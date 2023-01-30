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  •   Eyvah Eyvah! 14 Altcoin Borsadan Delist Edilecek! Tarih Netleşti!

Eyvah Eyvah! 14 Altcoin Borsadan Delist Edilecek! Tarih Netleşti!

14 altcoin resmen ölüme terk ediliyor. Delist kararı açıklandı, peki bu karar neden alınıyor?
16:00
30 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki toparlanma momentum kaybetse de devam ediyor. Ancak hacimler halen oldukça düşük. Bu elbette kripto para borsalarının bazı altcoinleri delist etmesine neden oluyor. Hacim düşüklüğü veya projenin beklentileri yerine getirememesi sebebiyle yapılan bu delistler altcoinlerin fiyatı üzerinde olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Altcoin Delist Son Dakika

Huobi borsası 14 altcoin için delist kararı aldı. Son birkaç ayda onlarca altcoin borsadan delist edildi. Justin Sun’ın borsayı satın almasıyla birlikte Huobi radikal adımlar atıyor. Peki hani 14 altcoin borsadan delist edildi? Bu kararın fiyatlara nasıl bir etkisi oldu?

Delist kararı alınan altcoinler şunları;

  • BOO
  • BFT
  • BREED
  • BP
  • CNN
  • FOX
  • MOVEZ
  • MIR
  • POKT
  • QSP
  • RADAR
  • SRT
  • UPI
  • UNIC

Huobi borsası konuyla ilgili şunları yazdı;

“Blockchain ekosisteminin sağlıklı gelişimini desteklemeye yönelik sürekli çabalarımızın bir parçası olarak Huobi, BOO, BFT, BREED, BP, CNN, FOX, MOVEZ, MIR, POKT, QSP, RADAR, SRT, UPI ve UNIC’in paritelerini durduracaktır. Bu tokenler 3 Şubat 2023 tarihinde delist edilecek. BOO(SpookySwap), CNN(Content Neutrality Network), QSP(Quantstamp)’nin listeden çıkarılması, Huobi Token Yönetim Kuralları kapsamındaki 17(1), 17(2) Maddelerine ek olarak, BFT(Bnk To The Future), BREED(BreederDAO), BP(BEYOND), FOX(Shapeshift)’in listeden çıkarılmasıdır, MOVEZ (MoveZ), MIR (Mirror Protocol), POKT (Pocket Network), RADAR (DappRadar), SRT (Smart Reward Token), UPI (Pawtocol), UNIC (Unicly) Madde 17(2)’nin devamıdır ve CNN’in (Content Neutrality Network) listeden çıkarılması Madde 17(17)’nin devamıdır.”

Houbi Delist

BOO, BFT, BREED, BP, CNN, FOX, MOVEZ, MIR, POKT, QSP, RADAR, SRT, UPI ve UNIC listeden çıkarıldıklarında para yatırma hizmeti kapatılacak, ancak para çekme hizmeti mevcut kalacaktır. Bu altcoinlerde açık emirleri olan kullanıcıların zamanında bunları iptal etmesi gerekiyor. Altcoinler duyurunun ardından önemli ölçüde değer kaybetti. Bazıları ise zaten sıfıra yakın işlem hacmine sahip olduğu için duruma tepki vermiş değil.

Örneğin Content Neutrality Network (CNN) sadece 88 dolarlık işlem hacmine sahip ve 153 bin dolar piyasa değeri bulunuyor. Bu tarz altcoinlerin çoğu 2017 boğasında listelenen ve o tarihlerde zirveyi görüp sonraki yıllarda unutulan kripto varlıklardır.

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