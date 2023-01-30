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Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!

Baba yuvaya döndü ve müjdeler gelmeye başladı. Altcoin fiyatı orta vadede istikrarlı bir artış görebilir.
14:20
30 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıl birçok altcoin, kripto şirketi ve yatırımcısı sıfırı gördü. Ancak geleceğe inananlar pes etmedi. DeFi’ın babası olarak bilinen isim Fantom projesine Kasım ayında geri döndü ve gelir gelmez bazı adımlar atmaya başladı. Bu hareket orta vadede FTM Coin fiyatının artabileceği anlamına geliyor. Yenilikler kapıda ve henüz FTM fiyatlamaya başlamadı.

Fantom Haberleri

Geliştiriciler hafta sonu yayınladıkları bir yazıda, Blockchain platformu Fantom’un geliştiriciler ve kullanıcılar için daha öngörülebilir ve bütçe dostu bir sistem sağlamak amacıyla fUSD stablecoin’inin 2. sürümünü sunmayı planladığını belirtti. Geliştiriciler, yeni sürümün paydaşların ücretleri Fantom (FTM) veya fUSD olarak tahsis etmelerine ve kullanıma bağlı olarak gelecekteki maliyetleri tahmin etmelerine olanak tanıyacağını söyledi. Programcıların kullanıcılar için ek kurumsal ürünler oluşturmasına ve hibeler için planlama ve bütçeleme için daha tutarlı bir sistem sağlamasına olanak tanıyacak.

Fantom kullanıcıları FTM’lerini kullanarak fUSD basabilir ve borç verme, trade ve borçlanma gibi sistem üzerine kurulu merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarına erişebilirler. Yeni fUSD’ye geçiş, fUSD borcunun onu destekleyen FTM’ye eşit veya daha büyük olduğu tüm pozisyonların tasfiyesiyle sonuçlanacaktır. Tasfiye, bir yatırımcının kaldıraçlı bir işlemi açık tutmak için yeterli fonu olmadığında gerçekleşir. Kullanıcıların pozisyonlarını kapatmalarına yardımcı olmak için Fantom, kullanıcıların DAI stablecoini fUSD ile takas etmelerine ve ödenmemiş borçlarını kapatmalarına olanak tanıyan bir takas aracı oluşturdu.

Fantom (FTM)

DeFi dünyasının babası olarak bilinen Andre Cronje, 2022 yılı Mart ayında düzenleyici riskler ve bazı başka sebepleri gerekçe göstererek Fantom projesinden ayrılmıştı. Bu Fantom’un DeFi ve diğer alanlarda geliştireceği yenilikçi projelerin başarıya ulaşamayacağı algısını oluşturdu ve altcoinin fiyatı hızla düştü. Ancak Kasım ayına geldiğimizde Andre Cronje ekibe geri döndü. Bu tam tersi şekilde fiyatın artmasını sağladı. Ve bugün fUSD için önemli bir adım duyuruluyor.

FTM Coin için teknik analizden daha önemli olan şey Andre’nin ekipteki yeridir. Stablecoin duyurusundan da anladığımız üzere orta vadede Fantom ekibi DeFi babasının da desteğiyle ekosistemlerini büyütecek önemli adımlar atacak. Bu senaryoda FTM Coin fiyatının arttığını görebiliriz.

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