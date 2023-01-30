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Ünlü Analist VRA, INJ, AVAX ve MATIC Coin Tahminini Açıkladı! Biri Ralliye Hazır!

Ünlü kripto para analisti Türklerin de ilgi gösterdiği 4 altcoin için güncel görünümünü paylaştı. Biri yakında patlayacak dedi.
17:20
30 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yüzbinlerce kripto para yatırımcısı tarafından takip edilen popüler bir analist herkesin bildiği 4 altcoin için tahminlerini paylaştı. Yıllardır kripto paralarla ilgili analizler yayınlayan isim bu altcoinlerden birinin büyük bir ralli başlatabileceğini düşünüyor. Peki popüler altcoinlerde güncel görünüm neye işaret ediyor?

INJ, AVAX ve MATIC Coin

Michael van de Poppe ismi birçok yatırımcı tarafından biliniyor ve yaptığı tahminler yakından izleniyor. Yaklaşık 700 bin takipçisiyle güncel piyasa görünümü paylaşan analist INJ, AVAX ve MATIC Coin için önemli detaylara değindi. Ethereum ölçeklendirme çözümü Polygon’un yerel tokeni MATIC için 1 dolar seviyesinin korunduğu senaryoda %60 yükseliş bekleyen isim yukarı yönlü hareketin başlayabileceğine inanıyor. MATIC son 6 ayda yaptığı büyük anlaşmaların ardından adından fazlasıyla söz ettirdi ve FTX çöküşü sırasında sınırlı kayıplar yaşadı.

“Bu önemli ölçüde yukarı doğru kırılmaya hazır görünüyor. 1 dolar seviyesinin aşıldığı senaryoda gözüm 1,6 dolarda olurdu”.

Analist ayrıca Ethereum rakibi Avalanche (AVAX) için de tahminlerini paylaştı. Analiste göre AVAX boğaları 17,5 dolarlık talep bölgesine kadar bir geri çekilme görebilir.

“Burada da aynı nokta var. Bir devam vakasına bakıyor olabiliriz, ancak kesinlikle trade kovalamak istemezsiniz. Girişler 17,50 dolar civarında yapılabilir.”

Yatırımcının radarında bir sonraki altcoin ise merkezi olmayan borsa protokolü Injective (INJ)’ydi. Van de Poppe, son yedi günde yaklaşık %40 artış gösteren INJ’nin 2,3 ve 2,08 dolara geri çekilebileceğini düşünüyor.

Verasity (VRA)

Son olarak Van de Poppe, e-spor, oyun, NFT ve video ekonomilerine hizmet etmeye odaklanan Ethereum tabanlı bir altcoin olan Verasity Coin‘i inceliyor. VRA çok güçlü görünse de, boğaların pozisyon açmadan önce 0,004 seviyesine kadar %40’lık bir düzeltme beklemesi gerektiğini düşünüyor.

“Bu güçlü görünüyor ve şimdiden %250’lik devasa bir yükseliş gerçekleştirdi. Bir düzeltme 0,004 dolara doğru gerçekleştiğinde ilgilenirsiniz. Yukarı doğru yeni bir genişleme gerçekleşmeden önce benim beklentim bu”.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada ABD borsalarının açılışını bekliyordu ve 23.000 dolar seviyesi birkaç kez test edildi. Haftanın son saatlerinde 24.0000 dolara ulaşamayan fiyat günlük kapanışta da bunu başaramadı ve güç toplamak için geri çekiliyor.

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