Shiba Inu İçin Sırada Ne Var? Detaylı SHIB Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,00000821 dolar seviyesinden işlem gören Shiba Inu için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Shiba Inu Günlük Grafik Analizi

Günlük Shiba Inu grafiğinde dikkat çeken ilk formasyon yapısı kama formasyonu oluyor. Buna göre oluşan yapıda hem destek hem de direnç çizgilerinde görülen kırılımlar iğne olarak kalmış ve formasyon yapısı bar kapanışları baz alındığı zaman birçok yatırımcıya önemli ipuçları vermiş. Yaşanan son bar oluşumlarında EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinin destek olarak çalışması ise SHIB için önemli bir ivme sağlıyor.

SHIB için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00000761 / 0,00000710 ve 0,00000672 dolar seviyeleridir. Özellikle formasyon destek çizgisi ile kesişen 0,00000672 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi SHIB için ciddi bir ivme kaybına neden olacaktır.

SHIB için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,00000850 / 0,00000917 ve 0,00000965 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,00000917 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon kırılımı ile SHIB fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Shiba Inu İki Saatlik Grafik Analizi

SHIB için iki saatlik grafikte dikkat çeken ilk formasyon yapısı üçgen formasyonu oluyor. Fiyatın dar bir alanda sıkışması ve EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinin altında kalması yatırımcıların kısa vadede SHIB için korku ve endişe yaşamasına neden oluyor. Son yükseliş hamlesinde de direnç çizgisine takılan SHIB için zaman daralmaya devam ediyor.

SHIB için iki saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00000815 / 0,00000803 ve 0,00000789 dolar seviyeleridir. Özellikle formasyon direnç çizgisi ile kesişen 0,00000803 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi SHIB fiyatının ivme kaybetmesine neden olacaktır.

SHIB için iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,00000839 / 0,00000859 ve 0,00000872 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,00000839 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi EMA 200 seviyesinin ve formasyon kırılımının yaşanmasını sağlayacaktır.