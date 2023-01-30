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Mastercard Binance Müjdesini Açıkladı! Sıra Türkiye’de Mi?

Kripto para yatırımcılarının Binance borsasından her ülkede istediği bir şeydi. Şimdilik az sayıda bölgede bu ürün bulunuyor.
16:30
30 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların kabalalık kitleler tarafından benimsenmesi dünyanın en büyük şirketlerini harekete geçiriyor. Mastercard da bunlardan biri ve Binance ile birçok ortak çalışmaya imza attılar. Kripto paraların yaygın bir değer saklama ve ödeme seçeneğine dönüşmesi bu alandaki ürünlerin sayısını artırdı. Belki yıllar belki aylar sonra benzer çözümleri ülkemizde de görebiliriz.

Binance Mastercard

Mastercard Inc ve Binance bugün kripto devinin “geleneksel finans ve kripto arasındaki bağlantıyı genişletme” çabalarının bir parçası olarak Brezilya’da ön ödemeli kart başlattığını duyurdu. Kullanıcılar 14 farklı kripto para birimi ile Mastercard üyesi 90 milyon üye işyerinde kolayca işlem yapabilecek. Yapılan açıklamaya göre, Binance Card adı verilen ürün şimdilik test aşamasında ve önümüzdeki birkaç hafta içinde yaygın olarak kullanıma sunulacak. Bu gerçekleştiğinde Brezilya, Latin Amerika bölgesinde bu kartın kullanılabildiği ikinci ülke olacak. Daha önce Arjantin’de bu hizmetin başlatıldığını duyurmuştuk.

Binance için Brezilya en büyük 10 pazardan biri ve bu ülkede konumunu sağlamlaştırmak için önemli adımlar atıyorlar. Yerel düzenleyicilerle sıkı iş birliği hatta finans alanındaki odalar, derneklerle güçlü iletişim kanalları bile oluşturuyorlar.

Binance Card Türkiye ne zaman gelecek?

Birçok Türk yatırımcı bu sorunun cevabını merak etse de bu konuda net bir tarih yok. Hali hazırda ülkemizde kripto paraların ödemelerde kullanılması yasak. Bu kartlar ise sizin kripto varlıklarınız aracılığıyla kolayca ödeme yapmanıza olanak tanıyor. Tek ihtiyacınız olan şey Mastercard üyesi bir iş yeri bulmanız. Türkiye’de pos cihazı olan her işletmeden Binance Card kullanılabiliyor. Türkiye’ye Binance Card’ın gelmesi için önce kripto paralarla alakalı yasal zeminin oluşması gerekecek. Sonrasında vergilendirme hususu netleşecek ve muhtemelen Binance borsasının Türkiye kolu üzerinden kart ondan sonra kullanıma sunulacak.

Bankaları aradan çıkaran bu ürün, yatırımcıların kripto paralarını bankaları aracı olarak kullanmadan harcamasına olanak tanıdığı için yoğun ilgi görüyor. Elbette bu bankalar için iyi değil ve vergiyle alakalı bazı problemler de doğuruyor. Umarz Türkiye bu sorunları aşıp Binance Card tarzı ürünlere yeşil ışık yakar.

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