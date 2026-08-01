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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu altıncı yılını kutlarken ekosistemde yeni güncellemeler öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🎉 Shiba Inu altıncı yılını kutlarken ekosistemde yeni güncellemeler öne çıktı.
  • 📈 Temmuzda 78.977 yeni holder eklenmesiyle $SHIB toplamda 1.678.192 holder sayısına ulaştı.
  • 🛠️ Kaal Dhairya, 2026 yılında onarım, odaklanma ve kalıcı yapı kurma sürecinin öne çıkacağını söyledi.
  • 🚀 SHIB, yıl dönümünde son 24 saatte %6,74 yükselirken Ekim 2021 zirvesinin yaklaşık %95 altında kaldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu, 1 Ağustos 2020’de takma adlı kurucusu Ryoshi tarafından başlatılmasının ardından altıncı yılını geride bıraktı. Köpek temalı kripto varlık, geçen sürede dijital varlık piyasasının en çok tanınan tokenlerinden biri haline gelirken, topluluk da yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

İçindekiler
1 Topluluktan ve borsalardan kutlama mesajları geldi
2 Holder sayısı 1,67 milyonu aştı
3 Gözler ekosistemin sonraki adımlarına çevrildi
4 Fiyat performansı dikkat çekti

Topluluktan ve borsalardan kutlama mesajları geldi

Shiba Inu topluluğunun önde gelen isimleri ile bazı kripto para borsaları, altıncı yıl dönümü için kutlama mesajları paylaştı. LBank, 66.666 dolarlık ödül havuzu içeren bir kampanya başlattı. Kampanyada SHIB, BTC, ETH, iPhone 17 Pro ve vadeli işlem bonusları yer aldı.

HTX de yayımladığı mesajda, bir internet esprisi olarak başlayan yapının zamanla küresel bir harekete dönüştüğünü vurguladı. Borsa, bu dönüşümde topluluk etkisi, kültür ve merkeziyetsizlik anlayışının belirleyici rol oynadığını kaydetti.

HTX, Shiba Inu için paylaştığı mesajda, internet esprisi olarak başlayan yapının topluluk, kültür ve merkeziyetsizlik desteğiyle küresel bir harekete dönüştüğünü vurguladı.

Holder sayısı 1,67 milyonu aştı

Shiba Inu ağındaki büyüme, zincir üstü verilerde de görüldü. Temmuz ayında 78.977 yeni holder eklenmesiyle toplam sayı 1.678.192’ye çıktı. Bu seviye, proje açısından önemli bir eşik olarak öne çıktı.

Topluluğun uzun süredir aktif üyeleri de yıl dönümüne ilişkin mesajlar verdi. Kuro, SHIB için paylaştığı kutlama mesajında yolculuğun sürdüğünü belirtirken, topluluk içindeki ilginin yalnızca kutlamalarla sınırlı kalmadığı da görüldü.

Gözler ekosistemin sonraki adımlarına çevrildi

Toplulukta asıl odak, yıl dönümünün ötesinde ekosistemin gelecek planlarında toplandı. Shiba Inu topluluğunun deneyimli isimlerinden Mazrael, bazı projelerde önemli güncellemelerin gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi. Bu projeler arasında Shiba Eternity oyunu ile Shiba Inu metaverse yer aldı. Mazrael, ekosistem tarafından desteklenen sanal dünya projesinin geçici olarak duraklatıldığını da aktardı.

Mini sözlük: Metaverse, kullanıcıların dijital bir ortamda etkileşime girdiği sanal dünya yapısını ifade eder. Shiba Inu ekosistemindeki metaverse projesi, topluluk odaklı dijital deneyimler sunmayı hedefleyen bir girişim olarak biliniyor.

Shiba Inu geliştiricisi Kaal Dhairya ise projenin vizyonunun sona ermediğini, ancak zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi. Dhairya, teknolojik altyapıya odaklandıklarını vurgularken 2026 yılının onarım, odaklanma ve kalıcı bir yapı kurma süreci olacağını belirtti.

Kaal Dhairya, Shiba Inu vizyonunun sona ermediğini, zorlu bir sürecin ardından 2026’da onarım, odaklanma ve kalıcı bir yapı inşasının öne çıkacağını aktardı.

Fiyat performansı dikkat çekti

Shiba Inu, altıncı yıl dönümünde fiyat tarafında da güçlü bir görünüm sergiledi. SHIB, son 24 saatte %6,74 yükselerek 0.00000496 dolara çıktı. Haftalık artış %16,66 olurken, token Ekim 2021’de gördüğü 0.0000884 dolarlık zirvenin yaklaşık %95 altında işlem gördü.

MetrikDeğer
Son 24 saat%6,74 artış
Son 7 gün%16,66 artış
Güncel fiyat0.00000496 dolar
Ekim 2021 zirvesine uzaklıkYaklaşık %95 aşağıda
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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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