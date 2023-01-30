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Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!

Kripto birçok alanda devasa anlaşmalar görüyor. Son anlaşma NFT odaklıydı ve Web3'ün geleceğini müjdeliyor.
15:12
30 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

İnternetin bir sonraki evrimi olan Web3 için erken dönem benimseme adımları atılmaya devam ediliyor. Kripto para geliştiricileri bu dönüşümün teknik altyapısını oluştururken kripto topluluğu da erken dönem benimseyenler olarak yerini aldı. Bundan yıllar sonra başarıya ulaşan Web3 dönüşümünü ve yeni yüz milyarlarca dolarlık şirketleri göreceğiz.

Premier League Kripto

Blockchain tabanlı fantezi spor oyunu üreticisi Sorare, dünyanın en çok izlenen futbol ligi olan İngiltere Premier Ligi ile bir anlaşma yaptı. Oyun, EPL’nin 20 futbol kulübünün tamamından oyunculara dayalı kartlar yayınlayacak. Bunlar lige özel müsabakalar, draft tabanlı oyun gibi yeni modları da beraberinde getirecek.

“Taraftarların tuttukları takımları ve oyuncuları takip etme biçimleri gelişiyor ve Premier Lig her zaman taraftarlarla etkileşim kurmanın yollarını arıyor. Sorare‘nin dijital kartları ve yenilikçi çevrimiçi oyunu, taraftarların kendilerini Premier Lig’e daha yakın hissetmeleri için yeni bir yol sunuyor”.

Sorare, NFT tabanlı fantezi spor oyunu 2018’de piyasaya çıktığında futbolla başladı. Bugün, şirketin 50 farklı ligde yaklaşık 300 futbol kulübüyle anlaşması var. Bunlar arasında İtalya’nın Serie A, İspanya’nın La Liga, Almanya’nın Bundesliga ve Amerika Birleşik Devletleri’nin MLS gibi üst düzey isimler yer alıyor. Çeşitli üst düzey ligler arasındaki bu ağ etkisi, taraftarların ilgisini canlı tutmaya yardımcı olacaktır.

Sorare

Sorare, 2022 Dünya Kupası için oyununun oynaması ücretsiz bir versiyonunu piyasaya sürmek üzere FIFA ile ortaklık kurdu. Ortaklık sırasında 585.000’den fazla taraftar Sorare’ye kaydoldu. Sorare farklı spor dallarına da yayıldı. Şirket NBA ve MLB ile anlaşmalar imzalayarak Sorare’nin futbol, basketbol ve beyzbol taraftarlarına ulaşmasını sağladı.

Premier Lig bir NFT ortağı arayışında. Rakip ConsenSys ile 450 milyon doların üzerinde bir değere sahip dört yıllık bir anlaşma için yapılan görüşmelerin kripto kışının ortasında çöktüğü bildirildi. Premier Lig’in ihtiyatlılığı muhtemelen kendisine bir miktar gelire mal olsa da (yılda yaklaşık 118 milyon dolar), bu ortaklık uzun vadeli taraftar katılımına odaklanmış görünüyor. Sorare’nin oynanışı ve yavaş ama istikrarlı büyümesi, hızlı zenginleşen spekülatif bir varlık damgasından kaçınmasına yardımcı oldu.

Bu anlaşma bize 2023 yılı itibariyle NFT tabanlı ortaklıkların gündemimizde daha fazla yer edeceğini gösteriyor. Sorare henüz kendi kripto parasını çıkarmadı ve NFT’leri kendi platformu üzerinden satıyor.

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