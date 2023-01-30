Yatırımcılar için 2013 yılından sonra gelen bu ölçüm yüz güldürdü. Yaşananlar 2023 yılının parlak geçmesi için bir gösterge olabilir.

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Bitcoin (BTC) 2022 yılı boyunca yaşadığı sert düzeltmenin ardından 2023 yılına sağlam bir şekilde başladı. Dünyanın en büyük kripto para birimi bu ay şimdiden %40 artış gösterdi ve 2013’ten bu yana on yıl içindeki en iyi Ocak ayı performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Ocak Ayında Neler Oldu?

Bu Ocak ayı tüm kripto piyasasına 280 milyar dolar nakit akışı sağladı. Bitcoin ve Ethereum gibi öncü kripto paralar %40’lık bir fiyat artışına imza atarken, Solana ve Axie Infinity gibi bazı küçük altcoinler bu ay tam anlamıyla iki kat değer kazandı.

Daha geniş kripto piyasasındaki son toparlanma, Fed’in yavaş faiz artırımı beklentilerinin ortasında geldi. Ayrıca, yüksek enflasyonun düşmesiyle birlikte Fed’in çok yakında borçlanma maliyetlerini düşürmesi de muhtemel.

Bu ayki ralli, kripto para piyasasının kripto borsası FTX’in çöküşünün neden olduğu sarsıntılardan çıkmakta olduğunu gösteriyor olabilir. Piyasa, FTX’in ve Genesis gibi diğer kripto borç verenlerin düşüşüyle tetiklenen büyük bir likidite krizinin yaralarını sarmaya ve iyileşmeye istekli.

Crypto Is Macro Now haber bülteninin yazarı Noelle Acheson şöyle yazdı:

Ocak ayı iflas işlemleri, kurumsal yeniden yapılandırmalar ve dibin geride kaldığına işaret eden piyasa temelleri konusunda ortaya çıkan netlikle yeni başlangıçlar ayı gibi geliyor.

Bitcoin’deki Toparlanma Sürecek mi?

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, teknoloji hisseleriyle güçlü bir ilişki paylaşıyor. Ayrıca, BTC fiyatındaki son artış da teknoloji alanındaki son sıçramanın ardından geldi. Bazı analistler de piyasadaki faiz artışlarının beklenenden daha uzun sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz hafta, Michael Hartnett liderliğindeki Bank of America Corp. stratejistleri, ücretler, petrol ve tüketici fiyatlarındaki artışların olası bir yumuşak iniş anlatısını değiştirmesi halinde Bitcoin ve diğer spekülatif varlıklardaki geri dönüşün muhtemelen tersine döneceğini söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell da faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceğini ima etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.