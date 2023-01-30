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Bitcoin Neden Düşüyor? Altcoin’ler ve BTC İçin Sırada Ne Var?

Yoğun geçecek bir haftanın ilk gününde Bitcoin ve altcoinler yönünü aşağı çevirdi. peki Bitcoin neden düşüyor, altcoinler neden düşüyor? Gelin daha yakından bakalım.
15:00
30 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Avrupa piyasalarının açılış saatinde hızla düştü. Piyasa değeri bakımından en büyük iki kripto para olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatı sadece birkaç saat içinde yaklaşık yüzde 2 oranında düşerek önceki kazanımlarının bir kısmını kaybettiler. Diğer altcoinler de bu fiyat hareketini takip ederek ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) kritik faiz artırım kararı ve teknoloji devlerinin çeyreklik bilançolarını açıklaması öncesinde düzeltme yapmaya başladı.

Faiz Kararları ve Şirketlerin Çeyreklik Bilançoları Bekleniyor

Yatırımcılar, şimdiye kadar piyasa genelindeki rallide kayda değer bir geri çekilme olmadığı için Bitcoin fiyatında bir düzeltme olmasını bekliyorlardı. Tüm bu beklentilere rağmen BTC fiyatı yukarı doğru hareket etmeye devam etti ve 200 günlük hareketli ortalamasını geçerek ayın başından bu yana yüzde 40’lık bir yükseliş kaydetti. Öte yandan yatırımcılar, Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası‘nın (BoE) vereceği faiz kararı ve dev teknoloji şirketlerinin çeyreklik bilanço açıklamalarının olacağı yoğun bir hafta başında temkinli hareket ediyorlar.

CME FedWatch Tool’a göre, Fed’in 1-2 Şubat’taki FOMC toplantısından 25 baz puanlık bir faiz artırımı kararının çıkma olasılığı yüzde 97,9. Bununla birlikte, 50 baz puanlık bir faiz artırımı hala masada ve Wall Street ekonomistleri yatırımcıların Fed’in pivot için biraz daha beklemesi gerektiğine inanıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın ise Şubat ve Mart aylarında 50 baz puanlık faiz artışları yapmayı planlıyor. Politika yapıcılar, dünya çapında resesyon riski artarken enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor.

Bitcoin ve Altcoinler Hızla Düştü

Bitcoin fiyatı birkaç saat içinde yüzde 2 oranında bir düşüşün ardından bu yazının hazırlandığı sırada 23 bin 259 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri sırasıyla 23 bin 166 dolar ve 23 bin 919 dolar. BTC fiyatı Pazar günü 23 bin 861 dolar ile ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ethereum fiyatı da yüzde 2 oranında düştü ve mevcut fiyat olan bin 592 dolardan işlem görüyor. XRP, DOGE, MATIC, ADA gibi başlıca altcoinler de son 24 saat içinde yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti.

ABD Dolar Endeksi‘nin (DXY) 101,68’e gerilemesine rağmen, kripto para piyasası bir düzeltmeye tanık oldu. Bu yatırımcıların Fed’in faiz kararı öncesinde kripto paralarını satarak risk almak istemediklerini gösteriyor. Piyasa analistleri ve uzmanları, Fed’in 2 Şubat’ta TSİ 22.00’da açıklayacağı faiz kararına kadar piyasadaki satış baskısının devam edebileceğine dikkat çekerek yatırımcıları uyarıyor.

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