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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da haftalık yakım 2,98 milyar SHIB’e ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Shiba Inu ağında son yedi günde 2,98 milyar $SHIB yakıldı.
  • 📈 Son 24 saatte yakım oranı yüzde 3.607 artarken 24,38 milyon token dolaşımdan çıktı.
  • 🚀 Pazartesi günü 1,2 milyardan fazla SHIB'in yakılması haftalık rekoru taşıdı.
  • 📊 Aylık 3,25 milyar SHIB yakımının büyük bölümü bu hafta gerçekleşti.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu ağında token yakım hızının bu hafta belirgin biçimde arttığı görüldü. Shibburn verilerine göre son yedi günde toplam 2,98 milyar SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Böylece 2026’nın şimdiye kadarki en yüksek haftalık yakım düzeyi kaydedildi.

İçindekiler
1 24 saatte yakım oranı sert yükseldi
2 Fiyat sıçraması ağ etkinliğini artırdı
3 Haftalık toplam aylık verinin büyük kısmını oluşturdu

24 saatte yakım oranı sert yükseldi

Son 24 saatlik dönemde yakım oranı yüzde 3.607 artarken 24,38 milyon SHIB imha edildi. Yakım, bir kripto varlığın belirli cüzdanlara kalıcı olarak gönderilerek dolaşımdaki arzın azaltılması anlamına geliyor. Shibburn ise SHIB yakım işlemlerini izleyen topluluk odaklı bir takip platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Yakım, tokenların geri döndürülemeyecek biçimde dolaşımdan çıkarılmasıdır. Bu yöntem, toplam arzı azaltmayı ve uzun vadede kıtlık etkisi oluşturmayı hedefler.

Hafta başında görülen hareket daha da dikkat çekiciydi. Pazartesi günü yalnızca 24 saat içinde 1,2 milyardan fazla SHIB yakıldı. Bu sıçrama, haftalık toplamın büyük bölümünü oluşturdu ve yıl içindeki en güçlü yakım dönemini öne çıkardı.

Shibburn verileri, son yedi günde 2,98 milyar SHIB’in yakıldığını ve aylık toplamın 3,25 milyar SHIB’e yükseldiğini gösteriyor.

Fiyat sıçraması ağ etkinliğini artırdı

Yakım verilerindeki hızlanma, Shiba Inu fiyatındaki sert yükselişin hemen ardından geldi. Meme coin kategorisindeki varlık, bir gün içinde yüzde 35’in üzerinde değer kazandı. Bu hareket, işlem ilgisini ve ağ üzerindeki etkinliği belirgin biçimde artırdı.

Piyasa izleyicileri, fiyat hareketi ile yakım faaliyetindeki artışın aynı döneme denk gelmesini yakından takip ediyor. Ağdaki olağan dışı aktivite, özellikle son haftadaki güçlü yükselişin ardından daha fazla dikkat çekti.

Haftalık toplam aylık verinin büyük kısmını oluşturdu

Aylık toplam yakım miktarı 3,25 milyar SHIB seviyesinde bulunuyor. Bu veriye göre ay içinde yakılan tokenların büyük bölümü yalnızca bu hafta gerçekleşti. Son 24 saatte kaydedilen 24,38 milyon SHIB’lik yakım ise pazartesi günündeki zirvenin ardından hızın yavaşladığını, ancak arzı azaltma eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.

DönemYakılan SHIBNot
Son 24 saat24,38 milyonYakım oranı yüzde 3.607 arttı
Pazartesi günündeki 24 saat1,2 milyardan fazlaHaftanın en güçlü yakımı
Son 7 gün2,98 milyar2026’nın en yüksek haftalık düzeyi
Aylık toplam3,25 milyarAylık toplamın çoğu bu hafta oluştu

Veriler, haftalık yakımın aylık toplam içindeki payının oldukça yüksek seyrettiğine işaret ediyor. Buna karşın son günlük miktar, hafta başındaki olağanüstü seviyelerin gerisinde kaldı. Yine de topluluğun arzı düşürmeye yönelik işlemleri sürdürdüğü anlaşılıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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