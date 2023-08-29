Shiba Inu’nun Layer-2 Ağı Shibarium 100.000 Cüzdanı ve 420.000 İşlemi Aştı

Özet

  • Shiba Inu'nun Shibarium Layer-2 blockchain platformu, 28 Ağustos'ta yeniden başlatıldı ve bu yeniden başlatma sonrasında 100.000'den fazla cüzdan ekosisteme katıldı.
  • Shytoshi Kusama, Shibarium'un tekrar faaliyete geçtiğini doğruladı ve platformun 350.000 işlem ve 65.000 cüzdan verisi paylaştı.
  • Blok gezgini verileri, platformun hızlı işlem yapabilme yeteneğiyle 101.277 cüzdanın 344.614 blokta 420.897 işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
11:30
29 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Shiba Inu’nun yeni Layer-2 blockchain platformu Shibarium, 100.000 cüzdanı aştı ve 35.000 cüzdan Shibarium’un 28 Ağustos’ta yeniden başlatılmasından sonraki 24 saat içinde ekosisteme dahil oldu. Shiba Inu ekibi, kesinti sırasında yaşanan tıkanıklığı çözmek için sunucu altyapısını %1500 oranında ölçeklendirdi ve platformu daha iyi yönetilebilir hale getirdi.

Kusama’dan Nailwal’a Teşekkür

Shiba Inu‘nun baş geliştiricisi ve kurucu ortağı Shytoshi Kusama, 28 Ağustos tarihli bir blog yazısında Shibarium’un tekrar faaliyete geçtiğini doğruladı. Kusama, Shibarium’un 350.000 işlem ve 65.000 cüzdan verisini paylaşmıştı ancak Shiba Coin Blockchain Explorer’a göre toplam işlem sayısında %55,8 ve cüzdan sayısında %20,2’lik yükseliş yaşandı. Shibarium’un blok gezgini, 101.277 cüzdanın şu anda 344.614 blokta 420.897 işlemin aşıldığını ve ortalama blok süresinin 5 saniye olduğunu gösteriyor.

Kusama yaptığı açıklamada yeniden lansmanın fonların her zaman güvende olduğunu kanıtladığını söyledi. Kusama ayrıca Polygon Labs kurucu ortağı Sandeep Nailwal’a Shibarium’un yeniden başlatılmasına yardımcı olduğu için teşekkür etti:

“Olay başladıktan hemen sonra, doğrudan Polygon’dan Sandeep’i aradım ve hiç düşünmeden, durumun mükemmel bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için ek kaynaklar sağlamaya yardımcı oldu. İşte bu yüzden Polygon’la çalışma kararımız doğru bir karardı.”

Shibarium’da Neler Oldu?

CoinGecko verilerine göre Shibarium’un yeniden başlatılması SHIB’in fiyatına olumlu yansıdı ve son 24 saat içinde %3,15 artışla 0,00000812 dolara yükseldi. Ancak SHIB fiyatı Shibarium kesintisi sırasında 0.00000963 dolar olan fiyatına göre hala %14,5 düşüşte.

Shibarium kesintisi sırasında Kusama, yayına girdiğinde “çok büyük geçiş ve kullanıcı akışını” suçladı ve daha sonra bir blokta “binlerce sözleşme ve  kullanıcı işlemlerinin” olduğu bir durum bulduğunu söyledi ki bu da Shibarium’un güvenli moda geçmesine neden oldu. O sırada köprüde yaklaşık 2,5 milyon dolarlık fonun platformda kaldığı tahmin ediliyor.

Süreci takip eden günlerde Shibarium ekibi, zincir üzerindeki tıkanıklığı daha iyi yönetmek için sunucu altyapısını %1500 oranında ölçeklendirdiğini kullanıcılara aktardı. Shibarium, gaz ücretleri için SHIB kullanan bir Ethereum Layer-2 ağı olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Proje, platform üzerinde oyun ve metaverse uygulamaları oluşturmaya odaklanıyor.

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