefi yeniden gündeme gelebilir. Sonraki aşamada piyasa katılımcıları 0.00001000 dolar psikolojik eşiğini izleyecek.

0.00000530 doların altında kalıcı zayıflık görülmesi halinde SHIB’de Golden Cross sinyali geçersiz kalabilir; mevcut bölgenin korunması ise 0.00000650 dolar ve 0.00001000 dolar seviyelerini yeniden öne çıkarabilir.

Uzun vadeli beklentiler tarafında ise ekosistemin teknoloji planları takip ediliyor. SHIB’in Solana blokzinciri ile entegrasyonuna yönelik planlar, kısa vadeli dalgalanmaya rağmen bazı yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor.