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Tecrübeli analist Peter Brandt, kısa süre önce Bitcoin (BTC) ile ilgili son analizi hakkında bir tweet attı. BTC fiyatındaki dibin, son derece nadir bir olay olarak gördüğü “çift duvarlı bir dayanak noktası modeli” oluşturduğuna inandığını belirtti. Brandt’ın paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında en büyük kripto para için koyduğu hedef seviyenin 25 bin doların ortaları olduğu görülüyor.

Çift Duvarlı Dayanak Noktası Formasyonu

“Çift duvarlı dayanak noktası formasyonu” Bitcoin’in hemen hemen her adımını bilmesiyle de tanınan tecrübeli analist Peter Brandt‘ın bulduğu bir teknik grafik formasyonudur. Geleneksel finans piyasasında yaygın olarak bilinen bir formasyon değildir ve teknik analistler tarafından kullanılan standart grafik formasyonları arasında yer almamaktadır. Bu bakımdan Brandt’ın ortaya koyduğu bu formasyon son derece dikkat çekici bir yöne sahip.

Brandt’ın Bitcoin piyasasına ilişkin son analizi trader’lar ve yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırdı. Finans piyasasındaki yüksek deneyimi ve BTC ile ilgili önceki tahminleri göz önüne alındığında, analizinin sektördekiler tarafından yakından takip edilmesi ve yükselişi desteklemesi beklenebilir.

Öte yandan Brandt’ın ortaya koyduğu grafik formasyonunu alaya alanlar da yok değil. Bir Twitter kullanıcısı “Hedefinden yüzde 4 uzakta olduğumuza göre bu formasyon gerçekten harika. Çok uygulanabilir. Etkileyici bir öngörü” diyerek tecrübeli analistinle formasyonuyla dalga geçti.

Kripto Para Piyasası 2023’e Mükemmel Bir Başlangıç Yaptı

2023’e güçlü bir başlangıç yapan kripto para piyasasında Bitcoin’in yüzde 40 gibi dikkat çekici bir oranda yükselerek başı çektiği görülüyor. Bu toparlanma artan risk iştahındaki daha büyük bir eğilimin parçası, ancak ABD ekonomisiyle ilgili endişeler ve küresel piyasaalrın bazı kesimlerinden gelen uyarılar nedeniyle uzun ömürlü olması beklenmiyor. Bu sebeple kripto para piyasasındaki son yükselişe şüpheyle yaklaşanlar var.

Bu belirsizliklere rağmen, deneyimli bir analistin Bitcoin için 25 bin doları hedeflemesi ve en büyük kripto paranın 2020’nin Aralık ayından bu yana en iyi ayını geçirme yolunda olmasıyla yükseliş ivmesi devam ediyor. Federal Reserv (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın 1-2 Şubat tarihlerindeki FOMC toplantısının ardından açıklanacak olan faiz kararı üzerine yapacağı konuşma piyasalar için belirleyici olacak gibi görünüyor.