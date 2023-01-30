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  •   O DeFi Altcoin’inde Korkutan Fon Hareketliliği: 3.26 Milyon Dolarlık Tasfiye!

O DeFi Altcoin’inde Korkutan Fon Hareketliliği: 3.26 Milyon Dolarlık Tasfiye!

Blockchain analiz şirketi Glassnode, popüler DeFi protokolünden merkeziyetsiz kripto para borsası TradeOgre'ye yaklaşık 600 bin dolar değerinde 365.7 Ethereum (ETH) transfer edildiğini bildirdi.
10:10
30 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain analiz şirketi Glassnode’un sağladığı verilere göre, CreamFinance (CREAM) ekibi tarafından “hacker” olarak etiketlenen anonim bir adres, son olarak merkeziyetsiz kripto para borsası TradeOgre’ye yaklaşık 600 bin dolar değerinde 365.7 Ethereum (ETH) transfer etti.

CreamFinance Hacker’ları Varlıkları Tasfiye Etme Peşinde

Yaklaşık 600 bin dolar değerindeki bu son para transferi ile hacker 9 Ocak’tan bu yana merkeziyetsiz kripto para borsası TradeOgre’ye yaklaşık 3.26 milyon dolar değerinde 2 bin 70 ETH atarmış oldu.

Hack saldırısının tam niteliği ve hacker’ların kimliği bilinmemekle birlikte hedef alınan merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü CreamFinance henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Bununla birlikte, TradeOgre’ye yapılan büyük para transferleri hacker’ların yasadışı kazançlarını tasfiye etmeye çalışıyor olabileceğini gösteriyor.

TradeOgre, kullanıcıların Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Litecoin (LTC) gibi kripto paraların satın almalarına, satmalarına ve takas etmelerine imkan tanıyan bir kripto para borsasıdır. Merkeziyetsiz bir kripto para borsası olarak kabul edilmektedir ve hesap oluşturmak için herhangi bir kişisel bilgi sağlanması gerekmemektedir.

DeFi’ı Hedef Alan Hack Saldırıları

CreamFinance cephesindeki bu fon hareketliliği DeFi protokollerinin hack saldırılarına karşı devam eden savunmasızlığını ve kullanıcılar için önemli finansal kayıp potansiyeline işaret ediyor. Ayrıca, merkeziyetsiz sistemlerin güvenliği ve gözetiminin yanı sıra yetkililerin bu tür hack saldırılarının ardındakileri takip etme ve kovuşturma becerisi hakkında soruları da gündeme getiriyor.

DeFi sektörünün popülerliği artmaya, daha fazla kullanıcıyı ve yatırımı kendine çekmeye devam ettikçe, protokollerin kullanıcıların varlıklarını korumak ve ekosisteme olan güveni artırmak için güvenlik ve şeffaflığa öncelik vermesi konusu öne çıkıyor. Yetkililerin ve Blockchain analiz şirketlerinin olası hack saldırılarını yakından izlemeleri ve bunlara hızlı bir şekilde yanıt vererek finansal zararları azaltması konusu ise büyük önem taşıyor.

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