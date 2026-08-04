Shiba Inu’da düşen kama formasyonu, 0.000014 dolar hedefini öne çıkarıyor

Shiba Inu, teknik göstergeler ve artan token yakım verileriyle yeniden piyasanın odağına girdi. SHIB fiyatında kısa vadede yatay bir görünüm korunurken, haftalık grafikte izlenen teknik yapı ve büyük yatırımcı alımları olası bir yön değişimine işaret ediyor. Yazım sırasında SHIB 0.000004992 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 88.11 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.94 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde kırılım beklentisi öne çıktı

Kripto para analisti SHIBMortal, SHIB’in haftalık grafiğinde düşen kama formasyonunun geliştiğini belirtiyor. Bu yapı, satış baskısının kademeli biçimde zayıfladığı dönemlerde görülen ve zaman zaman yukarı yönlü dönüşle sonuçlanan teknik bir formasyon olarak izleniyor.

Piyasa katılımcıları, formasyonun direnç çizgisinin aşılması halinde alım ilgisinin artabileceğini değerlendiriyor. Böyle bir senaryoda SHIB’e yönelik güvenin güçlenmesi ve toparlanma sürecinin hız kazanması mümkün görülüyor.

SHIBMortal, haftalık grafikte oluşan düşen kama yapısının piyasa ivmesinde değişime işaret edebileceğini, direnç üzerindeki kalıcı bir hareketin daha güçlü bir toparlanma sürecini başlatabileceğini aktarıyor.

Analistler, yukarı yönlü ivmenin korunması durumunda meme coin için önümüzdeki haftalarda 0.000014 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini düşünüyor. Buna karşın bu senaryonun geçerlilik kazanması için işlem hacminde belirgin artış ve direnç üstünde teyit aranıyor.

Yakım verileri arz tarafındaki baskıyı azaltıyor

Shibburn verilerine göre son bir ayda 3.24 milyardan fazla SHIB token dolaşımdan çıkarıldı. Shibburn, SHIB yakım işlemlerini izleyen topluluk odaklı bir veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Token yakımı, belirli miktardaki kripto varlığın geri getirilemeyecek adreslere gönderilerek dolaşımdan kalıcı biçimde çıkarılmasıdır. Bu yöntem arzı azaltır, ancak tek başına fiyat artışı garantisi vermez.

Topluluk, yakım mekanizmasını arzı azaltan ve kıtlık algısını destekleyen bir unsur olarak öne çıkarıyor. Yine de yalnızca token yakımının fiyat yönünü tek başına belirlemediği, asıl etkinin ekosistemdeki kullanım alanları ve yatırımcı ilgisiyle birlikte oluştuğu belirtiliyor.

Son bir ayda 3.24 milyardan fazla SHIB’in yakılması, topluluğun arzı azaltma ve ekosistemin temel dinamiklerini güçlendirme çabasını öne çıkardı.

Piyasa nötr kalırken gözler hacim ve balina hareketlerinde

Yükseliş beklentilerine rağmen SHIB şu aşamada nötr bölgede hareket ediyor. Daha geniş kripto para piyasasında da benzer bir denge görülürken, bir sonraki yönün büyük ölçüde işlem hacmine, balina hareketlerine ve ekosistemdeki gelişmelere bağlı olacağı değerlendiriliyor.

SHIB’in önündeki temel eşik, düşen kama direncinin güçlü hacimle aşılması olacak. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde piyasaya yeni alıcıların girmesi ve duyarlılığın iyileşmesi bekleniyor. Şimdilik yatırımcılar yakım oranlarını, büyük cüzdanların işlemlerini ve ağ içindeki yeni gelişmeleri izliyor.