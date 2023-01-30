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  •   Cardano Bu Kripto Paraya Destek Verecek! 5 Büyük Müjde Kapıda! ADA Coin Uçabilir!

Cardano Bu Kripto Paraya Destek Verecek! 5 Büyük Müjde Kapıda! ADA Coin Uçabilir!

Bu duyuru orta vadede iki altcoinin de değerlenmesini sağlayabilir. Peki nasıl bir destek veya iş birliği açıklandı?
13:50
30 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki en büyük altcoinlerden olan Cardano önemli bir destek sinyali verdi. Buna göre destek verdiği kripto paranın fiyatında bir artış görülebilir. Akıllı sözleşme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Cardano ekibi çeşitli çözümler üzerine çalışıyor. Son duyurunun detayları ne? Potansiyel etkileri ve daha fazlası.

Cardano ve Cosmos

ATOM Coin fiyatı son duyurunun ardından %2 artış yaşadı ancak Bitcoin’in yükseliş ivmesini sürdürememesi nedeniyle 13,7 dolardan 13,2 dolara kadar geriledi. Bu yükseliş daha geniş piyasa koşullarına atfedilebilse de, birkaç başka faktör de aynı anda oyunda gibi görünüyor. Bunlardan biri Cardano’nun Cosmos ekosistemiyle bağlantı kurma planı olabilir. Özellikle World Mobile ve Input Output Global, Cardano yan zinciri olarak Tendermint aracılığıyla World Mobile Chain’i tamamen entegre etmeyi planlıyor.

Bu teknoloji girişiminin ortak amacı, Cardano’nun halka açık ana ağını Cosmos SDK kullanılarak oluşturulan izinli bir çözüme bağlamaktır. Bu yeni girişimle birlikte Cosmos ve Cardano ekosistemleri arasında birlikte çalışabilirlik için yeni olanaklar ortaya çıkacaktır. Cosmos hali hazırda alt ağlarıyla birçok projeye altyapı sağlıyor.

Hoskinson, Cardano geleceği ve Cosmos hakkında şunları söyledi;

“Cardano ekosisteminde işlerin bu kadar hızlı ilerlediğini görmek heyecan verici. Cosmos dahil olmak üzere yan zincirler geliyor, djed yakında piyasaya çıkıyor, Hydra ve Mithril programda, Lace neredeyse beta sürümünden çıktı, tonlarca DApp çevrimiçi oluyor.”

ATOM Coin

Son duyuru eğer hedeflenen şey hayata geçirilirse Cosmos ekosistemine büyük katkı sağlayacak. Bu durum borsa listelemelerine benzer bir pozitif sonuç doğurabilir. Dahası, tokenin geliştirme faaliyeti geçen hafta arttı ve bu da geliştiricilerin ağı iyileştirme konusundaki artan çabalarını yansıttığı için umut verici bir işaret gibi görünüyordu. Orta vadede Hoskinson tarafından planlanan güncellemenin ATOM Coin fiyatında önemli artışları tetiklemesi muhtemeldir.

ATOM fiyatı yazı hazırlandığı sırada 13,27 dolarda bulunuyor. Günlük işlem hacmi %60 artışla 227 milyon dolara ulaştı. Bitcoin (BTC) 23.300 doların altına düştü ve hafta sonu rallisi beklenen desteği bulamadı. 24.000 dolar sınırına kadar dayanan BTC fiyatı 23.960 dolardan geri döndü. Bu düzeltmenin 22.900 ve 22.300 dolara kadar devam etme riski bulunuyor. Yaklaşan Fed toplantısının heyecanı da eklendiğinde ani düşüşler görmemiz olası. Çarşamba günü akşam yapılacak toplantıda gözler Powell’ın mevcut aşırı iyimserliğe vereceği tepkide olacak. Eğer Powell mevcut iyimserliği yıkacak söylemlerde bulunmazsa kripto paralarda toplantı sonrası ani bir yükseliş yaşanabilir.

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