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Dikkat! Milyon Dolarlık Ağır Bilanço! Bu DeFi Projesinde Hack Şoku!

Bu popüler DeFi projesinde meydana gelen hack işlemi sonrasında şirket kritik uyarılarda bulunarak ağır bilançoyu açıkladı!
22:05
5 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir DeFi borç verme platformu olan Sentiment, 4 Nisan’da kötü niyetli şahsın yaklaşık 1 milyon dolar ele geçirdiği bir saldırı yaşadı. Sonrasında yaşananlar neler?

Sentiment’te Ağır Bilanço!

Sentiment, 4 Nisan’da yeniden giriş saldırısının kurbanı oldu ve kötü niyetli şahsın yaklaşık 1 milyon dolar ele geçirdiği belirtiliyor. DeFi pazarını bir numaralı hedef haline getirmeye devam eden bilgisayar korsanları, yakın zamanda rotayı Sentiment’e çevirdi. Platform, kısa bir süre önce DeFi pazarını en önemli hedef haline getirmeye devam eden bilgisayar korsanlarının kurbanı oldu. Ekip, saldırının meydana geldiğini kabul ederek “artık kötü niyetli bir istismar olarak ilan edilen anormal borçlanma faaliyetinin farkına vardılar” dedi. Ayrıca, sorunu çözmek için ana sözleşmeyi duraklattı ve yeteneği yalnızca para çekme işlemleriyle sınırladı.

Önde elen uzmanlar, yeni projelerin akınına hazırlanan DeFi sektöründeki dolandırıcılık vakalarındaki artışa ilişkin de bir uyarı yayınladı. Raporlara göre, bilgisayar korsanları en son DeFi düzenlemelerine alıştı ve sektörü ek saldırılara karşı savunmasız hale getirdi. Bununla birlikte şirket soruna, kullanıcı dostu bir çözüm uygulamak için harici güvenlik uzmanlarıyla işbirliği yaptı. Sonuç olarak kullanıcılar borçlarını kapatabilir ve işlemlerinden ayrılabilirler. Ekibin ayrıca suçluyu tespit etmek ve parayı geri almak için kanun görevlileri ve diğer taraflarla birlikte çalıştığı söyleniyor.

Kripto Para Dolandırıcılığında Artış!

Öte yandan raporlara göre, kripto para birimi korsanlığının toplam değeri 2022’de 3,8 milyar doları aştı. Ayrıca bir Financial Express makalesine göre, Chainalysis’e göre tüm ihlallerin geleneksel olarak meydana geldiği düşünülmüyor. Son birkaç ayda, DeFi alanında epeyce saldırı oldu. Kripto para alanı genel olarak 2023’ün başından beri zor bir döneme tanık oluyor. Ek olarak, yakın zamanda Euler Finance’ten yaklaşık 200 milyon dolar alındı. Davetsiz misafir, ekiple görüştükten sonra özür diledi ve parayı iade etti.

Mart ayında genel olarak DeFi pazarında 200 milyon doların üzerinde kayıp yaşandı. Şubat ayında kaybedilen toplam miktar önemli ölçüde daha azdı ve toplamda yalnızca yaklaşık 21 milyon dolar seviyelerindeydi. Gelecekteki kripto para birimi girişimlerinin, platformlarının güvenli olduğundan emin olmak için ekstra özen göstermesi gerekebilir.

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