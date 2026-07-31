Shiba Inu’da haftalık yakım 2,98 milyar SHIB’e ulaştı

Shiba Inu ağında token yakım hızının bu hafta belirgin biçimde arttığı görüldü. Shibburn verilerine göre son yedi günde toplam 2,98 milyar SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Böylece 2026’nın şimdiye kadarki en yüksek haftalık yakım düzeyi kaydedildi.

24 saatte yakım oranı sert yükseldi

Son 24 saatlik dönemde yakım oranı yüzde 3.607 artarken 24,38 milyon SHIB imha edildi. Yakım, bir kripto varlığın belirli cüzdanlara kalıcı olarak gönderilerek dolaşımdaki arzın azaltılması anlamına geliyor. Shibburn ise SHIB yakım işlemlerini izleyen topluluk odaklı bir takip platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Yakım, tokenların geri döndürülemeyecek biçimde dolaşımdan çıkarılmasıdır. Bu yöntem, toplam arzı azaltmayı ve uzun vadede kıtlık etkisi oluşturmayı hedefler.

Hafta başında görülen hareket daha da dikkat çekiciydi. Pazartesi günü yalnızca 24 saat içinde 1,2 milyardan fazla SHIB yakıldı. Bu sıçrama, haftalık toplamın büyük bölümünü oluşturdu ve yıl içindeki en güçlü yakım dönemini öne çıkardı.

Shibburn verileri, son yedi günde 2,98 milyar SHIB’in yakıldığını ve aylık toplamın 3,25 milyar SHIB’e yükseldiğini gösteriyor.

Fiyat sıçraması ağ etkinliğini artırdı

Yakım verilerindeki hızlanma, Shiba Inu fiyatındaki sert yükselişin hemen ardından geldi. Meme coin kategorisindeki varlık, bir gün içinde yüzde 35’in üzerinde değer kazandı. Bu hareket, işlem ilgisini ve ağ üzerindeki etkinliği belirgin biçimde artırdı.

Piyasa izleyicileri, fiyat hareketi ile yakım faaliyetindeki artışın aynı döneme denk gelmesini yakından takip ediyor. Ağdaki olağan dışı aktivite, özellikle son haftadaki güçlü yükselişin ardından daha fazla dikkat çekti.

Haftalık toplam aylık verinin büyük kısmını oluşturdu

Aylık toplam yakım miktarı 3,25 milyar SHIB seviyesinde bulunuyor. Bu veriye göre ay içinde yakılan tokenların büyük bölümü yalnızca bu hafta gerçekleşti. Son 24 saatte kaydedilen 24,38 milyon SHIB’lik yakım ise pazartesi günündeki zirvenin ardından hızın yavaşladığını, ancak arzı azaltma eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

Dönem Yakılan SHIB Not Son 24 saat 24,38 milyon Yakım oranı yüzde 3.607 arttı Pazartesi günündeki 24 saat 1,2 milyardan fazla Haftanın en güçlü yakımı Son 7 gün 2,98 milyar 2026’nın en yüksek haftalık düzeyi Aylık toplam 3,25 milyar Aylık toplamın çoğu bu hafta oluştu

Veriler, haftalık yakımın aylık toplam içindeki payının oldukça yüksek seyrettiğine işaret ediyor. Buna karşın son günlük miktar, hafta başındaki olağanüstü seviyelerin gerisinde kaldı. Yine de topluluğun arzı düşürmeye yönelik işlemleri sürdürdüğü anlaşılıyor.