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Ünlü Altcoin’in Kurucusundan Bomba “U Dönüşü” Tahmini!

Ünlü altcoin projesinin kurucusu, kısa süre önce yaptığı açıklamada Çin'in 2021 yılının ortasında kripto para ticareti ve madenciliğini hedef alarak kurduğu baskıların ardından kripto para sektörü ile yapıcı bir şekilde etkileşim kurmak için hazırlık yaptığını iddia etti.
14:40
30 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron ekosisteminin kurucusu Justin Sun, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Çin’in 2021 yılının ortasında kripto para ticareti ve madenciliğini hedef alarak kurduğu baskıların ardından kripto para sektörü ile yapıcı bir şekilde etkileşim kurmak için hazırlık yaptığını iddia etti. Sun’ın bu öngörüsü Çin’in kripto para işlemlerinden vergi almaya başlayarak ülkede kripto paraları düzenlemeye doğru büyük bir adım atmasının ardından geldi. Öte yandan Sun, Çin’in eninde sonunda Tron’u kabul ederek benimseyeceğine inandığını belirtti.

Çin, Kripto Paralar İçin Geri Dönüyor İddiası

Justin Sun, 30 Ocak’ta attığı bir dizi tweet’te Çin’in kripto para işlemlerinden vergi almaya başlamasıyla kripto para endüstrisine yapıcı bir geri dönüşün sinyalini verdiğini iddia etti. Sun, Çin’in 2021’in ortasında kripto paraları baskılamak için attığı adımlara rağmen ülkede kripto para kullanımının arttığı bir dönemde vergi uygulamasının başlamasının kripto paraların düzenlenmesi amacıyla atılmış büyük bir adım olduğuna inandığını söyledi.

Şu anda Çin’in yerel vergi kurumları kripto para işlemlerinden yüzde 20 oranında vergi almaya başlamış durumda. Sun, kripto para işlemleri için uygulamaya konulan vergilendirmenin Çin hükümetinin kripto paraları meşru bir servet biçimi olarak gördüğü ve uygun şekilde vergilendirilmesini sağlamak istediğinin açık bir delili olduğunun altını çizdi.

Sun gibi sektörün önde gelen isimleri uygulamaya alınan vergi uygulamasıyla birlikte ülkedeki kripto para kullanımını artırmasını, insanlar ve işletmeler için net bir düzenleyici çerçeve sağlanmasını bekliyor. Bu bağlamda Çin’in “daha fazla meşruiyet ve istikrar sağlamak” için kripto para endüstrisini daha kapsayıcı bir şekilde düzenlemesi öngörülüyor.

Tron kurucusu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Çin’de uygulamaya alınan kripto paraların vergilendirilmesi, küresel kripto para piyasası için olumlu bir gelişme ve diğer ülkelerin takip etmesi adına emsal teşkil edebilir.” dedi.

Justin Sun Hong Kong’a Taşınmayı Planlıyor

Sun, Çin’in kripto para piyasasına karşı engelleyici tutumunu değiştirdiğine inandığı için Hong Kong’a taşınmayı planladığını açıkladı. Uzmanlar, Hong Kong’un kripto para merkezi olma planları arasında Çin’in bir sonraki kripto para boğa piyasasına hakim olacağını tahmin ediyor. Tron ve Huobi Global’in Hong Kong’daki kripto para gelişimine öncülük edeceğine inanılıyor.

Sun, çoğu Çinli zaten TRX‘i benimseyerek kullanmaya başladığından dolayı Tron’un en sonunda Çin’de kabul edilerek ciddi bir benimseme göreceğine inanıyor.

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